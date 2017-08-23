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 Политика Украины
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Все про:Канада (963) экспорт (540) ЗСТ (501) Микольская (47)

 Украинский экспорт в Канаду за полгода вырос на 76% благодаря соглашению о ЗСТ, - Микольская

канада

Экспорт украинских товаров в Канаду за первые 6 месяцев 2017 года составил $22,7 млн, что на 76,3% больше чем за аналогичный период 2016 года.

Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Соглашение о ЗСТ (зоне свободной торговли, - Ред.) с Канадой начало оказывать влияние на наши экономические взаимоотношения еще до того как полностью ступило в силу. За первые 6 месяцев 2017 года экспорт товаров в Канаду составил $22,7 млн, что на 76,3% больше чем за аналогичный период 2016 года", - сказала она.

При этом, как отметила Н.Микольская, для экспорта в Канаду товары должны проходить сертификацию, которая отличается от европейской.

Замминистра обратила внимание, что также происходит оживление импорта канадских товаров в Украину, в частности, в сфере фармацевтики и морепродуктов, товаров легкой промышленности: одежды для специальных условий, холодной погоды, а также рабочей одежды.

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"Мы видим и интерес со стороны канадских компаний к открытию на территории Украины производства товаров с последующей их поставкой на рынки ЕС и Канады", - сказала торгпред Украины.
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за первые 6 месяцев 2017 года составил $22,7 млн, что на 76,3% больше чем за аналогичный период 2016 года.Источник: https://censor.net.ua/n452792
Это то достижение, которое пэтруччо может занести себе в пэрэмогу))))))))
Ржу
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да економіка потрохи оживає ! порошенко таки добився кономічного росту !
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22 ляма за полгода это мизер. Увеличился импорт из России в Украину. По итогам первого квартала 2017 г., его объемы поднялись сразу на 47% и достигли $1,5 млрд.
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из Немытой 70% экспорта это антрацит для ТЭС Ахметова и топливо для АЭС
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Дайте угадаю, порошен успешно прошел сертификацию и гонит конфеты в Канаду? Не?
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Это типа как донбасский загоняют Украине как ротердамский ? уже система работает .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинский экспорт в Канаду за полгода вырос на 76% благодаря соглашению о ЗСТ, - Микольская
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