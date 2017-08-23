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 Политика Украины
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Все про:Россия (71967) визовый режим (418) Грицак Василий (308)

 "Со страной, с которой мы воюем, у нас должен быть визовый режим", - Грицак

грицак

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак высказался за введение визового режима с РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Также читайте: Биопаспорт и анкета заполненная на украинском или английском языке, - источник "Коммерсанта" о новом порядке въезда в Украину для граждан РФ

"Как по мне - да, со страной, с которой мы воюем, у нас должен быть визовый режим, если хотите услышать мое мнение", - сказал глава СБУ в среду журналистам в Киеве, добавив, что оценку подобного рода решениям должна давать не СБУ.

Напоминаем, 10 июля СНБО Украины принял решения о введении системы биометрического контроля для въезжающих в Украину граждан иностранных государств и внедрении электронной системы предварительной регистрации для намеревающихся въехать в Украину граждан РФ к 1 января 2018 года.

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ЧЕ ОНО ТРЕЩИТ - ШО У СССР И ГЕРМАНИИ БЫЛ ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ ,,,, ???????? А НУ ЕСЛИ КАК У НИХ ВСЕ ПО БЛЯДСКИ И ВОЙНА НЕ ВОЙНА ТО ТОГДА КОНЕЧНО И ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ И ТОРГОВЛЯ БАРЫГАМИ И ЛЮБОЕ ЧТО ХОШ ПРОХОДИТ ЛИШЬ БЫ БАБЛО НА КАРМАН КАПАЛО ПОКА СОЛДАТЫ ГИБНУТ
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Полностью с тобой согласен Вася, однозначно!
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Все знают, что должен быть с рашкой визовый режим, но который год СТЕСНЯЮТСЯ ввести.
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Центр Разумкова работает в Украине.
http://dif.org.ua/article/vizi-ta-obmezhennya-rosiyskogo-vplivu-v-ukraini-gromadska-dumka
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С высказыванием согласен, но вот с тем обстоятельством, что ты козлорогий тролль, нужно что-то делать.
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Та скорей уже делайте этот визовый режим!
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и еще вы не хотите думать.
Тогад рашики нам введут визы а у ЛДНР-ии виз не будет.
А что будет?
Полно граждан Украины с паспортом лднр.
И кому оно надо?
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Вы хотите сказать что народ массово кинется в ЛДНРию за аусвайсами?
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А вы думаете нет?
Думаете крымчане едут за биометрическим паспортом, а вата не поедет за пропуском в рашку?
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З українським паспортом без біометричних папортів та віз приймемо.
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Панэ Грицак,я думаю так уже 3 й год,а вы только начинаете созревать? Озвучьте, плиз,проблемы (желательно с фамилиями),которые мешают это сделать.
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Больше половины фракции БПП ( Будкостроители Петра Порошенка) против визового режима с Хуйлобадом
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Ну так это и есть проблема с фамилиями о которой так стесняется поведать пан Грицак.Блин,как задолбали "говорящие головы" талдычащие нам очевидные вещи,и ни хера не делающие для решения конкретных вопросов.Сколько же мы потеряли времени, и еще потеряем,пока одни сдохнут а другие сбегут из страны и освободят место для достойных,честных,профессиональных патриотов!
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Так они все и есть "профессиональные патриоты" - чем ниже гнут на Пэтю спину, тем больше "любят Украину"!
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Мешает его шеф,который не с кем не воюет,а проводит АТО.
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Зазвичай з країною, якою воюють - припиняють всі дипломатичні відносини......................... а ще оголошують військовий стан...............
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Введение визового режима с Немытой это необходимый шаг в развитии наших двухсторонних отношений . Иначе никак нельзя. Безвиз с парашей это аморально! Это преступление перед живыми и погибшими за свободу и независимость нашей Украины! Врагу никаких поблажек.
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Конечно только визы, биометрические паспорта это полумеры.
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Я бы вообще запретил россиянам посещать Украину до тех пор, пока вор не вернёт Крым и Донбассе!
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Бла-бла-бла... бла-бла-бла-бла... бла-бла-бла, бла-бла, бла-бла.
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А... вот и отпускник нарисовался, приехавший из Испании автобусом и растерявший кости в тряске по украинским шоссе... с прибытием Вас! Как лечение после отдыха?
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Vadym Tsyrkalyuk
прикинь, я тоже в отпуск езжу через польшу и венгрию, хватит ума сообразить почему?
23.08.2017 12:52
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Фатима Черноморский Дельфин
Да? А я думала, в Испанию летают.
23.08.2017 13:07
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legionary
в Испанию автобусы тоже ездят и своей машиной можно добраться, ага
https://censor.net.ua/news/452751/bezvizovym_rejimom_es_vospolzovalis_uje_200_tysyach_ukraintsev_gospogranslujba/sortby/tree/order/desc/page/1#comment_64624270
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найди в моем камменте (а не в камменте egionary) слова испания, автобус, или кости
тяжело быть тупой
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Да? А Вы не один человек?
Вас не разберешь, одно и то же пишете. А куда ж ещё люди в отпуск через Польшу ездят? Греция вроде в другой стороне.
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нет, мы не один человек. в отпуск через польшу ездят, например, во францию
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Я був в Іспанії і Франції машиною, що вас так дивує, на банах Іспанії повно українських машин .
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вадимчик, а как твоя мазня попала между комментами по времени 16.10 и 16.09 со временем 16.12?))))))
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тугодум сбушник! война уже три года как идёт!
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без украинского паспорта вообще не пускать, а остальных проверять
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И как это американцы не додумались объявить безвиз с Японией после Перл Харбора ? И как то неуместным выглядело поселение японоязычных граждан США в изолированных лагерях до конца войны . Мы конечно же делаем все правильно но в ущерб территориальной целостности страны .
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Для любой спецслужбы лучше, чтобы все ходили по линейке с равными интервалами...
С точки зрения спецслужб введение визового режима может быть и необходимо...
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Я бы сказал с страной агресором тройной визовый режим должен быть
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По правде, должны быть прекращены все отношения.
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Я хер.ю, капітан очевидність, ПРОЗРІЛИ НА 4 РОЦІ В І Й Н И!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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москали по Украине вобще должны передвигатся гопаком
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Что дошло наконец-то баранам на 4-год войны?! идиоты бля....
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И прекратить все торговые отношения,закрыть транзит..
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ну Украина выживет без транзита а Беларуси как раз будет не плохо
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А мене турбує екологія в Україні.Ріки міліють,дерева сохнуть...
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Как то вообще не вписывается в правильное понимание вещей.Когда уже признают ,что воюем с этой страной,виза уже смотрится как нечто. Правильно Грицаку надо было сказать так,--"С страной ,которой мы подвоевываем......"
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Ну все на выборах буду голосовать за Грицака
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У моей бабушки младшая сестра живет в России, ей 68 лет. Она раз в год приезжает в Украину к родственникам. Вот не могли бы для таких людей сделать исключение, для них оформление визы и биопаспорта сложная процедура.
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А шо, бабушке не терпится попасть под обстрел? Радикулит замучал?
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Какой обстрел? Она прекрасно знает что происходит в Украине, каждый год бывает в Николаеве.
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Ну какой вменяемый человек во время войны будет туда-сюда шастать?
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Ну так я и говорю, что если в обоих странах слишком много дебилов, то государство должно ограждать их от гибели. Например, шлагбаумы перед железной дорогой ставить. Или перекрывать границы во время войны.
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Хорошо острить и махать шашкой имея работу. А скольким людям приходится ездить на работу в Москву т.к. у себя для многих найти работу не реально. Например, в Николаеве и Херсоне.
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Господин Грицак, со страной, с которой воюют, не визы вводят, а границу закрывают.
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Не только визовый режим ,нужно еще границы все закрыть с кацапстаном.
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Хоть вы и власть барыг и сами продажные -воровитые барыги . но спорить не буду . давно пора ! Хотя лучше закрыть границу . как КНДР и Южная Корея .
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а что, у ссср и германии во время войны был визовый режим ?или человек объявивший о своем желании посетить германию не был в тот же миг арестован и отправлен на допрос
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Грицак, ты поц. Визовый режим с агрессором надо было ввести в 2014 г. Сейчас вообще граница должна быть закрыта.
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Должно быть объявление войны и введение военного положения.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Со страной, с которой мы воюем, у нас должен быть визовый режим", - Грицак
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