 Украинский экспорт в Канаду за полгода вырос на 76% благодаря соглашению о ЗСТ, - Микольская

Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Соглашение о ЗСТ (зоне свободной торговли, - Ред.) с Канадой начало оказывать влияние на наши экономические взаимоотношения еще до того как полностью ступило в силу. За первые 6 месяцев 2017 года экспорт товаров в Канаду составил $22,7 млн, что на 76,3% больше чем за аналогичный период 2016 года", - сказала она.
При этом, как отметила Н.Микольская, для экспорта в Канаду товары должны проходить сертификацию, которая отличается от европейской.
Замминистра обратила внимание, что также происходит оживление импорта канадских товаров в Украину, в частности, в сфере фармацевтики и морепродуктов, товаров легкой промышленности: одежды для специальных условий, холодной погоды, а также рабочей одежды.
"Мы видим и интерес со стороны канадских компаний к открытию на территории Украины производства товаров с последующей их поставкой на рынки ЕС и Канады", - сказала торгпред Украины.
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Это то достижение, которое пэтруччо может занести себе в пэрэмогу))))))))
Ржу
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