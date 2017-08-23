 Украина направит в Беларусь двух верификаторов для наблюдения за ходом учений "Запад-2017", - Генштаб ВСУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генштаба ВСУ, опубликованном в Facebook.
Во данным ведомства, украинская сторона подтверждает факт приглашения представителей Украины для наблюдения за ходом военных учений "Запад-2017", которые должны состояться на территории Республики Беларусь с участием войск Российской Федерации. Как сообщает Управление верификации Генерального штаба ВС Украины по приглашению белорусской стороны в период с 16 по 20 сентября за ходом учений будут наблюдать два украинских верификатора.
"В соответствии с положениями Венского документа 2011 г. о мерах укрепления доверия и безопасности Украина получила от Республики Беларусь официальное приглашение для участия двух представителей Вооруженных Сил Украины в наблюдении за военной деятельностью во время проведения этапа практических действий войск (сил) в рамках совместного стратегического учения "Запад - 2017" на территории Республики Беларусь в период 16 - 20.09.2017", - сообщают украинские верификаторы.
Кроме Украины, приглашение для наблюдения за учениями "Запад-2017" получили Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Швеция и Эстония.
Как сообщалось ранее, российско-белорусские стратегические манёвры "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября, в них планируется задействовать около 13 тыс. человек. Учения "Запад" носят плановый характер и проводятся раз в два года.
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Охочие до Штатов
Уже вторые сутки идет обсуждение «безвизового режима», который ввели Штаты в отношении РФ. Сегодня утром, у посольства США в Москве, собралась огромная очередь желающих прыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Тут надо справедливо заметить, что подавляющей части населения Московии глубоко плевать, что все консульства США на ее территории перестали вести работу по выдаче виз. Им просто нет смысла получать эти визы, ибо в Штатах делать нечего. Другое дело - более состоятельная и мыслящая прослойка россиян, которые имеют в Штатах бизнес, куда они ездят лечиться и если повезет - родить там ребенка, который получит американское гражданство по праву рождения. Конечно же, очень грустно станет тем, кто прикупил себе недвижимость в Калифорнии и Флориде, а также - отправил туда учиться своих детей.
Собственно говоря, именно эти люди устроили вой на всю Московию, и Сережа Лавров даже сподобился высказаться, на сей счет, назвав это происками врагов. Будучи боевым, хоть и стоптанным конем, он должен бы представлять, что фактический разгон посольства США в Московии обязательно отразится на его функциональных возможностях. Даже если вынуть из ситуации политическую составляющую, то и в этом случае былого ритма работы уже не будет. Но получилось так, как получилось. Американцы ответили асимметрично и технично. Ведь, кроме того, что удар под дых получила прослойка россиян, которая по трупам пытается выползти из лепрозория на Запад, или хотя бы отослать туда своих детей (привет Пескову, Мизулиной и прочим имперцам), под раздачу попали и другие союзники и подельники Кремля, никак не ожидавшие оказаться в таком положении.
Поскольку президент Беларуси Лукашенко, в свое время, тоже выслал сотрудников американского посольства и получил полный отказ от оформления американских виз в Беларуси, его граждане давно выстраивались в консульские отделы посольства США в Московии. Между прочим, это еще плотнее Минск к Москве, ибо Московия взяла на себя роль посредника между Беларусью и Штатами. И вот под раздачу попала Беларусь. Дело в том, что ее гражданам предписано обращаться за визами США в Киев. Если быть точным, то кроме Киева им можно обращаться в Варшаву и Вильнюс, но чтобы туда попасть, надо оформлять литовскую или польскую визы, а Украину белорусы еще могут въезжать без виз. Все может измениться в ходе или по результатам грядущих учений «Запад 2017», проводимых Минском и Москвой. Вполне возможно, что и в Киев им придется ехать, предварительно получив украинскую визу. Тем самым Штаты уже сместили акценты и смещают центр силы, скорее не перемещая его в Киев (пока), а ослабляя Москву.
Но кто уж точно не ожидал таких камней с неба, так это - крымчане. Они тоже обязаны ехать в Киев за визами. А тут возникает масса вопросов о том, что многих крымчан ждут не так в посольстве США, как в прокуратуре и даже судах, за «подвиги», совершенные при аннексии Московией Крыма. Кроме того, многие крымчане уничтожили украинские паспорта, а светить в Киеве паспорт РФ будет актом документального подтверждением своего фактического выхода из гражданства Украины. Если три или два года назад жители Крыма бравировали своим пренебрежением ко всему украинскому, то какое-то время назад они плотно заткнулись, а как только был введен безвиз с ЕС, то задумались о своей выгоде с неожиданной стороны. А теперь даже совсем подзаборному алкашу понятно направление движения России и то, где она окажется через год или два.
И напоследок, дадим одно предположение, вероятность которого весьма высока. Это следует из общей динамики ситуации и из того, как Путин реагирует на давление Запада, которое будет нарастать и нарастать. Итак, с 1 января 2018 года Узбекистан станет последней страной, отменившей для своих граждан выездные визы. Все идет к тому, что Московия станет первой страной пост-совка, которая их вводит. Тут резон простой, любые подачи, подобные визовому нокауту от США, могут блокироваться общим запретом на выезд граждан Московии за рубеж. Наверняка будет принят законодательный акт, который придушит и особо продуманных деятелей, которые воспользовались разрешением на двойное гражданство, обзавелись иностранными паспортами. Этот нормативный акт обяжет пограничников изымать разноцветные книжечки у собственных граждан, после чего мышеловка захлопнется окончательно. Останется только «адиннарот», «крымнаш» и «путеннаше все». Собственно говоря, жители Московии получат то, за что так рвали глотки и другие свои места, в полном и окончательном объеме. В этот момент надо их успеть поздравить, ибо вслед за этим опустится «Железный занавес» и в интернете. Посему, поздравления стоит готовить заранее. Этого уже не избежать.
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