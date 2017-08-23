 Если контакты с носителями российского паспорта настолько токсичны, то они должны об этом сказать, - замглавы МИД РФ о решении США по визовым процедурам

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"Если контакты с носителями российского паспорта настолько токсичны, что это вообще недопустимо, тогда просто они должны об этом сказать. Наверное, отражение этого подхода как раз проявляется в решении американской дипмиссии и Госдепартамента об ограничении возможности получения американских виз носителями российских паспортов", - отметил Рябков.
Замглавы МИДа добавил, что требование официальной Москвы по зеркальному сокращению штата дипмиссии США в России является "скромной реакцией" на санкции.
"Это все крайне умеренная, дозированная, скромная реакция на то, что США осуществили в плане посягательства на коренные экономические и политические интересы Российской Федерации", - резюмировал он.
В понедельник посольство США в РФ объявило, что "в связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена". При этом, как отмечается, с 1 сентября "процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме". Кроме того, как заявили в посольстве, "изменения в численности сотрудников дипмиссии США так же повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз".
Напомним, в декабре прошлого года прежние власти США приняли решение выслать 35 российских дипломатов, а также членов их семей из страны. Кроме того, администрация Обамы наложила запрет на посещение российскими дипломатами нескольких дипобъектов.
28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.
Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.
Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
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т.е у кацапов в США есть "коренные интересы"???!! :D
щас они докажут что были Колумбов и Америгов, а так же племя индейцов руССов и вождь Чингачгуков
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только город захламлять.
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Я нет ...
Понимаеет , даже если они будут извинятся по 100 раз в сутки это не вернёт Владимира Рыбака , это не вернёт , Василя Слипака ... это не вернёт тысячи жизней , которых уже ничего не вернёт .
И в памяти украинцев на несколько поколений они останутся зверьми !
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Нічого токсичного ні фіга нема: людям просто гидко од вас.
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Какая игра слов, ЁПТ - "контакты с носителими расеянских паспортов токсичны". Да от вас смердов козломордых смердит козлячим русским
духомсмрадом, наносящим вред окружающей среде, а пиндосы не говорят вам об этом птамучта это уже жестокое обращение с жывотными, за што в Штатах одним тока штрафом не отделаешся.
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Киев ввел новые правила въезда для россиян Правительство Украины до 1 сентября примет постановление о новом порядке въезда в страну для россиян. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на информированные источники в Киеве.
По словам собеседников издания, визовый режим вводиться не будет, но пересечение границы станет возможным только по биометрическому паспорту.
Кроме того, потребуется заблаговременно заполнить специальную анкету на сайте МИД Украины. В анкете необходимо будет указать цель визита, города, которые россиянин планирует посетить, а также его профессию и место работы. Анкета должна быть заполнена на украинском либо на английском языке.
В перспективе уведомлять о своем приезде надо будет за месяц за исключением экстренных случаев (болезнь или смерть родственника).
Украинский замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак пояснил газете, что от визового режима решили отказаться из-за «опасений за украинских граждан, оставшихся в Крыму». Далее:
https://news.rambler.ru/world/37717068/?utm_content=news&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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ехайнахуй ленинград.... ехайнахуй... навсегда...
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