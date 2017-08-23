EN|RU|UK
Темы дня: Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Политика Украины
  931  24
Все про:допрос (1142) ДТП (6017) Дыминский (12) Геращенко_Антон (950)

 Дыминский не явился на допрос по ДТП. Если он не явится и в пятницу, тогда следствие будет организовывать привод, - Геращенко

дтп дыминский

Бизнесмен Петр Дыминский, который может быть причастен к смертельному ДТП во Львовской области, не явился к следователю на допрос в среду, следующий допрос, на который его вызвали, запланирован на пятницу.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины, народный депутат фракции "Народный фронт"Антон Геращенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Олигарх Дыминский, подозреваемый в совершении смертельного ДТП, улетел в Женеву, - Геращенко

"Он не прибыл. В понедельник ему официально вручили две повестки - на среду на 10 утра и на пятницу. Если он не явится и в пятницу, тогда следствие будет организовывать привод... При этом на допросе Дыминский может не давать показания, но он должен явиться", - сказал А.Геращенко, добавив, что П.Дыминский в этом деле в настоящее время фигурирует как свидетель.

Он добавил, что адвокаты бизнесмена не связывались со следователем, чтобы предупредить о невозможности П.Дыминского явиться на допрос. По словам народного депутата, о вылете бизнесмена в Женеву также никто предупрежден не был.

А.Геращенко напомнил, что следствие установило: человек, который заявил, что был за рулем в момент ДТП, на самом деле тогда не управлял автомобилем. "Есть несколько версий. Это может быть Дыминский, или может быть кто-то из близких ему людей, ради которых пошли на фальсификацию результатов и на подставное лицо", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Галицкий райсуд арестовал охранника бизнесмена Дыминского по подозрению в смертельном ДТП

Как сообщалось, 18 августа на автодороге "Львов-Краковец" вблизи с.Ямельня Яворовского района Львовской области водитель автомобиля Mercedes-Benz S65 совершил столкновение с автомобилем Opel Astra, в результате чего погибла водитель "Опеля", 31-летняя жительница одного из сел Яворовского района Наталья Трила. В полиции изначально заявили, что за рулем "Мерседеса" был "43-летний львовянин".

Родственник погибшей Степан Мацевко, сообщивший о трагедии, утверждает, что за рулем "Мерседеса" находился сам П.Дыминский, а его сопровождал внедорожник Lexus. После ДТП П.Дыминский пересел в Lexus и скрылся с места происшествия, охранник, в свою очередь, утверждает, что находился за рулем автомобиля.

По информации СМИ, вину в ДТП взял на себя охранник П.Дыминского Андрей Борщ, который, как правило, ездит в кортеже в авто охраны бизнесмена. 21 августа Галицкий районный суд Львова принял решение о его аресте на два месяца без возможности внесения залога.

Во вторник народный депутат фракции "Народный фронт"Антон Геращенко сообщил, что допрос П.Дыминского назначен на 23 августа, ему уже вручена повестка, однако тот в 15:00 того же дня вылетел из Львова в Женеву (Швейцария). По данным МВД, П.Дыминскому вручена повестка для проведения следственных действий в кабинете следователя отдела расследования ДТП следственного управления Львовского облуправления Нацполиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ДТП с кортежем Дыминского: Олигарх был за рулем и спровоцировал аварию, - брат погибшей. ФОТО

По словам А.Геращенко, Генеральная прокуратура определила подследственность расследования дела о возможной причастности П.Дыминского к гибели Н.Трилы за Главным следственным управлением Нацполиции.

П.Дыминский, 1954 г. р. - почетный президент ФК "Карпаты", совладелец телеканала ZІК, народный депутат Украины IV созыва.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Антоха!
Так он в этот же день на футболе своих "Карпат" был!.. Че ты его не задержал-то?
А-а-а-а...Понимаю...Отдышка...Не успел...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Законы у нас такие. Сначала суд должен дать санкцию на задержание. А за что его было задерживать? Что бы обосновать для суда причину задержания нужно кучу бумаг и пр и пр и пр... Так что наша главная беда - это судебная система.
Воры на свободе, взяточники - работают спокойно, изменники родины - оправдываются.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Стаття 207 КПК:

2. Кожен має право затримати без ухвали слідчого судді, суду будь-яку особу...:
1) при вчиненні або замаху на вчинення кримінального правопорушення;
2) безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення чи під час безперервного переслідування особи, яка підозрюється у його вчиненні.

А в Антохином случае (он же советник министра МВС, уровноважена особа):
стаття 208 КПК:

Уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі, лише у випадках:
1) якщо цю особу застали під час вчинення злочину або замаху на його вчинення;
2) якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин;
3) якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину, віднесеного законом до підслідності Національного антикорупційного бюро України.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дірку ви від бублика получітЄ, а не дима... Он уже давно тю-тю...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Уж скорее не привод, а прилёт. Фиг он теперь из Швейцарии прилетит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Порешать можно только одним путём, с семьёй погибшей. Или так и будет там сидеть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А вы бедненькие и не знали что не явится. Сидели и ждали, как лохи ушастые!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дим-димок од машин, мов дівочі літа...))
Джерело: http://ukrclassic.com.ua/katalog/t/tichina-pavlo/862-pavlo-tichina-pisnya-traktoristki Бібліотека української літератури © ukrclassic.com.ua
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Нет у вас методов против Кости Сапрыкина!" (с).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Повезло Антохе с Хозяином. Теперь можно канал ZIK отжать, он им как кость в горле.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А чому цей ублюдок досі не заарештований?!........................
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бизнесмен Петр Дыминский, который может быть причастен к смертельному ДТП Источник: https://censor.net.ua/n452780

Что? Может быть? Тоха, ты ж уже 100 раз назвал его убийцей вместо суда, что значит "может быть"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Насколько дешевым нужно быть в душе,чтоб эту охинею нести на всю страну.Просто потвора.Вы мусора за дтп из райотдела не способны посадить за дтп.А этот пошлет тебя очкарик лесом.Еще извинятся заставит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За приводом будет организована делегация Шкиряков (с членами семей или сосалками) в Женеву за счёт бюджета. Мы это уже проходили. Привод - это повод)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За ДТП нет оправдания, но хотят посадить в СИЗО без заставы и точно хотят посадить, потому что он владелец оппозиционного канала, вот Геращенко и старается очень.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Никуда он не явится,а заявит что его преследуют по политическим мотивам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну как дети, чесслово.... кто ж его посадит..., в нашей стране есть граждане, которым позволено все, даже убивать, а всем остальным - закон...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДыминский не явился на допрос по ДТП. Если он не явится и в пятницу, тогда следствие будет организовывать привод, - Геращенко
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти