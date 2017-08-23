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 Киевские новости
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 Правильным решением для Киева станет концессия теплового хозяйства, - инвестэксперт Саква

Передача теплоэнергетического комплекса Киева в концессию станет оптимальным решением для города.

Такое мнение высказал старший аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Денис Саква, передает УНН.

По его словам, при должном уровне подготовки концессионного конкурса, Киев сможет привлечь в тепловое хозяйство иностранных инвесторов.

"Правильным решением будет предложить концессию. Но концессию необходимо предлагать на прозрачном конкурсе с четким понятным набором правил. И приглашать к участию в концессии все заинтересованные стороны, у которых есть необходимый опыт работы. Например, тому же финскому Fortrum предложить, другим европейским компаниям. Тяжело абстрактно рассуждать, придут сюда иностранцы или нет, потому что иностранцев у нас в энергетике практически нет ик нам не стоит очередь из инвесторов. Но страна меняется", - подчеркнул Денис Саква.

Эксперт подчеркнул, что передача теплового хозяйства столицы коммунальному предприятию, которую сейчас рассматривают в КГГА, станет худшей альтернативой.

"Сейчас хотят оставить эти активы в коммунальной собственности. Но я не знаю, какие у нас есть успешные проекты, находящиеся в коммунальной собственности. Концессию продлили до апреля 2018 года. Сразу возникают технические вопросы - успеют ли до этого времени выделить все активы в отдельное предприятие? Также встает вопрос с сотрудниками", - отметил старший аналитик Dragon Capital.

Денис Саква уточнил, что подготовка концессии - это длительный процесс, до завершения которого активы теплоэнергетического комплекса Киева останутся в управлении нынешнего концессионера.

"Процесс передачи в концессию не может в апреле быть объявлен, а в мае уже завершен. Это длительный процесс с серьезным due diligence, с созданием data room, в которой будет вся информация о компании: какие у нее есть активы, какие у нее проблемы. Это долгий процесс, который во многом похож на приватизацию. Только при концессии активы не переходят в собственность концессионеру. Я думаю, что в апреле действие нынешнего договора о концессии продолжат дальше. Я не думаю, что столичные власти успеют до апреля все завершить, вывести людей в новую компанию, сформировать ее и начать управлять. Сейчас - это утопия, и скорее всего договор будут продлевать до тех пор, пока не решат с судьбой этих активов", - пояснил Денис Саква.

Напомним, в начале августа постоянная комиссия Киевсовета по вопросам собственности приняла решение о передаче в концессию имущества энергетического комплекса Киева по результатам конкурса.

Как сообщалось, общественное движение "Киев - наш общий дом" разметило на сайте Киевсовета петицию с требованием ускорить подготовку концессионного конкурса для передачи теплоэнергетического комплекса Киева в управление частному инвестору. Общественники также призывают прекратить финансирование коммунальных предприятий, которые паразитируют на тепловом хозяйстве столицы.
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а можно еще было бы в синий цвет покрасить и квадратную форму придать... не дай Бог поручить специалистам как те, что работают в этой отрасли свинью колоть, замучают бедное животное пока зарежут
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Концессия или не концессия. Надо правильно понимать природу процессов происходящих в трубах. Это - коррозия и электрокоррозия. Последствия фатальны....для труб.
Выход один неумолимо ЦЕЛЕНАПРАВЛЕНЫЙ строго-ориентированный переход коммунального хозяйства на пластик. Причем размеры пластиковых труб горячего и холодного водоснабжения производятся в Украине. Тут вам и потери в теплосетях и тут вам и экономия.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиПравильным решением для Киева станет концессия теплового хозяйства, - инвестэксперт Саква
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