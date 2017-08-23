 Движение на путепроводе возле метро "Нивки" возобновится 24 августа, - Кличко

Основное движение транспорта на путепроводе на пересечении проспекта Победы с улицей Даниила Щербаковского возле метро "Нивки" будет возобновлено 24 августа, заявил мэр Киева Виталий Кличко. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КГГА.
В рамках реконструкции путепровода выполнены масштабные работы по восстановлению несущей способности путепровода, обустройстве новой монолитной плиты и установке новых опорных частей. Он отметил, что обновление транспортной развязки также предусматривает ликвидацию кругового движения на пересечении проспекта Победы с улицей Даниила Щербаковского и установку светофора. Также предусмотрено "вынесение" движения троллейбусов непосредственно с путепровода на нулевой уровень с обеих его сторон.
Столичный городской заявил, что обновленный участок дороги полностью заработает спустя два месяца.
"Учитывая эти масштабные конструктивные изменения, полностью обновленная транспортная артерия заработает с октября 2017 года. Но основное движение по путепроводу мы запустим уже 24 августа", - заявил он.
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благодаря стараниям виталика или вопреки оным, но ситуация с дорогами в киеве значительно улучшилась
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