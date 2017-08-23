 Дыминский не явился на допрос по ДТП. Если он не явится и в пятницу, тогда следствие будет организовывать привод, - Геращенко

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины, народный депутат фракции "Народный фронт"Антон Геращенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Он не прибыл. В понедельник ему официально вручили две повестки - на среду на 10 утра и на пятницу. Если он не явится и в пятницу, тогда следствие будет организовывать привод... При этом на допросе Дыминский может не давать показания, но он должен явиться", - сказал А.Геращенко, добавив, что П.Дыминский в этом деле в настоящее время фигурирует как свидетель.
Он добавил, что адвокаты бизнесмена не связывались со следователем, чтобы предупредить о невозможности П.Дыминского явиться на допрос. По словам народного депутата, о вылете бизнесмена в Женеву также никто предупрежден не был.
А.Геращенко напомнил, что следствие установило: человек, который заявил, что был за рулем в момент ДТП, на самом деле тогда не управлял автомобилем. "Есть несколько версий. Это может быть Дыминский, или может быть кто-то из близких ему людей, ради которых пошли на фальсификацию результатов и на подставное лицо", - пояснил он.
Как сообщалось, 18 августа на автодороге "Львов-Краковец" вблизи с.Ямельня Яворовского района Львовской области водитель автомобиля Mercedes-Benz S65 совершил столкновение с автомобилем Opel Astra, в результате чего погибла водитель "Опеля", 31-летняя жительница одного из сел Яворовского района Наталья Трила. В полиции изначально заявили, что за рулем "Мерседеса" был "43-летний львовянин".
Родственник погибшей Степан Мацевко, сообщивший о трагедии, утверждает, что за рулем "Мерседеса" находился сам П.Дыминский, а его сопровождал внедорожник Lexus. После ДТП П.Дыминский пересел в Lexus и скрылся с места происшествия, охранник, в свою очередь, утверждает, что находился за рулем автомобиля.
По информации СМИ, вину в ДТП взял на себя охранник П.Дыминского Андрей Борщ, который, как правило, ездит в кортеже в авто охраны бизнесмена. 21 августа Галицкий районный суд Львова принял решение о его аресте на два месяца без возможности внесения залога.
Во вторник народный депутат фракции "Народный фронт"Антон Геращенко сообщил, что допрос П.Дыминского назначен на 23 августа, ему уже вручена повестка, однако тот в 15:00 того же дня вылетел из Львова в Женеву (Швейцария). По данным МВД, П.Дыминскому вручена повестка для проведения следственных действий в кабинете следователя отдела расследования ДТП следственного управления Львовского облуправления Нацполиции.
По словам А.Геращенко, Генеральная прокуратура определила подследственность расследования дела о возможной причастности П.Дыминского к гибели Н.Трилы за Главным следственным управлением Нацполиции.
П.Дыминский, 1954 г. р. - почетный президент ФК "Карпаты", совладелец телеканала ZІК, народный депутат Украины IV созыва.
931 24
Олигарх Дыминский, подозреваемый в совершении смертельного ДТП, улетел в Женеву, - Геращенко(223)
Капитан полиции Ковальский погиб из-за ДТП в Запорожской области. ФОТОрепортаж(18)
Назначена экспертиза биоматериалов, - Геращенко о ДТП с участием автомобиля бизнесмена Дыминского(90)
Легковушка слетела в кювет в Винницкой области: погиб 2-летний ребенок, двое младенцев травмированы. ФОТОрепортаж(38)
В деле о сметрельном ДТП будет проведена экспертиза ДНК(0)
ДТП с кортежем Дыминского: Олигарх был за рулем и спровоцировал аварию, - брат погибшей. ФОТО(458)
"Отвечать за содеянное будет тот, кто сидел за рулем", - Геращенко о ДТП с кортежем Дыминского(201)
Так он в этот же день на футболе своих "Карпат" был!.. Че ты его не задержал-то?
А-а-а-а...Понимаю...Отдышка...Не успел...
Ответить
Воры на свободе, взяточники - работают спокойно, изменники родины - оправдываются.
Ответить
2. Кожен має право затримати без ухвали слідчого судді, суду будь-яку особу...:
1) при вчиненні або замаху на вчинення кримінального правопорушення;
2) безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення чи під час безперервного переслідування особи, яка підозрюється у його вчиненні.
А в Антохином случае (он же советник министра МВС, уровноважена особа):
стаття 208 КПК:
Уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі, лише у випадках:
1) якщо цю особу застали під час вчинення злочину або замаху на його вчинення;
2) якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин;
3) якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину, віднесеного законом до підслідності Національного антикорупційного бюро України.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Джерело: http://ukrclassic.com.ua/katalog/t/tichina-pavlo/862-pavlo-tichina-pisnya-traktoristki Бібліотека української літератури © ukrclassic.com.ua
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Что? Может быть? Тоха, ты ж уже 100 раз назвал его убийцей вместо суда, что значит "может быть"?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить