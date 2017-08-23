EN|RU|UK
Темы дня: Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Происшествия, Авто
  2517  21
Все про:Госпогранслужба (2997) граница (3151) Закарпатье (1473)

 Пограничники на Закарпатье применили оружие для задержания нарушителей на авто с иностранной регистрацией

граница

В Закарпатской области пограничники вынуждены были прибегнуть к мерам физического воздействия, чтобы помешать возможному нарушению государственной границы.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Погранслужба ФСБ перестала пропускать в Россию автомобили с "номерами" "ДНР", - ИС

"Вчера вечером пограничный наряд, который нес службу вблизи села Завосино, заметил легковой автомобиль Volkswagen Touareg иностранной регистрации, двигавшийся в сторону границы. На требование правоохранителей водитель не остановился. Несмотря на действия нарушителя, старший пограничного наряда произвел предупредительный выстрел вверх, после чего автомобиль остановился", - говорится в сообщении.

Из транспортного средства вышли двое неизвестных лиц в состоянии алкогольного опьянения. Пассажира правоохранители задержали, а водитель сел за руль и попытался скрыться с места происшествия.

"Поскольку его автомобиль был заблокирован транспортом пограничников, то правонарушитель пошел на прорыв, повредив шлагбаум контрольного поста. Его начали преследовать. По дороге водитель джипа не справился с управлением, наехал на камень, вследствие чего автомобиль перевернулся", - уточнили пограничники.

Смотрите также: 30 тыс. пачек сигарет на 500 тыс. грн выявлены в грузовике у румынской границы. ФОТОрепортаж

Как выяснилось впоследствии, за рулем иномарки находился 46-летний житель Малого Березного, в качестве пассажира был его 47-летний односельчанин.

На место происшествия прибыла группа реагирования отдела "Большой Березный" и представители Национальной полиции.

Сейчас правонарушителей привлекли к административной ответственности за нарушение требований ст. 202 "Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда - выезда" и 185-10 "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Руководством отряда на ГУНП в Закарпатской области направлено сообщение по статье 345 Уголовного кодекса Украины "Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа". Транспортное средство передано полиции.

Смотрите также: В аэропорту "Борисполь" задержали "торговца людьми", пытавшегося вывезти россиянку в Пекин для использования в сексиндустрии, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
заёпали эти ублюдки с иностранной регистрацией, ездят как чмошники,правила им нипочём
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Европе 99% автомобилей с иностранной регистрацией и такого беспредела не творится. Может дело не в номерах а в самих украинцах и власти?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Первый раз соглашусь: в Европе 99% автомобилей имеют европейскую регистрацию. Потому нет такого беспредела.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та усі вже знають, що ти в пердє, навіть реєстрація тобі не допомагає.
 показать весь комментарий
Ответить
 
погранцы сделали нарушителю физическое замечание с некоторого расстояния.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Почему так выделют именно автомобили с иностранной регистрацией? Пьяных на украинских номерах разве не ездит? Давайте будем каждое нарушение или ДТП теперь рассказывать с номерами какой области совершено преступление.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не надо "переводить стрелки" на "ублюдков с иностранной регистрацией". Нарушителям что, "иностранная регистрация" водку в горло вливала? Или если у автомобиля украинская регистрация, то их водители за руль пьяные не садятся и Правила дорожного движения не нарушают?! Думайте, что пишете...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ублюдки с украинской регистрацией на мерсах и каенах людей убивают, а крайними делают евробляхи! Последнее время евробляхами будут уже детей пугать))) как кацапов мифическими бандеровцами!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Алексей", мы с Вами не за одним столом сидим? Прочитал Ваш пост - то же самое, что и сам написал, и даже время совпало...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Авто на бляхах это тот же самый вирус в сети .Кто то жаждит неконтролируемого бардака и на дорогах не исключение=гибридная война понимаешь.Кто не водила тот не поймет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
таки да лучше всего транваем или летричкой и только с пачкой папирос
 показать весь комментарий
Ответить
 
А в голову не приходило, что за машину ввезённую по левым бумагам следовало-бы денежку заплатить? Как это делали 90% ввозных машин. Государству денежки ой-как нужны, дороги построить на которых ты на ввезённой машине гарцевать собираешься. А "транваем или летричкой " это уже после выплаты обязательных налогов решать будешь...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А в голову не приходило,щоб зменшити розмитнення до європейського рівня?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А денег с транспортного сбора на дороги уже маловато будет? Работать надо, а не обдирать народ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Возможно это и не правильно, но из за таких скотских налогов, я не считаю аморальным покупку авто на европейских номерах.
Довольно странно платить за автомобиль, стоимостью 8000 евро, 10000 евро налогов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
6 сентября в центре столицы собирается митинг по поводу отмены пошлин на авто старше 8 лет! Как только отменят пошлины евробляхи исчезнут и про эту тему забудут на следующий день! Люди не от хорошей жизни на иностанной регистрации катаются, а наше жлобье хотя бы какую-то уступку для народа сделало
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПограничники на Закарпатье применили оружие для задержания нарушителей на авто с иностранной регистрацией
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти