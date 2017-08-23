 "Оплоты" начнут поступать в армию в ближайшее время, - Полторак

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак журналистам на выставке вооружений в центре Киева в среду.
""Оплоты" начнут поступать в армию в ближайшее время. Они будут поступать в таком количестве, в котором нам позволит государственный оборонный заказ и финансовый ресурс", - сказал С.Полторак.
Он отметил, что на выставке представлены образцы вооружения, "которые прошли испытания и у нас, наконец-то, появились деньги для того, чтобы их купить".
"Это модернизированный танк Т-72, бронированные машины, такие как "Варта", "Козак". Они очень нужны для передвижения в зоне АТО, у нас много потерь именно не на передовой линии, а в ходе передвижения во время деятельности ДРГ", - отметил министр.
БМ "Оплот" ("Оплот-М" до принятия на вооружения) - украинский основной боевой танк. Разработан Харьковским конструкторским бюро по машиностроению им. Морозова и выпускается заводом ЗТМ им.Малышева.
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Можно пойманых сепаратистов-дежурныхнаблокпостах вешать!
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В ту ВМВ войну за полгода новые заводы в тайге строили и начинали давать новую продукцию. А тут четвертый год войни и даже патронный завод не построили.
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http://replyua.net/putin/73489-kosmicheskaya-problema-v-rossii-zayavili-ob-otsutstvii-svyazi-so-sputnikami.html
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Пускай Вайбер попробуют...
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