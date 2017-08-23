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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Я, как законопослушный гражданин, надел электронное средство контроля, - Поляков. ФОТО

поляков

Это, по словам нардепа, была пятая попытка надеть на него электронный браслет.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сам нардеп (НФ) Максим Поляков, передает Цензор.НЕТ.

"Прошло полтора месяца с момента первой попытки НАБУ надеть на меня электронный браслет. Методом проб и ошибок, с пятого раза, после учета всех замечаний адвокатов, которые каждый раз учили работников антикоррупционного органа действовать в рамках закона, заставили их соблюсти процедуры и я, как законопослушный гражданин, надел электронное средство контроля. Ситуация комичная, ведь нам пришлось проводить ликбез для уполномоченных детективов НАБУ (размер зарплат которых достигает 60 тыс. грн!) и заставить их в конце концов работать как того требует действующее законодательство Украины! Если такое, казалось бы, на первый взгляд простое, процессуальное действие им не под силу, то о какой эффективности и действенности органа в целом можно говорить? Передаю эстафету с браслетом Сытнику!", - рассказал нардеп и опубликовал соответствующее фото с электронным браслетом слежения.

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Я, как законопослушный гражданин, надел электронное средство контроля, - Поляков 01

Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

11 июля Верховная Рада предоставила разрешение на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата, которые являются фигурантами дела относительно получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.

Напомним, что нардеп Максим Поляков подозревается в получении при посредничестве помощницы 7500$ взятки за внесение изменений в законодательство в интересах янтарного бизнеса. По решению суда Поляков внес 304 тыс. грн залога, а также обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Как известно, Поляков не сдал паспорта и отказался носить браслет, в связи с чем прокуратура ходатайствует о взыскании залога в доход государства.

Кроме того, подозреваемой по делу является помощница депутата Татьяна Любонько. Она вышла из СИЗО под залог в 160 тыс. грн.

По информации НАБУ, общая сумма взяток за изменения законов в интересах янтарного бизнеса составляла 311 тыс. долларов.
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На шею надо было надеть и затянуть потуже.
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лучше электронный намордник "законоПОСЛУшному"
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Гениальное усовершенствование старой модели.
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А чАго же тАдА виЁживался? Цену набивал Шо ли?...
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- Если хотите, вы можете уйти.
- Тогда я, пожалуй, пойду.
- Но учтите - у нас длинные руки!
- Тогда я, пожалуй, останусь…
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"Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал..."(с)
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Две недели уговаривали этого гандона надеть браслет и сразу же оно стало "законопослушным"..
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Всі вони там у (з)раді цій такі ублюдки.Нормальних зі свічкою не знайдеш.
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а чо столько выдрючивался? известности захотелось?
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А в Китае таких просто расстреливают и присылают семье квитанцию оплатить две пули .
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Отвратительный, мерзкий тип... лыбу тянет, плохо играет... При китайской системе правосудия, его ебальник, имел бы очень кислый вид... А так, прекрасно понимает, что он является хозяином жизни, и никто ничего ему не сделает... На фото он всем своим видом, харкнул, всем гражданам Украины в лицо... Сколько плевков мы еще будем терпеть?..
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Так и сказали:
- Выбирай, или айфон 7 с включенным навигатором в жопу засунем или браслет...
С пятого раза выбрал браслет...
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Это на финал. Пока такого браслета достаточно будет

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Это народный депутат Украины . . Как эти ублюдки попадаю т в раду?кто за них голосует?
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Христя! По чем пук в диванных войсках педерации?
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Чугунный радиатор ему на спину и моменто в море.....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ, как законопослушный гражданин, надел электронное средство контроля, - Поляков. ФОТО
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