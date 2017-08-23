 Гражданскую войну в Сирии удалось прекратить, - Шойгу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
В среду он встретился с главой военного ведомства Ливана Якубом Ас-Саррафом в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2017".
"Что касается нашего сотрудничества, то оно сегодня наиболее актуально, так как ваша страна находится в зоне возможной нестабильности или расширения нестабильности в этом регионе, которая уже задела и Ирак, и Сирию", - сказал Шойгу, отметив, что российские военные с удовлетворением наблюдают за успехами Ливана на северо-востоке страны в борьбе с "Джабхат ан-Нусрой" и ИГ.
"В Сирии нам удалось, отделив одних от других (умеренную оппозицию от террористов - Ред.), создать четыре зоны деэскалации и прекратить фактически гражданскую войну", - подчеркнул министр обороны РФ.
По его словам, это также позволило сосредоточить основные силы не на борьбе внутри страны между оппозицией и властью, а на борьбе с международным терроризмом - с "Джабхат ан-Нусрой", ИГ и другими организациями, примкнувшими к ним.
Как сообщалось ранее, по оценке правозащитников с начала гражданской войны в Сирии, по данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека, убито уже более 330 тысяч человек, в том числе почти 100 тысяч гражданских лиц.
Согласно подсчетам правозащитников, в числе 99 617 умерших насильственной смертью мирных жителей - 18 243 ребенка.
В результате вооруженного конфликта погибли 116 774 военнослужащих, подчиняющихся сирийскому президенту Башару Асаду, и его сторонников, а также 57 тысяч повстанцев, в том числе члены альянса сирийской оппозиции и курдских формирований "Силы демократической Сирии" (SDF).
Кроме того, убиты 58 тысяч джихадистов - в основном сторонники террористической организации "Исламское государство" или группировок, близких к "Аль-Каиде". Среди них были и иностранцы, сообщил Сирийский наблюдательный совет по правам человека, сведения которого базируются на данных сети активистов и информаторов в Сирии.
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ну прям миротворец от бога
смахиваю скупую слезу
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Логіка Шойгу?
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А масштабність повністю відповідає тій пролитій крові,що пролила РФ по всьому світі!!!
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Нет граждан, нет гражданской войны.
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Да остановите же меня кто-нибудь!"...С.Шойга...
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мировойнотворцами.
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"А на кладбище - всё спокойненько,
Никого и нигде не видать!
Всё нормальненько и пристойненько -
исключительная благодать!"
©® Владимир Высоцкий
Так и хочется добавить к классике отсебятину:"Твою, Шуганый-в-тайгу, мать!!!"
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