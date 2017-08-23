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 Политика Украины
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Все про:война (3271) Кравчук (885) Минск (1141) минские соглашения (2282) нормандская четверка (430)

 "Формат минского процесса, даже под зонтом нормандского процесса, не может помочь закончить войну", - Кравчук

кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что "минский формат" переговоров можно дальше использовать для урегулирования ситуации на Донбассе и восстановления территориальной целостности Украины, но его нужно значительно изменить и расширить.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на пресс-конференции в среду в Киеве.

"Минский процесс можно сохранить, но его нужно кардинально изменить, расширить, изменить полномочия и состав участников. Там не должны быть ни "ДНР", ни "ЛНР". Именно потому, что они там, Россия говорит, что в Украине гражданская война. Мы должны забрать у России "минскую правовую площадку", чтобы они не использовали минский процесс против Украины. Все остальное можно использовать, расширив его. Можно перенести, чтобы это происходило необязательно в Минске. Если там будет формат "Большой семерки" или "Большой двадцатки", или расширенный "формат Будапештского меморандума", тогда, я думаю, ситуация изменится", - сказал он

Вместе с тем Кравчук убежден, что минский процесс не может решить главную задачу по восстановлению территориальной целостности Украины.

"Они фактически решают один вопрос, и вокруг него идет очень много разговоров - это обмен пленными. Хотя не всегда и это получается, к этому привлекаются разные наши и друзья, и недруги, но где-то что-то делается", - считает он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин вряд ли так сойдет с ума, что начнет крупномасштабную войну против Украины, - Кравчук

При этом первый Президент отметил, что пленные являются следствием войны, и если она прекратится, то не будет и пленных.

"Формат минского процесса, даже под зонтом нормандского процесса, не может помочь закончить войну. Потому что нормандский процесс какой-то странный. Я, например, ни одного документа из нормандского процесса не читал. То есть они говорят, а в Минске оформляют. Такая какая-то интересная ситуация. И оформляют опять-таки в общем", - сказал Кравчук.

Он считает, что проблемой для изменения минского и нормандского процесса является, в частности, нежелание европейских партнеров брать на себя большую ответственность. При этом Кравчук указал, что они часто ставят Украину и Россию на один уровень в оценке происходящего на Донбассе, не определяя Россию как агрессора.
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просто КЭП ))
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Да точно оставил бы Ирод хоть одну тактическую ядерную боеголовку,Крым был бы у Украины и поныне.
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таки да. стратегическое ЯО и на не на. а вот тактическое дешево содержать и ни одна тварь бы не рыпнулась
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Крещатик, Крест ====> Крестник :D
фантазія обмежена, як результат .......
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молчало бы это создание. с их легкой руки страны их мировой топ-20 довели до 300
армию из топ-5 опустили хуже некуда.
весь этот треп ничего не решает, решает только сила в таких вопросах, так было всегда и будет.
а всю силу слили такие граждане как этот...вот и приходится опять наращивать мышцы
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Страна советов не кончается. Возьми на себя ответственность и сделай, если знаешь что и как.
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По-моему его никто особо не задерживает Но, пардоньте, Кравчука. что ли на место президента? Хорошо, пусть тогда сделает мир, если может. А народ его и выберет в благодарность обратно. А менять одно болтливое шило на другое болтливое мыло....
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Порошенко и Янукович. Кто из них шило, а кто мыло?
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После минской капитуляцции, Порошенко дорога только в Ростов (или Липецк) к своему хозяину пуйлу.
"Формат минского процесса, даже под зонтом нормандского процесса, не может помочь закончить войну", - Кравчук - Цензор.НЕТ 2212
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глубокомысленно,вася...и главное-но совсем не то,что в гэбнявых методичках пишут .
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хм..Леонид Макарович я не согласен - Минский процесс может помочь закончить эту войну но только - КАПИТУЛЯЦИЕЙ !... И к этому финалу Нас ведет "наш" говнокомандир Петро...
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Вариантов решения по Донбассу несколько. Первый это возвращение его в Украину на прежних условиях, с введением там военно гражданской администрации лет на 5, полное закрытие этого участка границы с РФ года на 2. Полная демилитаризация региона от всякого вида оружия ( не у гос. силовиков) И разбор полетов со всеми коллабарантами по суду. Вариант второй это по примеру Крыма ,Россия забирает Донбасс в свой состав. Третий вариант ( многовариантный) это "замороженный конфликт" Варианты - Приднестровский, Абхазский, Юж. Осетинский, Карабахский ( они все отличаются) от "миротворцев" до спорадической перестрелки и прочие нюансы.. И последний вариант , это вариант предложенный Россией ( особый статус, общая амнистия, свои суды, прокуратура полиция ( а значит и СБ и ополчение, право вето на законы Украины и т. д.) Любой вариант возможен. Но последний самый плохой. Это конец Украине Потому что эта агрессивная раковая опухоль в течении года, полтора пожрет оставшиеся части Донбасса ( там почва к этому готова, иммунитет слабый), а через 3 года подомнет весь юго восток. Ну а потом либо "Новороссия" либо "Малороссия" либо "Генерал губернаторство" Тут тоже есть варианты.
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до тех пор, пока не будет определения того, что такое украинский народ и как ему соответствовать решения по Донбассу вообще нет. Сначала надо отделить зерна от плевел, потом решать все остальное, а чтобы отделить нужны четко обоснованные и неоспоримые критерии, которые невозможно не признавать без того, чтобы не выставить себя дураком. В общем, проблема заключается в том же, в чем она и была на момент развала совдепа. Что такое Украина в Украине не знают, а без этого Украина не может нормально жить и развиваться
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Минские соглашения предполагают вывод иностранных войск с территории Украины.Путин никогда не выведет российские войска с Донбасса потому, что: 1.Это станет неопровержимым свидетельством военных преступлений российской власти на территории Украины. 2. Это будет явкой с повинной Путина для Гаагского суда. Поэтому есть два варианта завершения войны России против Украины: 1. Военный. Но он неприемлем, потому что повлечет за собой десятки тысяч смертей. 2. Очень серьезные санкции против России, например, эмбарго на экспорт нефти. Это лишит Россию значительных сумм доходов, что заставит власть искать выход из этой серьезнейшей ситуации. А выход может быть только один: вывод войск и установление контроля Украины над всей границей с Россией.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Формат минского процесса, даже под зонтом нормандского процесса, не может помочь закончить войну", - Кравчук
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