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Все про:Черновицкая область (317) инфекции (102) Минздрав (1430)

 Лептоспироз в Украине: в Черновицкой области 4 человека госпитализированы с подозрением на инфекцию

политика здоровье медицина

Все случаи заболевания произошли в августе.

Как передает Цензор.НЕТ, за последние несколько дней августа в Черновицкой области госпитализировано 4 больных с подозрением на лептоспироз, сообщает областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

По информации медиков, до августа за 7 месяцев 2017 года ни одного случая заболевания лептоспирозом не территории области зафиксировано не было.

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При этом отмечается, что на территории области заболеваемость лептоспирозом регистрируется ежегодно. В 2016 году было зарегистрировано 7 случаев, из них 4 закончились смертью, в 2015 году - 9 случаев, из них 2 закончились смертью. Наибольшее количество случаев заболевания лептоспирозом зафиксирована в 2014 году. Тогда заболели 17 человек, двое из них умерли.
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Лептоспироз - острая инфекционная болезнь, возбудителем которой являются бактерии рода лептоспира (Leptospira). Болезнь характеризуется поражением капилляров, часто поражением печени, почек, мышц, явлениями интоксикации, сопровождается волнообразной лихорадкой.

Лечение[править | править вики-текст]Противолептоспирозный гамма-глобулин, лучше донорский, а не лошадиный.Антибактериальная терапия (пенициллин, тетрациклин, аминогликозиды).Дезинтоксикационная терапия (под контролем диуреза).Симптоматическая терапия - гемостатические средства, коррекция кислотно-щелочного равновесия.Профилактика[править | править вики-текст]Санитарно-просветительская работа в сельских хозяйствах, работа с животными в защитной одежде, прививки против лептоспироза.
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Не давно, дочку знакомого покусала собака. Наложили швы. А вакцины от бешенства так и не нашли. Заказывали знакомым, что в Чехии на заработках, те передали автобусом.
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Люди стараются помогать друг другу, от государства, когда нужна помощь, не дождешься.
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А есть такие сайты, где можно заказать, например, вакцину или лекарство привезти в Украину с любой страны? Есть у кого ссылки?
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К сожалению, ссылку на сайт с вакцинами не знаю. Но нужно прошерстить Инет.
Я так нашла и пользуюсь (и не только я) ПРОВЕРЕННОЙ не раз ссылкой на гомеопатические препараты фирмы Heel (пр-во Германия). Там есть лекарства, которых у нас нет и бывает дешевле, чем в аптеках.
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Иллария, спасибо, пока просто смотрю, что у нас есть. А как вы рассчитываетесь с Германией, какими деньгами и какими платежными системами, сам процесс как происходит?
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Сайт наш, украинский. До войны с рашкой на нем усиленно паслись кацапы. Лекарства доставляются из Германии, оплата в гривнях, получение по желанию: привоз курьером или "Новой поштой". Поскольку раньше я покупала кое-что непосредственно в Германии, то точно знала всю маркировку на ампуле. Проверила и действие лекарств - все о'кей.
С вакцинами дело не имела, наводку должен дать профи, Вы понимаете. Удачи.
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеЛептоспироз в Украине: в Черновицкой области 4 человека госпитализированы с подозрением на инфекцию
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