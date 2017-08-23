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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10494) Россия (71967) визовый режим (418)

 Биопаспорт и анкета заполненная на украинском или английском языке, - источник "Коммерсанта" о новом порядке въезда в Украину для граждан РФ

россия виза

Правительство Украины разработало постановление о новом порядке въезда в страну для граждан России.

По данным издания "Коммерсантъ", документ должен быть принят в самое ближайшее время, сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Визы с Россией ничего не решат, - чиновник МИД Макеев

О готовящихся изменениях режима пересечения границы "Ъ" сообщили сразу несколько источников в правительстве и в Верховной раде Украины. По их словам, изначально планировалось (как этого и требовал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов) ввести с РФ полноценный визовый режим. Однако в итоге от этой идеи решили отказаться.

"Главная причина, почему Киев не стал вводить визовый режим,- опасения за украинских граждан, оставшихся в Крыму,- объясняет "Ъ" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак. - Если бы мы отменили соглашение о безвизовом режиме с Россией, эти люди лишились бы возможности беспрепятственно ездить в нашу страну".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Жириновский о новых правилах пересечения границы с Украиной для граждан РФ: "Это хуже, чем визы". ВИДЕО

Именно этот довод, как дали понять собеседники "Ъ", стал решающим и заставил сторонников максимально жесткого подхода во главе с Александром Турчиновым смягчить свою позицию.

Согласно новым правилам, въезд на территорию Украины впредь будет возможен только по биометрическим паспортам. Еще одно нововведение - электронная анкета на сайте МИД Украины, которую каждый россиянин, собирающийся посетить соседнюю страну, в обязательном порядке должен будет заполнить.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Безвиз безвизом, а оторваться от России - это немного другое, - Кравчук. ВИДЕО

"В анкете гражданин России должен будет указать данные о себе, в том числе профессию и место работы, а также точную цель поездки и населенные пункты, которые он планирует посетить. В перспективе уведомлять о своем приезде надо будет за месяц - за исключением таких экстренных случаев, как, например, болезнь или смерть родственника", - сообщил собеседник издания.

По его словам, анкета должна быть заполнена на украинском либо на английском языке.

Напоминаем, 10 июля СНБО Украины принял решения о введении системы биометрического контроля для въезжающих в Украину граждан иностранных государств и внедрении электронной системы предварительной регистрации для намеревающихся въехать в Украину граждан РФ к 1 января 2018 года.
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покажите мне того, кто скажет, что это не троллинг высшей пробы, - и я первым брошу в него камень
хотя, понятно, наши осмелели после американцев
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Зря оставили возможность заполнять по-аглицки...
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Интересно,а графа о посещении Крыма не через украинскую границу будет присутствовать?
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По перше кацап повинен мати суму мінімум тисячу євро на місяць,справку від психіатора,нарколога,кожвен,на снід і гепатит,не мати права залишати населений пункт призначення,полишати місце проживання після сьмоі' вечора і до сьомоі' ранку. Це мінімум
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І ще обов'язково намординки і цак у носі. Щоб автентично було
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Почему есть выход для украинских граждан в Крыму они могут вьежать в материковую Украину из Крыма через третьи страны например Беларусь Молдову или Грузию или даже Турцию а если им так сильно нужно ездить в материковую Украину пусть переселяются. Вить визовый рехим с РФ все равно нужно устанавливать оттуда внедряется фсбешная агентура боевики-наемники и воры в законе и к тому же сохраняется опасность военного вторжения и последнее Украина хочет в ЕС а значит и в шенгенскую зону у которой нет безвиза с РФ. а такое положение вещей устраивает тех у кого сейчас бизнес с РФ типа Рабиновичи Шуфричи Ширташи и тд.
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Совсем скрепы соображалово отключили? :D
И какая скажи к бармалеям разница через какую границу? Главное - чьих будешь..Или ты мечтаешь, что попав в Украину ты дальше в ЕС с ксивой курицей оттаврованой без визы проползешь?
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ВЫХОД ПРОСТОЙ (ПРОЩЕ НЕ БЫВАЕТ)существует база данных ,о жителях Крыма ,прописка и т.п ,вот их и пропускать ,без каких либо подковырек ,а новых .прибывших из рассеи в Крым ,нах с полным разворотом и пинком под зад ,прямо на границе.И при том ,не пускать козломордых из Крыма ,ни с биопаспортом ,ни тем более без (а если пускать ,то только через переходы на Украино- рассейской границе).
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...ввести с РФ полноценный визовый режим (как этого и требовал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов)... Источник: https://censor.net.ua/n452784
Ох... Турчинов всё всегда правильно требует... но никто его не слушает... зачем же он продолжает быть на местах, где его не уважают? Издеваюсь, конечно, но, блин, я помню, как это чудо в перьях просрало весь крымский флот: нельзя быть пастором и лидером одновременно.
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Пастор и лидер практично одно и тоже ! Стадо баранов и тупость тоже идентичны! Что делать лидеру тогда? А идеальных людей не бывает! И историкам легче умничать , чем быть в гуще событий и стремительном водовороте реалий!
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Ну Вы в чём-то правы. Но люди, помню, возмущались, когда в новостях говорили, что, дескать. наступление или что иное, а главу страны никто найти не может, он убыл по пасторским делам, воскресенье же. Был такой момент.
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То мог быть феейк! Тем более все знаю где он посещает церковь. Плюс он уже несколько лет не несет пасторского служения и не является первым лидером церкви!
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Он перестал быть пастором? То-то, я смотрю, поумнел. Это вселяет надежду.
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анкета заполненная на украинском или английском языке, для россии это непреодолимое препятствие. Это равносильно закрытии границы. Пора россиянам учить украинский язык.
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это не реально! На слове парасолька спалятся на раз))))))
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контрольное слово - паляниця - 100 проц. результат
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Сотні таких слів.
Цебро,хмарочос,смолоскип,пуцвіріньок,джерело-я можу довго продовжувати.
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Предвкушаю тот кайф, когда кацап будет вынужден что-то заполнять на украинском языке.
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я когда еще задолго до войны работал в местах где кацапам нужно было пересекать нашу границу и закончились миграцинные карточки на русском пришлось выдавать украино-английские и рядом стала жирная кацапка пытаясь ее заполнить втихаря материлась и нашептывала что мол они нам еще устроят кровавое месиво на подобии Грузии и Чечни и в карточке в граые цель визита она указала что едит на отдых и лечение в Киев
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такое нужно транслировать в прямом эфире.
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Не плохо, учитывая скотоводство нашей власти. Но, все равно полумеры и будем судить по окончательному док-ту.
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При чем здесь крымчане? Крымчане могут пересекать "границу" по украинскому паспорту. Никто крымчан не заставлял украинские паспорта сдавать насильно, кто хотел тот оставлял. А кто порвал или сжег потерял и собирается въезжать по росисянскому, так чьи ж это проблемы? Тем более, что порвавшие или выкинувшые паспорта крысчане едут в представительство Украины в засрашке сейчас, получают бумажку об утере и приезжают сюда восстанавливать паспорт и получать биометрику.
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Еще раз: проблема на с въездом будет у крымчан, а с выездом из Крыма на мордорских блокпостах: там будут требовать паспорт гражданина РФ с визой Украины, а при предъявлении украинского паспорта заносить такого человека в базу для последующей "отработки". То есть гражданам Украины придется по сути получать визу в свою же страну и все это будет обставлено в рашесми как репрессии Украины против жителей Крыма.
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а тебе не все равно что скажут в раша сми уже самые упоротые ватники и глухие селюки не смотрят раша сми потому что там одно вранье
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.согласен полностью с Pacersoft Assa. а что будет с гражданами УКРАИНЫ работающих РОССИИ? кто им предоставит полноценную работу!? а какая будет ответка с той стороны? у людей родичи живут по ту сторону. лучше бы экономику поднимали и воров сажали!
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Я давно предлагал одним из требований для въезда иностранцев в Украину сделать заполнение анкеты, где будет графа о том, что въезжающее лицо ознакомлено с украинскими законами о статусе автономной республики Крым и не оспаривает принадлежность территории Крыма государству Украина.
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Фишка только в том, что за это в самой Рашке предусмотрена уголовная ответственность...получается подстава - каждый въезжающий в Украину россиянин оказывается нашими усилиями у ФСБ на крючке.
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Сейчас нет, по крайней мере - далеко не все, ибо они ничего не нарушают.
А если мы сделаем так, чтобы для въезда в Украину им придется нарушить законодательство РФ - будут на крючке все без исключения, ибо все они в своей стране сразу станут преступниками.
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Напротив - к нам перестанут ездить нормальные россияне, которые не согласились бы при нормальных условиях сотрудничать с ФСБ. А вате как раз пофиг - они и так, и так согласны.
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Tierre. в тему сказано. в России не все уроды. у нас тоже хватает сук,но наши сладкие и родные! ПАТРИОТЫ НАУЧИТЕСЬ УВАЖАТЬ ЛЮДЕЙ. ЗА УКРАИНУ ВОЮЮТ И РОССИЯНЕ!
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Контррмеры России ( жаль, в порядке стёба):

- закрытие всех пунктов пропусков на российско-украинской границе, кроме тех, что в Крыму, и запрет на въезд через Беларусь (т.е. въезд из Украины в Россию только через Крым).
- аэропортный сбор для вылетающих из аэропорта Симферополь украинцев - 20 долларов. После ввода в строй ж/д сообщения по Керченскому мосту - аналогичный вокзальный сбор.

Раз денег нет, пусть заробитчане, следующие транзитом через Крым, поспособствуют его экономике )))
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От жеж суки дешеві.У "громадян України,які проживають в Криму" повинен бути паспорт громадянина України.Є?Які проблеми?Викинув,спалив,з'їв?Нахуй в мацькву за візою.
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а потом если еще захочет визу США потом после получения украинской в Мацкве придется в Киев ехать в посольство США. вобщем вся прелесть предательства и окупации
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удивительно, что кацапы используют для общения русский язык, грамматика которого не имеет ничего общего с финскими и тюркскими наречиями
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Шо за дурниці? "Если бы мы отменили соглашение о безвизовом режиме с Россией, эти люди лишились бы возможности беспрепятственно ездить в нашу страну".Источник: https://censor.net.ua/n452784" Тобто, привведенні візового режиму українці-заобітчани втратять можливість повернутись додому??? Шо воно курить???
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Вообще,те,кто принял этот закон(ну всю от эту русофобию затеял)очень рискуют.Сколько там дают по новому закону о жестокости к животным?Заставлять кацапов изучать английский или(о жах який!)украинский...это ли не жестокое обращение с животными?
Гринпис негодуэ
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Это хорошо,что кацапам придеться познакомиться с укр.языком.В московии хош не хош,а руский знать обязан.Пора и им привыкать уважать законы другой страны.
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Если всё это правда, то покруче визового режима будет... Дай Бог.
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Биопаспорт и анкета заполненная на украинском или английском языке, - источник "Коммерсанта" о новом порядке въезда в Украину для граждан РФ - Цензор.НЕТ 6769ипальник ...уйла, когда ему сообщили эту новость. а димон мичтает пра новый айфон....
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А біопаспорт для росіян будуть видавати на Російській Ф(п)едерації чи окремий в Україні???
Немає біопаспорта -- немає заїзду...
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Либо внятно,на русском, произнести пароль : Путин Хуйло!
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а также намордник и строгий ошейник!!!!!!!!!!!!!
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Это всё конечно очень смешно и здорово, но я всё равно - За полноценный визовый режим!
Что бы было примерно так:
- Добридень, яка мета вашаго вiзиту до УкраIни?
- ЗдраВствуйте, я в гости к рАдне еду!
- Нi, ви йдете нахер!...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБиопаспорт и анкета заполненная на украинском или английском языке, - источник "Коммерсанта" о новом порядке въезда в Украину для граждан РФ
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