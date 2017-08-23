 У Москвы нет сомнений в попытках США вмешаться в выборы президента России, - МИД РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"Конечно, будет. Никаких сомнений нет", - ответил дипломат на вопрос, будет ли Вашингтон вмешиваться в президентские выборы в России.
"Мы привыкли к американскому вмешательству, мы с ним живем, это все равно, что прослушивание телефонных разговоров американскими спецслужбами. Если не исходить из этого, то просто надо быть абсолютно наивным человеком, который живет на другой планете и не понимает, что к чему", - добавил Рябков.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что расследование о якобы вмешательстве Москвы в американские выборы является антироссийской истерией.
Напомним, в начале января Офис директора Национальной разведки США обнародовал незасекреченную часть доклада касательно кибератак со стороны российских хакеров во время президентских выборов в США. В документе говорится, что кампанию с целью помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу на выборах президента США приказал начать президент России Владимир Путин. Разведка США считает, что "с высокой долей вероятности" Путин "приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы".
2516 68
Прокуратура Черкасщины расследует фальсификацию выборов главой и секретарем областного избиркома(7)
Выборы в немецкий парламент будут надежно защищены от хакерских атак, - федеральный уполномоченный Заррайтер(17)
Общественность призывает ЦИК срочно назначить первые выборы в объединенные территориальные громады(0)
Путин ответил жителям Бурятии на вопрос об участии в выборах президента: "Спасибо, я подумаю". ВИДЕО(65)
Как американский начальник Трамп шил дело Украине(0)
Спецпрокурор США Мюллер привлек большое жюри присяжных к "российскому расследованию" влияния на выборы, - WSJ(39)
Американский аналитический центр опубликовал доклад о сговоре Трампа с Россией, - BuzzFeed(84)
Ответить
Ответить
Что может быть лучше?))
Ответить
Ответить
Ответить
Пинтагон и ЦРУ хотят поставить вместо блядимира блядимировича Хла -Обаму Вездесцущего, вместо Вальки Стаканши - Мадонну, вместо жирика - Джимма Керри, а вместо лаврова - олененка Бэмби!
Доколе! Низабудим Нипрастим!...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
August 23rd, 9:02
24 августа, на параде к годовщине Дня Независимости Украины, гимн Украины исполнит Сводный оркестр музыкантов Украины и НАТО, дирижером будет американский полковник. Петь на сцене Майдана будет бывший депутат Госдумы России.
Певица Мария Максакова в Украине живет уже год, переехала вполне сознательно и осталась даже после гибели мужа. Но символизм ситуации - убийственный.
Экс-депутат Госдумы поет "под дудки" Украины и НАТО, под ритм Полкана-амера...
Это - более чем прозрачный намек. Будет еще и так, что идут колонны ВСУ, а пацаки им Калинку-Малинку пляшут. Стараются...
Ответить
Ответить
Во вторых, а что такое если человек уважает законы и государственные символы страны, в которой живет ?
Ответить
Стидобище.
Наші вміють плюнути в обличчя.
Вимкну звук і перейду в інше вікно на тому моменті, якщо це раптом правда.
Ответить
Ответить
Вот так выглядит "борьба России с терроризмом"
Ответить
главное, сам Тиллерсон, а не военные
видим, что Белый дом понемногу играет по нотам
Ответить
Ответить
тем более, что ввх китайцев устраивает по самое не могу, де факто уже треть страны их
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
но хоть как нибудь величие же набить надо.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Прям мечтают покопошиться в этой тухлой куче говнища....))))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Всяко лучше ленина))))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ві так скоро докиздитесь, что Маккейн вступил в "Единую россисю", а жириновского пытался вербовать Индиана Джонс...
Кому вы нахер нужные? Миши!...Пардон, криси! (с)...
Ответить
какие же они тупые - их душит Анаконда-2, а они о каком-то вмешательстве
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить