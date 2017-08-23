 Правильным решением для Киева станет концессия теплового хозяйства, - инвестэксперт Саква

Такое мнение высказал старший аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Денис Саква, передает УНН.
По его словам, при должном уровне подготовки концессионного конкурса, Киев сможет привлечь в тепловое хозяйство иностранных инвесторов.
"Правильным решением будет предложить концессию. Но концессию необходимо предлагать на прозрачном конкурсе с четким понятным набором правил. И приглашать к участию в концессии все заинтересованные стороны, у которых есть необходимый опыт работы. Например, тому же финскому Fortrum предложить, другим европейским компаниям. Тяжело абстрактно рассуждать, придут сюда иностранцы или нет, потому что иностранцев у нас в энергетике практически нет ик нам не стоит очередь из инвесторов. Но страна меняется", - подчеркнул Денис Саква.
Эксперт подчеркнул, что передача теплового хозяйства столицы коммунальному предприятию, которую сейчас рассматривают в КГГА, станет худшей альтернативой.
"Сейчас хотят оставить эти активы в коммунальной собственности. Но я не знаю, какие у нас есть успешные проекты, находящиеся в коммунальной собственности. Концессию продлили до апреля 2018 года. Сразу возникают технические вопросы - успеют ли до этого времени выделить все активы в отдельное предприятие? Также встает вопрос с сотрудниками", - отметил старший аналитик Dragon Capital.
Денис Саква уточнил, что подготовка концессии - это длительный процесс, до завершения которого активы теплоэнергетического комплекса Киева останутся в управлении нынешнего концессионера.
"Процесс передачи в концессию не может в апреле быть объявлен, а в мае уже завершен. Это длительный процесс с серьезным due diligence, с созданием data room, в которой будет вся информация о компании: какие у нее есть активы, какие у нее проблемы. Это долгий процесс, который во многом похож на приватизацию. Только при концессии активы не переходят в собственность концессионеру. Я думаю, что в апреле действие нынешнего договора о концессии продолжат дальше. Я не думаю, что столичные власти успеют до апреля все завершить, вывести людей в новую компанию, сформировать ее и начать управлять. Сейчас - это утопия, и скорее всего договор будут продлевать до тех пор, пока не решат с судьбой этих активов", - пояснил Денис Саква.
Напомним, в начале августа постоянная комиссия Киевсовета по вопросам собственности приняла решение о передаче в концессию имущества энергетического комплекса Киева по результатам конкурса.
Как сообщалось, общественное движение "Киев - наш общий дом" разметило на сайте Киевсовета петицию с требованием ускорить подготовку концессионного конкурса для передачи теплоэнергетического комплекса Киева в управление частному инвестору. Общественники также призывают прекратить финансирование коммунальных предприятий, которые паразитируют на тепловом хозяйстве столицы.
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Выход один неумолимо ЦЕЛЕНАПРАВЛЕНЫЙ строго-ориентированный переход коммунального хозяйства на пластик. Причем размеры пластиковых труб горячего и холодного водоснабжения производятся в Украине. Тут вам и потери в теплосетях и тут вам и экономия.
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