 Лептоспироз в Украине: в Черновицкой области 4 человека госпитализированы с подозрением на инфекцию

Как передает Цензор.НЕТ, за последние несколько дней августа в Черновицкой области госпитализировано 4 больных с подозрением на лептоспироз, сообщает областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.
По информации медиков, до августа за 7 месяцев 2017 года ни одного случая заболевания лептоспирозом не территории области зафиксировано не было.
При этом отмечается, что на территории области заболеваемость лептоспирозом регистрируется ежегодно. В 2016 году было зарегистрировано 7 случаев, из них 4 закончились смертью, в 2015 году - 9 случаев, из них 2 закончились смертью. Наибольшее количество случаев заболевания лептоспирозом зафиксирована в 2014 году. Тогда заболели 17 человек, двое из них умерли.
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Лечение[править | править вики-текст]Противолептоспирозный гамма-глобулин, лучше донорский, а не лошадиный.Антибактериальная терапия (пенициллин, тетрациклин, аминогликозиды).Дезинтоксикационная терапия (под контролем диуреза).Симптоматическая терапия - гемостатические средства, коррекция кислотно-щелочного равновесия.Профилактика[править | править вики-текст]Санитарно-просветительская работа в сельских хозяйствах, работа с животными в защитной одежде, прививки против лептоспироза.
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Я так нашла и пользуюсь (и не только я) ПРОВЕРЕННОЙ не раз ссылкой на гомеопатические препараты фирмы Heel (пр-во Германия). Там есть лекарства, которых у нас нет и бывает дешевле, чем в аптеках.
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С вакцинами дело не имела, наводку должен дать профи, Вы понимаете. Удачи.
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