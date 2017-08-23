 Пограничники на Закарпатье применили оружие для задержания нарушителей на авто с иностранной регистрацией

"Вчера вечером пограничный наряд, который нес службу вблизи села Завосино, заметил легковой автомобиль Volkswagen Touareg иностранной регистрации, двигавшийся в сторону границы. На требование правоохранителей водитель не остановился. Несмотря на действия нарушителя, старший пограничного наряда произвел предупредительный выстрел вверх, после чего автомобиль остановился", - говорится в сообщении.

Из транспортного средства вышли двое неизвестных лиц в состоянии алкогольного опьянения. Пассажира правоохранители задержали, а водитель сел за руль и попытался скрыться с места происшествия.

"Поскольку его автомобиль был заблокирован транспортом пограничников, то правонарушитель пошел на прорыв, повредив шлагбаум контрольного поста. Его начали преследовать. По дороге водитель джипа не справился с управлением, наехал на камень, вследствие чего автомобиль перевернулся", - уточнили пограничники.

Как выяснилось впоследствии, за рулем иномарки находился 46-летний житель Малого Березного, в качестве пассажира был его 47-летний односельчанин.

На место происшествия прибыла группа реагирования отдела "Большой Березный" и представители Национальной полиции.

Сейчас правонарушителей привлекли к административной ответственности за нарушение требований ст. 202 "Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда - выезда" и 185-10 "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы" Кодекса Украины об административных правонарушениях.