 "Со страной, с которой мы воюем, у нас должен быть визовый режим", - Грицак

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
"Как по мне - да, со страной, с которой мы воюем, у нас должен быть визовый режим, если хотите услышать мое мнение", - сказал глава СБУ в среду журналистам в Киеве, добавив, что оценку подобного рода решениям должна давать не СБУ.
Напоминаем, 10 июля СНБО Украины принял решения о введении системы биометрического контроля для въезжающих в Украину граждан иностранных государств и внедрении электронной системы предварительной регистрации для намеревающихся въехать в Украину граждан РФ к 1 января 2018 года.
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Украинцы, которые едут на заработки в РФ, могут быть использованы для постановок российских спецслужб, - Грицак(2)
Спецслужбы РФ могли использовать украинца Лимешко в Крыму с провокационными намерениями, - глава СБУ(5)
СБУ не допустит провокаций в День Независимости, - Грицак(8)
Россия хотела обвинить Украину в подготовке терактов на своей территории, чтобы возобновить активные боевые действия на Донбассе, - Грицак(97)
Чому СБУ не повернула вкрадені картини до нідерландського референдуму?(0)
"Действия Агеева квалифицируются как терроризм", - Грицак(176)
Путин поручил спецслужбам в кратчайшие сроки добиться "перезагрузки правящего режима в Украине", - Грицак(559)
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http://dif.org.ua/article/vizi-ta-obmezhennya-rosiyskogo-vplivu-v-ukraini-gromadska-dumka
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Тогад рашики нам введут визы а у ЛДНР-ии виз не будет.
А что будет?
Полно граждан Украины с паспортом лднр.
И кому оно надо?
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Думаете крымчане едут за биометрическим паспортом, а вата не поедет за пропуском в рашку?
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прикинь, я тоже в отпуск езжу через польшу и венгрию, хватит ума сообразить почему?
23.08.2017 12:52
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Фатима Черноморский Дельфин
Да? А я думала, в Испанию летают.
23.08.2017 13:07
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legionary
в Испанию автобусы тоже ездят и своей машиной можно добраться, ага
https://censor.net.ua/news/452751/bezvizovym_rejimom_es_vospolzovalis_uje_200_tysyach_ukraintsev_gospogranslujba/sortby/tree/order/desc/page/1#comment_64624270
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тяжело быть тупой
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Вас не разберешь, одно и то же пишете. А куда ж ещё люди в отпуск через Польшу ездят? Греция вроде в другой стороне.
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С точки зрения спецслужб введение визового режима может быть и необходимо...
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