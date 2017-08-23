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 Политика Украины
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 "Оплоты" начнут поступать в армию в ближайшее время, - Полторак

танк оплот

Танки "Оплот" поступят на вооружение украинской армии уже в ближайшее время.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак журналистам на выставке вооружений в центре Киева в среду.

""Оплоты" начнут поступать в армию в ближайшее время. Они будут поступать в таком количестве, в котором нам позволит государственный оборонный заказ и финансовый ресурс", - сказал С.Полторак.

Он отметил, что на выставке представлены образцы вооружения, "которые прошли испытания и у нас, наконец-то, появились деньги для того, чтобы их купить".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина начинает этап вооруженного осовременивания армии. Мы должны выйти на уровень 21 века, - Порошенко

"Это модернизированный танк Т-72, бронированные машины, такие как "Варта", "Козак". Они очень нужны для передвижения в зоне АТО, у нас много потерь именно не на передовой линии, а в ходе передвижения во время деятельности ДРГ", - отметил министр.

БМ "Оплот" ("Оплот-М" до принятия на вооружения) - украинский основной боевой танк. Разработан Харьковским конструкторским бюро по машиностроению им. Морозова и выпускается заводом ЗТМ им.Малышева.
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а их шо уже поставили .? пистеть можно шо хош
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Про патронный завод мы уже три года слышим, что вот вот будет построен. Сначала ещё Сеня об этом обещал, потом Порошенко. Но завода как не было так и нет, и не будет при шоколадных ворах.
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Сеня еще про стену вещал на границе с РФ и прочее и как сейчас выясняется,на этом только нагревали руки
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Хорошая новость! Утилизаторы фашизма, поступят на службу в ВСУ!
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На 4 году войны у них появились деньги. Может хватит воровать, заберите все у мвд собакова он все равно бестолочь. И потратьте их на закупку современно вооружения
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А еще можно люлей навешать козлотролям и выставить их на денюжку, а за эти деньги обеспечивать диверсионные отряды. Как думаешь, у козлотролей найдутся деньги?! Сейчас прорабатывается подобный сценарий в Правом секторе с ветеранами АТО.
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Первоочередной задачей было массово восстановить то, что способно работать в короткие сроки. И зачем забирать у собакова то, что нужно Нацгвардии на передовой? Их неплохо оснастили, главное - хорошо подготовили и с прошлого лета вернули на линию огня. Там стоят полки спецназа "Азов" и "Донбасс".
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"Оплоты" предусмотрены в количестве 10 шт в бюджетном 2018 году.. Наверно журнализды исказили слова Тимофеича
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ну 10 тоже хорошо, на 10 больше чем в 17 году
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Під час війни танків багато не буває.Добра новина!
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С такой стоимостью этого танка и в условиях того ,что наступление нам не грозит.Весьма спорное использование скромных средств на армию.
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Как раз наоборот - в позиционной войне, когда нет массовых танковых сражений, качество важнее количества.
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После войны в Грузии,тоже никто не верил,что мордор на Украину нападет.Не стоит недооценивать шизофреника в кремле
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Удобная конструкция над дульным срезом орудия.
Можно пойманых сепаратистов-дежурныхнаблокпостах вешать!
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Зрада! Экономиканевыдержитвсеукрадутпрапорщикитанкиненужныонинатриминутыбоя.
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""Оплоты" начнут поступать в армию в ближайшее время. Они будут поступать в таком количестве, в котором нам позволит государственный оборонный заказ и финансовый ресурс", т.е. никогда, или пару штук для парадов для замыливания глаз.
В ту ВМВ войну за полгода новые заводы в тайге строили и начинали давать новую продукцию. А тут четвертый год войни и даже патронный завод не построили.
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в ту войну люди за трудодни работали, вы готовы работать за трудодни или за карточки на хлеб ?
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И на СМС не отвечают?
Пускай Вайбер попробуют...
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вечное будущее в исполнении очередного обещальщика. Вот ну очень хочется думать, что не обманут хоть в этот раз, но брехали столько и так долго, что веры нет ни единому слову.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Оплоты" начнут поступать в армию в ближайшее время, - Полторак
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