 Порошенко: Минские договоренности дали нам остродефицитное время для развития военного строительства

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время открытия выставки вооружения и военной техники в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Минские договоренности дали нам остродефицитное, нужное время, чтобы мы сделали военное строительство. За эти три года, утверждаю вам как президент, как главнокомандующий, который за это несет непосредственную ответственность, ВСУ восстановили боеспособность, нарастили оперативные возможности, значительно улучшили техническую оснащенность, выросли количественно и качественно", - сказал Петр Порошенко.
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