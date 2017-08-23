 Пограничники на Закарпатье применили оружие для задержания нарушителей на авто с иностранной регистрацией

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера вечером пограничный наряд, который нес службу вблизи села Завосино, заметил легковой автомобиль Volkswagen Touareg иностранной регистрации, двигавшийся в сторону границы. На требование правоохранителей водитель не остановился. Несмотря на действия нарушителя, старший пограничного наряда произвел предупредительный выстрел вверх, после чего автомобиль остановился", - говорится в сообщении.
Из транспортного средства вышли двое неизвестных лиц в состоянии алкогольного опьянения. Пассажира правоохранители задержали, а водитель сел за руль и попытался скрыться с места происшествия.
"Поскольку его автомобиль был заблокирован транспортом пограничников, то правонарушитель пошел на прорыв, повредив шлагбаум контрольного поста. Его начали преследовать. По дороге водитель джипа не справился с управлением, наехал на камень, вследствие чего автомобиль перевернулся", - уточнили пограничники.
Как выяснилось впоследствии, за рулем иномарки находился 46-летний житель Малого Березного, в качестве пассажира был его 47-летний односельчанин.
На место происшествия прибыла группа реагирования отдела "Большой Березный" и представители Национальной полиции.
Сейчас правонарушителей привлекли к административной ответственности за нарушение требований ст. 202 "Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда - выезда" и 185-10 "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы" Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Руководством отряда на ГУНП в Закарпатской области направлено сообщение по статье 345 Уголовного кодекса Украины "Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа". Транспортное средство передано полиции.
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Довольно странно платить за автомобиль, стоимостью 8000 евро, 10000 евро налогов.
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