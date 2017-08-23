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 Гражданскую войну в Сирии удалось прекратить, - Шойгу

шойгу

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что отделение умеренной оппозиции от террористов в Сирии и введение зон эскалации позволило прекратить гражданскую войну в этой стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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В среду он встретился с главой военного ведомства Ливана Якубом Ас-Саррафом в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2017".

"Что касается нашего сотрудничества, то оно сегодня наиболее актуально, так как ваша страна находится в зоне возможной нестабильности или расширения нестабильности в этом регионе, которая уже задела и Ирак, и Сирию", - сказал Шойгу, отметив, что российские военные с удовлетворением наблюдают за успехами Ливана на северо-востоке страны в борьбе с "Джабхат ан-Нусрой" и ИГ.

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"В Сирии нам удалось, отделив одних от других (умеренную оппозицию от террористов - Ред.), создать четыре зоны деэскалации и прекратить фактически гражданскую войну", - подчеркнул министр обороны РФ.

По его словам, это также позволило сосредоточить основные силы не на борьбе внутри страны между оппозицией и властью, а на борьбе с международным терроризмом - с "Джабхат ан-Нусрой", ИГ и другими организациями, примкнувшими к ним.

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Как сообщалось ранее, по оценке правозащитников с начала гражданской войны в Сирии, по данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека, убито уже более 330 тысяч человек, в том числе почти 100 тысяч гражданских лиц.

Согласно подсчетам правозащитников, в числе 99 617 умерших насильственной смертью мирных жителей - 18 243 ребенка.

В результате вооруженного конфликта погибли 116 774 военнослужащих, подчиняющихся сирийскому президенту Башару Асаду, и его сторонников, а также 57 тысяч повстанцев, в том числе члены альянса сирийской оппозиции и курдских формирований "Силы демократической Сирии" (SDF).

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Кроме того, убиты 58 тысяч джихадистов - в основном сторонники террористической организации "Исламское государство" или группировок, близких к "Аль-Каиде". Среди них были и иностранцы, сообщил Сирийский наблюдательный совет по правам человека, сведения которого базируются на данных сети активистов и информаторов в Сирии.
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та ты шо ?
ну прям миротворец от бога
смахиваю скупую слезу
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Это он намекает что скоро они будут от туда сваливать, мол порядок навели, а теперь снимайте санкции хоть за сирию
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Сначала с помощью россии войну удалось развязать.
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Щоб попередити громадянську війну в РФ - треба бахнути ядерним по Москві!!!
Логіка Шойгу?
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Навіщо так глобально? Замість ядерного по Москві було би досить полонієвого (чайку) по кремлядям! Так би мовити прецизійний точковий удар. І скрепи гебні не порушилиб, вони звикли до таких методів. А ядерний удар знищить багато культурних і матеріальних цінностей, які паРашка завинила Україні та має повернути (хоча б фрески Михайлівського золотоверхого, наприклад). Та й ми не дикі, як кГіБбон кремлядсько-кукуйський, щоб ромахувати ядерним кийком...
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Ну я ж просто за логікою морально недорозвиненого Шойгу змінив локацію конфлікту.
А масштабність повністю відповідає тій пролитій крові,що пролила РФ по всьому світі!!!
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Явно невменяемый.Как впрочем,и все в педерации.Тупиковая ветвь эволюции.
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ага, гильотина - лучшее средство от головной боли.
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А также от перхоти и от гнид... (гнид в прямом и переносном смысле)
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Так террористы СВОЕГО народа и ПОБЕДИЛИ в Сирии с помощью СТРАНЫ ТЕРРОРИСТА (((
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"...ПОБЕДИЛИ в Сирии с помощью СТРАНЫ ТЕРРОРИСТА (((" Победили террористов (ИГИЛ), которых и создала полдая гнида гебнявая ГнидоРашаУблюдки СТРАНЫ ТЕРРОРИСТА РезервацииФекалий!!!
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Этот чукча кацапский еще доживет до Гааги, где это и расскажет. Гражданскую войну ковровыми бомбардировками конечно прекратили. Нет населения - нет гражданской войны.
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Алеут жжот. Одни кухонцы у власти, это тувимское недоразумение, манси мэр Мацквы. Манси
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Везде, куда лезет кацап, начинаются организованные кацапами гражданские войны, где потом появляется мелкий, плешивый гаденыш и выступает в роли миротворца. И весь мир это хавает. Может пора миру объединиться и придавить этого крысеныша?
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Сидело бы ты,Шайго недоделанное у себя на болоте,и не сунуло рыло куда не просят
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В том смысле, что гражданам Сирии настал кирдык...
Нет граждан, нет гражданской войны.
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"Убиты стопяццот террористов, сбиты миллион самолетов, подбиты миллиард танков...
Да остановите же меня кто-нибудь!"...С.Шойга...
На правах рекламы:
Спонсор министерства обороны россии - амфетаминовая фабрика г.Саранска, "С нами весело"!...
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Чукотский Бушмен оговорился -не "удалось" а пришлось прекратить.А то дядя Сэм надерет еще задницу.
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так она в сирии и не должна была быть...должна была в кацапии начаться.все еще впереди
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аааа на че намекает. . вчера для ржача включил ТВЦ а там "право голоса" там такая истерика вой и крик вот мол порошенке америка и мвф памагает и деньги дает типа так нельзя так не честно делать .. доколе мля !!!!! так и признали что изза поддержки запала Украина стала недоговороспособной и неуправляемой
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Гражданскую войну в Сирии удалось прекратить, уничтожив оппозицию вместе с детьми, женщинами и стариками - Шойгу.
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Вообще лучший метод прекращения гражданской войны - ликвидация населения. Доказано кремлевскими мировойнотворцами.
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Вы забыли ещё про то, что один чел отказался "использовать армию для построения демократий за рубежом", этот факт тоже гасит конфликт.
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патешный министр обороны для патешной армии
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Ну да, сровняли с лицом земли несколько крупных городов, а так всё нормально, удалось прекратить войну.
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"... а так всё нормально, ..."

"А на кладбище - всё спокойненько,
Никого и нигде не видать!
Всё нормальненько и пристойненько -

исключительная благодать!"
©® Владимир Высоцкий
Так и хочется добавить к классике отсебятину:"Твою, Шуганый-в-тайгу, мать!!!"
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Так и ежу понятно.. Именно для это ( поддержка не легитимного, режима хунты семейства Асадов в свое время захватившей власть в стране путем переворота) и заходили в Сирию войска РФ.. Не для борьбы же с "Исламским государством", это пусть там курды и Запад с ними воюет.. Оппозиционные силы разгромлены армией Ассада ( вооруженной РФ ) наемниками из РФ и непосредственно войсками РФ. Так что в какой то мере можно сказать что "гражданская война "частично загашена.. Одна сторона просто обескровлена. Но восток дело тонкое.. и долгоиграющее.. ( Афганистан тому пример)
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Сначала Россия развязывает войну, убивает мирных жителей. Например, из всесоюзной здравницы украинского Крыма они сумели за 4 года войны сделать самый отсталый, высоко дотационный регион, в провинцию без воды, работы, без денег. Крым умирает, 1,5 млн. жителей должны покинуть свое жилье и быть беженцами. Почти то же самое они сделали с Донбассом, все, что возможно вывезли, что не сумели вывести разрушили. Донбасс тоже превратили в непригодный для жизни регион, больше миллиона беженцев. Скоро Шойгу заявит, что гражданскую войну в Украине удалось прекратить
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Как они искусственное разделение страны прикрыли собственным вымыслом. Никто им ихние убийства не простит.
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Точнее так: Гражданскую войну в Сирии нам удалось превратить в бойню протестующих против Асада.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГражданскую войну в Сирии удалось прекратить, - Шойгу
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