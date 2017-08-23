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Все про:выборы (21823) МИД РФ (1047) Президент (4481) США (13277)

 У Москвы нет сомнений в попытках США вмешаться в выборы президента России, - МИД РФ

мид рф

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва привыкла к американскому вмешательству и живет с ним.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

Также читайте: ФБР подозревает, что Россия проводила кампанию по дезинформации в соцсетях накануне президентских выборов в США

"Конечно, будет. Никаких сомнений нет", - ответил дипломат на вопрос, будет ли Вашингтон вмешиваться в президентские выборы в России.

"Мы привыкли к американскому вмешательству, мы с ним живем, это все равно, что прослушивание телефонных разговоров американскими спецслужбами. Если не исходить из этого, то просто надо быть абсолютно наивным человеком, который живет на другой планете и не понимает, что к чему", - добавил Рябков.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Путин ответил жителям Бурятии на вопрос об участии в выборах президента: "Спасибо, я подумаю". ВИДЕО

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что расследование о якобы вмешательстве Москвы в американские выборы является антироссийской истерией.

Напомним, в начале января Офис директора Национальной разведки США обнародовал незасекреченную часть доклада касательно кибератак со стороны российских хакеров во время президентских выборов в США. В документе говорится, что кампанию с целью помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу на выборах президента США приказал начать президент России Владимир Путин. Разведка США считает, что "с высокой долей вероятности" Путин "приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы".
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Вместо Куйла Жириновского поставить хотят. Не иначе
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нееее.. вовка хйло - лучший прЫзедент рашки... с точки зрения капиталистов: грабит рашку по-черному, уничтожает расейскую экономику и хранит украденное бабло у самих капиталистов-буржуев)
Что может быть лучше?))
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а лишнехромосомное население территории рашки этому рукоплещет и стоит на коленях, требуя продолжать ними править))
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В параше нет выборов! Их просто нет! Как в сев Корее. В различных станах... как можно вмешиваться в то, чего нет? В параше царь хуйло... посмертно.
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Хитрый план Госдепа раскрыт!
Пинтагон и ЦРУ хотят поставить вместо блядимира блядимировича Хла -Обаму Вездесцущего, вместо Вальки Стаканши - Мадонну, вместо жирика - Джимма Керри, а вместо лаврова - олененка Бэмби!
Доколе! Низабудим Нипрастим!...
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РЖУНИМАГУ. Они вмешаются за Путина или за Путина, а может всетаки за Путина?!
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"Сюрприз" ждет россиян 24 августа, на параде к годовщине Дня Независимости Украины
August 23rd, 9:02
24 августа, на параде к годовщине Дня Независимости Украины, гимн Украины исполнит Сводный оркестр музыкантов Украины и НАТО, дирижером будет американский полковник. Петь на сцене Майдана будет бывший депутат Госдумы России.

Певица Мария Максакова в Украине живет уже год, переехала вполне сознательно и осталась даже после гибели мужа. Но символизм ситуации - убийственный.

Экс-депутат Госдумы поет "под дудки" Украины и НАТО, под ритм Полкана-амера...

Это - более чем прозрачный намек. Будет еще и так, что идут колонны ВСУ, а пацаки им Калинку-Малинку пляшут. Стараются...
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не будет петь Максакова - это фейк извращенки Лизы Богуцкой
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Во первых она не будет исполнять гимн, это фейк, она будет исполнять "Слався, Вкраїно!".
Во вторых, а что такое если человек уважает законы и государственные символы страны, в которой живет ?
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Оця запутінка-єдинороска ?
Стидобище.
Наші вміють плюнути в обличчя.
Вимкну звук і перейду в інше вікно на тому моменті, якщо це раптом правда.
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А что, у кацапов выборы проходят? Я только парад слюнявых карликов на красной площади помню. В парад карликов никто не вмешивался.
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вот это уже зачётно, не то, что какая-то там Максакова
главное, сам Тиллерсон, а не военные
видим, что Белый дом понемногу играет по нотам
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да зачем нужно, из вас выбирать некого, а в сортах говна (навальных и т.п.)вашего копошиться никому не нужно, все реальное сопротивление чекистам уже в земле.
тем более, что ввх китайцев устраивает по самое не могу, де факто уже треть страны их
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Кромя Сиамских близнецов=недоросов там нету претендентов.Вам же напророчили что следкщим презом Фррэфии будет волосатый (медведкин) потом лысый (Путер и так по кругу.
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"Громче всего "Держи вора!!!" кричит сам вор...".
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Це ще Абама чи вже Трамп гадить у кацапських під'їздах?
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І що? Винесуть на Радбез? Санкціями задушать? Ці кацапи такі діти, такі діти! Ніякого креативу - тупе мавпування.
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мордва по другому не умеет из за своей лишней хромосомы.
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да по фигу всем давно на вас...
но хоть как нибудь величие же набить надо.
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империю зла нужно изолировать от цивилизованного общества и немедленно восстановить железний занавес
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это что госдеп решил бесплатно раздать на роисе несколько тысяч фанфуриков с боярой?
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не,если вмешиваться-это надо бояру на виски заменить .но слопатоеды на это не пойдуть,не поддадутся на уловки госдепа
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ну для русни ради такого дела можно освоить и массовое производство стеклоочистителя и даже одеколона сашенька, или одеколона победа.
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Ага...)))
Прям мечтают покопошиться в этой тухлой куче говнища....))))
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Мы ва всем мире одни харошие, добрые с небесна-галубыми глазами, тока ходим среди биресок и на дудочке играем! А фсе нас ненавидят, и на нас напраслину возводют низашто-нипрашто, фсе хатят нашу расеиньку опоить, снасильчитать и разчленить - а мы фсё равно, тока мир несём с дружбой и балалайкой, а нам не верют! Доколе?!
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во что вмешаться?! туда только вляпаться можно.
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смисл цього маразму зрозумілий: рассєянє підтримайте путіна, госдеп хочєт єво абідєть
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теория всемирного заговора против скрепной встающей с колен камнепадной с неба
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БУ ГА ГА Вы че там курите? Как можно вмешаться в то, чего нет давным давно? Это как дурдуме вынести на обсуждение вопрос о проведении референдума в созвездии Кассеопея, а потом на полном серьезе создать комиссию с обсуждением сроков проведения и бюджетной части данного действа. Лошади вы там все унылые, Чуркина на вас нет, тот хоть креативничал по поводу запыленных сирийских детях, тьфу
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Было бы во что вмешиваться. В Роисе нет выборов.
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вах,а шож такое? вы точно поводов для ответки не давали?
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Алени!
Ві так скоро докиздитесь, что Маккейн вступил в "Единую россисю", а жириновского пытался вербовать Индиана Джонс...
Кому вы нахер нужные? Миши!...Пардон, криси! (с)...
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лучшая защита - нападение?
какие же они тупые - их душит Анаконда-2, а они о каком-то вмешательстве
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Чудаки да и только. Да кому "влазить" в ваши выборы нужно... Не та страна... Туда где главное кто считает , а не кто как голосует.. , это не имеет ни какого реального интереса. Ведь процент пришедших на голосование и процент отдавших голос за "главного кандидата" будет спущен сверху.. ( а помимо этого погонят всех зависимых - бюджетников, силовиков и т.д ) для массовки. Клоуны... Кому интересны выборы в России.. Там власть меняется типа " Я устал, вот мой приемник" или "вот товарищ пока вместо меня посидит а президентах"..
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Так это из-за амеров в Роиссе то Хуйла то Спящего Айфрню избирают...
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Так и будут выбирать друг другу президентов.
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Страна дебилов... Кому ваше говно нужно?! Это только кацапам есть дело до всего, что касается чужого! А у себя навести элементарный порядок и жить как остальные люди, - нет ни желания, ни навыков, ни умений! Потому вы, кацапы, к каждой "жопе" "затычка", ведете себя соответственно и думаете, что и остальные люди такие же, как вы. Очень сильно ошибаетесь! Вы по сравнению с другими цивилизованными народами так же "похожи", как неандертальцы с гомосапиенсами! А что в итоге стало с неандертальцами? Вот, вот... Так что готовьтесь вымирать, "высокодуховные" ватопуниноиды!!!
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Типовой прием поддержки рейтинга - нашего доброго царя хотят обидеть заокеанские недруги. К нему прибегают потому что рейтинг Хуйла начал заметно падать, то что расиюшку заводят в жопу становится понятным даже самому угрюмому кацапскому быдляку.
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как можно вмешаться в то, чего нет? Да какие у москалей могут быть вообще "выборы", смерды ходят стадом галочку за альфа-козла рисовать, вменяемые люди это словом "выборы" не назовут.
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Кацапский МИД дураком прикидывается ? ну какой смысл США вмешиваться в то , во что вмешаться невозможно....ведь всё равно выберете болвана а фамилия значения не имеет..
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Мабуть,хочуть маньку -аблігацію з їхнього МЗС на трон мацкальський посадити.Манька Первая буде.
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Нехай звикають до американського фалоса в попі. )))
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МИДу Великих Говен лучше помог людям Говнярку отстроить,а выгребная яма сама себе какого нибудь хутина назначит.Но как в пословице,- мал клоп да вонюч.
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а шо в рашке когда то были выборы Ой не смешите мои пятки
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Лаптеголовые уроды, скоро весь мир будет вас ипать как проклятых:


У Москвы нет сомнений в попытках США вмешаться в выборы президента России, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 237
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Ну, лапотники могут много чего балакать, как в ихние так называемые выборы клятые пиндосы вмешиваются. Ведь по кацапским меркам, аккредитовать наблюдателей , которые укажут на нарушения, это прямое и не дружественное вмешательство в процесс выборов, неуважение к хозяевам. То же самое, что и хакерские атаки.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУ Москвы нет сомнений в попытках США вмешаться в выборы президента России, - МИД РФ
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