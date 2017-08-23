 Биопаспорт и анкета заполненная на украинском или английском языке, - источник "Коммерсанта" о новом порядке въезда в Украину для граждан РФ

По данным издания "Коммерсантъ", документ должен быть принят в самое ближайшее время, сообщает Цензор.НЕТ.
О готовящихся изменениях режима пересечения границы "Ъ" сообщили сразу несколько источников в правительстве и в Верховной раде Украины. По их словам, изначально планировалось (как этого и требовал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов) ввести с РФ полноценный визовый режим. Однако в итоге от этой идеи решили отказаться.
"Главная причина, почему Киев не стал вводить визовый режим,- опасения за украинских граждан, оставшихся в Крыму,- объясняет "Ъ" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак. - Если бы мы отменили соглашение о безвизовом режиме с Россией, эти люди лишились бы возможности беспрепятственно ездить в нашу страну".
Именно этот довод, как дали понять собеседники "Ъ", стал решающим и заставил сторонников максимально жесткого подхода во главе с Александром Турчиновым смягчить свою позицию.
Согласно новым правилам, въезд на территорию Украины впредь будет возможен только по биометрическим паспортам. Еще одно нововведение - электронная анкета на сайте МИД Украины, которую каждый россиянин, собирающийся посетить соседнюю страну, в обязательном порядке должен будет заполнить.
"В анкете гражданин России должен будет указать данные о себе, в том числе профессию и место работы, а также точную цель поездки и населенные пункты, которые он планирует посетить. В перспективе уведомлять о своем приезде надо будет за месяц - за исключением таких экстренных случаев, как, например, болезнь или смерть родственника", - сообщил собеседник издания.
По его словам, анкета должна быть заполнена на украинском либо на английском языке.
Напоминаем, 10 июля СНБО Украины принял решения о введении системы биометрического контроля для въезжающих в Украину граждан иностранных государств и внедрении электронной системы предварительной регистрации для намеревающихся въехать в Украину граждан РФ к 1 января 2018 года.
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Обычное введение виз с РФ не даст эффекта, а создаст значительные проблемы для украинцев, проживающих на оккупированных территориях, - Климкин(91)
Биометрический контроль для иностранцев Украина введет со следующего года, - Госпогранслужба(28)
Украина однозначно должна ввести визовый режим с Россией и "черные списки", - Омелян(151)
Замглавы МИД Зеркаль о визовом режиме с РФ: "Создаем немножко негативный фон для тех людей, которые живут рядом с границей с Россией"(250)
Визам с Россией быть?(0)
МИД о визовом режиме с РФ: Идею поддерживаем, но она может усложнить жизнь украинцам(210)
В ближайшее время в Раду могут внести проект обращения в Кабмин о визовом режиме с РФ, - Парубий(72)
хотя, понятно, наши осмелели после американцев
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вот локомотив развития человечества на передовой.
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И какая скажи к бармалеям разница через какую границу? Главное - чьих будешь..Или ты мечтаешь, что попав в Украину ты дальше в ЕС с ксивой курицей оттаврованой без визы проползешь?
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Ох... Турчинов всё всегда правильно требует... но никто его не слушает... зачем же он продолжает быть на местах, где его не уважают? Издеваюсь, конечно, но, блин, я помню, как это чудо в перьях просрало весь крымский флот: нельзя быть пастором и лидером одновременно.
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Цебро,хмарочос,смолоскип,пуцвіріньок,джерело-я можу довго продовжувати.
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порвал или сжегпотерял и собирается въезжать по росисянскому, так чьи ж это проблемы? Тем более, что порвавшие или выкинувшые паспорта крысчане едут в представительство Украины в засрашке сейчас, получают бумажку об утере и приезжают сюда восстанавливать паспорт и получать биометрику.
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А если мы сделаем так, чтобы для въезда в Украину им придется нарушить законодательство РФ - будут на крючке все без исключения, ибо все они в своей стране сразу станут преступниками.
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- закрытие всех пунктов пропусков на российско-украинской границе, кроме тех, что в Крыму, и запрет на въезд через Беларусь (т.е. въезд из Украины в Россию только через Крым).
- аэропортный сбор для вылетающих из аэропорта Симферополь украинцев - 20 долларов. После ввода в строй ж/д сообщения по Керченскому мосту - аналогичный вокзальный сбор.
Раз денег нет, пусть заробитчане, следующие транзитом через Крым, поспособствуют его экономике )))
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Гринпис негодуэ
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Немає біопаспорта -- немає заїзду...
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Что бы было примерно так:
- Добридень, яка мета вашаго вiзиту до УкраIни?
- ЗдраВствуйте, я в гости к рАдне еду!
- Нi, ви йдете нахер!...
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