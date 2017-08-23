 "Вторжение России в Крым объединило украинцев в единую политическую нацию", - Чубаров

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в Фейсбук, об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в поздравлении по случаю Дня национального флага Украины 23 августа.
"Страшные испытания последних лет, привнесенные военным вторжением России на территорию Украины, потерями тысяч человеческих жизней, ежедневными репрессиями и преследованием крымских татар и украинцев во временно оккупированном Крыму, объединили всех нас, граждан Украины разных вероисповеданий и национальностей в единую украинскую политическую нацию. Не может быть никаких сомнений в том, что вскоре государственный флаг Украины и крымскотатарский национальный флаг снова будут развеваться над освобожденным от российских оккупантов Крымом", - говорится в обращении Чубарова.
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