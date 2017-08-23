 Киевляне недополучали одну треть оплаченных услуг ЖКХ за последние 5 лет, - Пушкаренко

Киевляне должны требовать от своих ЖЭКов пересчета платежек за коммунальные услуги, ведь они предоставляются не в полном объеме.

Об этом в прямом эфире телеканала "Эспрессо" заявил председатель правления Центра защиты прав громады Голосеево Арсений Пушкаренко.



"Есть постановление Кабмина, согласно которому люди могут требовать от ЖЭКов перечисления денег за

предоставленные услуги в счет будущей квартплаты. И ответ КГГА на обращение нардепа Натальи Веселовой показал, что киевляне недополучали эти услуги. Например, если заявлено, что 8 раз должны убираться лестничные клетки, парадные, а они на самом деле убирались один раз в месяц. А люди платят в тарифе за 8 раз. Поэтому я призываю киевлян идти в ЖЭКи и требовать, чтобы им предоставили четко расписанный перечень предоставления услуг, добиваться перерасчета", - призвал Пушкаренко.



Председатель правления Центра защиты прав громады Голосеево высказал собственное возмущение решением КГГА об увеличении более чем вдвое квартплаты для киевлян несмотря на то, что реальные расходы на содержание

коммунальных ЖЭКов наоборот - уменьшались в течение последних 5 лет.



"Аргумент очень простой - просто с людей сдирать деньги. Они аргументируют тем, что зарплаты выросли, бензин, электроэнергия. Это - очень хорошо. Только если в 2012 году, согласно ответу КГГА, было потрачено 1 млрд 369 млн гривен на уборку, вывоз мусора, дезинфекцию и другие функции, то в 2016 году, несмотря на курс, который поднялся втрое, - потрачено 1 млрд 287 млн ​​гривен.



То есть уменьшение - на 81 млн сократились реальные расходы КГГА на функционирование коммунальных ЖЭКов, а киевляне в этом месяце впервые заплатили вдвое больше денег, чем было раньше ", - рассказал Арсений Пушкаренко.



Эксперт также напомнил, что группа общественных активистов и народных депутатов обратилась с судебным

иском о бездеятельности Киевского горсовета и его секретаря Владимира Прокопива во время принятие решения КГГА об увеличении квартплаты для киевлян.



"Сейчас подан иск в Киевский городской совет, и конкретно - к секретарю Совета Владимиру Прокопиву, что они без обсуждения, без мониторинга, как расходуется квартплата, как она используется, позволили вдвое повысить - с 2 грн 80 коп до 5 грн 80 коп в среднем по Киеву квартплату для коммунальных ЖЭКов. Зачем нам тогда местные органы власти? Городской совет, избранные депутаты, профильные комитеты, постоянные комиссии.. Чем все они занимаются? "- заявил в эфире" Эспрессо "Председатель правления Центра защиты прав общины Голосеево.



