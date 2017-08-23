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 Политика Украины
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 Порошенко: Минские договоренности дали нам остродефицитное время для развития военного строительства

порошенко

Минские договоренности дали Украине время, чтобы развить военное строительство.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время открытия выставки вооружения и военной техники в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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"Минские договоренности дали нам остродефицитное, нужное время, чтобы мы сделали военное строительство. За эти три года, утверждаю вам как президент, как главнокомандующий, который за это несет непосредственную ответственность, ВСУ восстановили боеспособность, нарастили оперативные возможности, значительно улучшили техническую оснащенность, выросли количественно и качественно", - сказал Петр Порошенко.

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Він і так там..Тільки ноги звісив по боках свого хуйлопутіна.
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Порошенко, не истери. Ты уже давно вертишся на народном ..ую.
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Три года я жду обещанного Турчиновым патронного завода и новых гранатометов 40 мм. в войсках, которые Пэтя производя на Ленкузне уже третий год продает за границу... Пэтя? А почему я в Киеве плачу налог на землю под "построенной мною будкой", а ты, сука, до сих пор не платишь за целых два завода в центральной части города?
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