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 Политика Украины
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 "Вторжение России в Крым объединило украинцев в единую политическую нацию", - Чубаров

чубаров

Сегодня Украиа отмечает День флага.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в Фейсбук, об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в поздравлении по случаю Дня национального флага Украины 23 августа.

"Страшные испытания последних лет, привнесенные военным вторжением России на территорию Украины, потерями тысяч человеческих жизней, ежедневными репрессиями и преследованием крымских татар и украинцев во временно оккупированном Крыму, объединили всех нас, граждан Украины разных вероисповеданий и национальностей в единую украинскую политическую нацию. Не может быть никаких сомнений в том, что вскоре государственный флаг Украины и крымскотатарский национальный флаг снова будут развеваться над освобожденным от российских оккупантов Крымом", - говорится в обращении Чубарова.

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Сеодня Украиа отечает Ень Лага
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Крым в любом случае вернётся в Украину, ведь это одна земля. Экономически Крым россии не нужен без Украины, поэтом у на идёт война с россией.
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И вернет крысм без русни и местной крысни. Грядет на острове ватоцид и выбраковка мордвы.
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Сценарии разные могут быть, но ясно что многие не кацапы уедут до освобождения в связи с непривлекательностью Крыма для жизни.
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В какой стране могут сделать ошибку в названи страны в день Независимости?
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В любой стране, где пишут люди, ничего страшного в этом нет, если не искать сенсации.
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Угу, когда Чуб у Чубарова вырастет
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калмык.кто тебе разрешал с бутылки вставать и чтото кукарекать? знай свое свинособачье место.
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мы единой политической нацией еще начиная с основания Киева были, когда не то, что о крымских, а вообще о татарах никто ничего не знал, уже в те времена украинцы идейным народом были и обладали критериями по которым могли приглашать князей во власть и прогонять неспособных оттуда, хватит уже украинскую нацию омолаживать историю Украины укорачивая
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Ещё напиши, что половцев, печенегов и других тюркютов тогда не было.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Вторжение России в Крым объединило украинцев в единую политическую нацию", - Чубаров
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