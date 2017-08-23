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Все про:виза (1034) МИД РФ (1047) США (13277)

 Если контакты с носителями российского паспорта настолько токсичны, то они должны об этом сказать, - замглавы МИД РФ о решении США по визовым процедурам

виза

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что ограничения при выдаче виз россиянам, введенные США, говорят о нежелании в Вашингтоне контактов россиян и американцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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"Если контакты с носителями российского паспорта настолько токсичны, что это вообще недопустимо, тогда просто они должны об этом сказать. Наверное, отражение этого подхода как раз проявляется в решении американской дипмиссии и Госдепартамента об ограничении возможности получения американских виз носителями российских паспортов", - отметил Рябков.

Замглавы МИДа добавил, что требование официальной Москвы по зеркальному сокращению штата дипмиссии США в России является "скромной реакцией" на санкции.

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"Это все крайне умеренная, дозированная, скромная реакция на то, что США осуществили в плане посягательства на коренные экономические и политические интересы Российской Федерации", - резюмировал он.

В понедельник посольство США в РФ объявило, что "в связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена". При этом, как отмечается, с 1 сентября "процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме". Кроме того, как заявили в посольстве, "изменения в численности сотрудников дипмиссии США так же повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз".

Напомним, в декабре прошлого года прежние власти США приняли решение выслать 35 российских дипломатов, а также членов их семей из страны. Кроме того, администрация Обамы наложила запрет на посещение российскими дипломатами нескольких дипобъектов.

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28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.

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Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.

Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
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нет. они не токсичны. просто западло видеть русню возле себя.
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Говорити взнака слабкості, амери просто роблять))
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США осуществили в плане посягательства на коренные экономические и политические интересы Российской Федерации

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т.е у кацапов в США есть "коренные интересы"???!! :D
щас они докажут что были Колумбов и Америгов, а так же племя индейцов руССов и вождь Чингачгуков
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Та не, никто ж не против кацапье.. никто! Просто людей теперь не хватает, Путин выгнал персонал посольств. ( разбомбил воронеж) ... а теперь шо ж после этого сопли разбрасывать ! Спрашивать мол , такие мы плохие, что брезгуют все кацапло? Брезговали и раньше, но терпели.
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Ребята, вы шо тупые? Вам же сказали, едете в 404 и там попадаете на рассмотрение документов.
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Так говорят много лет уже, только до тупорылых крынашей все никак не доходит!
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Рашистским свиньям, считающим весь мир врагами, нет места в цивилизованных странах.

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Все х.уйня. Белорусы, к примеру, обязаны за визами ездить в Прибалтику. Но руSSне уже намекнули - будут ездить в Киевскую Дип миссию США. Ну а дальше, как повезет...
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А в Прибалтику тоже не попадёшь без визы
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а за визами в Прибалтику нехай едут в США - круг замкнулся
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Честно говоря с удовольствием бы посмотрела на очередь в посольство США в Киеве этих сколенвстающих.
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зачем етот мусор в Киеве?
только город захламлять.
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Если на ж.д. платформе, киевского вокзала повесить плакат Яроша - то очереди не будет!
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Нет... пастора нельзя. Это уже на "отягощающие" тянет! Скорее поезд, пройдет без остановки.
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Ну да, цель поездки в Украину -виза в США. Отказать.
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А чего паникуем? Что вы, господа россияне, в Штатах забыли? Любуйтесь красотами своей необъятной родины. Но прикольно будет, если вдруг резко уменьшится число терактов в Америке, когда вы перестанете туда ездить. Ну так чисто случайно
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Весь мир знает что они Козлоцапы,Пацаки,Московиты,Кацапчеги,Свино-угорские чурки,потомки моголов короче суки они вот и все..
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кацапів придумали монголи шо б було кому за конями прибирати.
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Мы обиделись, ай яй яй. Да подтверждаю, контакты с ентими НОСИТЕЛЯМИ - ну очень токсичны. И не забудьте убрать НОСИТЕЛЕЙ из Беларуси после поскакалок
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Бля --ездят убивать по величайшему желанию убивать людей Украины ---как на охоту и хотят чтобы мир к ним относился не как к УбЛЮДКАМ и террористам . Просто в голову не ложиться такая тупость Лаврова Путина и россиян .
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Хватит уже ныть! Достали вы уже своим нытьем недоимпнрцы кокошные! Верните Крым,уходите из Донбасса,извинитесь перед гражданами Украины,заплатите репарации, восстанавливайте Донбасс и свами начнут нормально разговаривать! Возомнили себя ползающие в говне ,что они могут что то ,там решать! Уроды моральные! Будете все возвращать!
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Вы уверенны , что начнут ?
Я нет ...
Понимаеет , даже если они будут извинятся по 100 раз в сутки это не вернёт Владимира Рыбака , это не вернёт , Василя Слипака ... это не вернёт тысячи жизней , которых уже ничего не вернёт .
И в памяти украинцев на несколько поколений они останутся зверьми !
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Они не сказали, они сделали. И только такая шарашка как МИД оркостана ничего не понял
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Вонюче кацапське бидло.Ракова пухлина на тілі людства.Ось і все,що реба знати про кацапську педерацію.
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Выгнали всех дипломатов из зас-Рахи, теперь скулят про ограничение выдачи виз в США, а кто теперь их выдавать будет, придурки ?
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Видать амерский "безвиз" с рашкой серьезно начинает рашистов доставать...))
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Та ладно, москалі, не партесь, а то вже бацилами себе возомнили.
Нічого токсичного ні фіга нема: людям просто гидко од вас.
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Американцы давно этого момента ждали когда козламордый себя за яйца укусит

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Если контакты с носителями российского паспорта настолько токсичны, то они должны об этом сказать, - замглавы МИД РФ о решении США по визовым процедурам
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Какая игра слов, ЁПТ - "контакты с носителими расеянских паспортов токсичны". Да от вас смердов козломордых смердит козлячим русским духом смрадом, наносящим вред окружающей среде, а пиндосы не говорят вам об этом птамучта это уже жестокое обращение с жывотными, за што в Штатах одним тока штрафом не отделаешся.
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Сегодня, 14:18, Рамблер
Киев ввел новые правила въезда для россиян Правительство Украины до 1 сентября примет постановление о новом порядке въезда в страну для россиян. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на информированные источники в Киеве.
По словам собеседников издания, визовый режим вводиться не будет, но пересечение границы станет возможным только по биометрическому паспорту.
Кроме того, потребуется заблаговременно заполнить специальную анкету на сайте МИД Украины. В анкете необходимо будет указать цель визита, города, которые россиянин планирует посетить, а также его профессию и место работы. Анкета должна быть заполнена на украинском либо на английском языке.
В перспективе уведомлять о своем приезде надо будет за месяц за исключением экстренных случаев (болезнь или смерть родственника).
Украинский замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак пояснил газете, что от визового режима решили отказаться из-за «опасений за украинских граждан, оставшихся в Крыму». Далее:
https://news.rambler.ru/world/37717068/?utm_content=news&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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Ничо, биометрика для кацапов тоже нужное мероприятие. Вот вступит в действие этот порядок, тогда по новой запустим тему введения визового режима с вЯликой бензоколонкой. Так и быть, потерпим пару месяцев
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какие-то бомжеватные претензии, ну точно после боярки с утрени
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с кацапердом нормальный человек даже срать на одно поле не сядет. им клеймо на свинное ипало надо ставить как прокаженным.
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С 1 сентября "процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме"...


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От дебіли, та кому ви потрібні, щоб посягати на ваші "інтереси" - хоч економічні, хоч політичні! Де ви, а де Америка! Я б зрозуміла,якщо б з Мексікою чи там з Іспанією бодались, до прикладу, хоча ні, треба ж з ядерною державою тягатись, своїми ядерними боєголовками трясти...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕсли контакты с носителями российского паспорта настолько токсичны, то они должны об этом сказать, - замглавы МИД РФ о решении США по визовым процедурам
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