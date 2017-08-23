 Финансирование закупки военной техники и вооружения увеличилось в 10 раз, - Порошенко

Сегодня финансирование закупки военной техники и вооружения увеличилось в 10 раз, передат Цензор.НЕТ. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время открытия выставки вооружения и военной техники в Киеве, сообщает "112 Украина".
"Финансирование закупки военной техники и вооружений по сравнению с 2013 годом увеличилось в 10 раз. Во время войны мы нашли эти возможности. 1,6 млрд грн пойдет сейчас на закупку и модернизацию новейших образцов вооружения и военной техники. Еще 1,4 млн - на строительство завода по производству боеприпасов на основе новейших технологий. В бюджете 2017 года на нужды ВСУ предусмотрено 64,5 млрд грн", - отметил президент.
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это пончито пришло во власть - только воровать..
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из недавнего хвильма про турчинова !!!!!!!!!!!
И еще с его фотографиямис испытаний рокет-ольх!!!!!!
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цинизм поросенко не знает границ..
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Можете засунуть себе в то самое отверстие свои информационно-психологические операции, кремляди, чем больше путлер на вас денег выкинет, тем сильнее будет Украина!
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Невже купа радників, писаків, речників і речниць та ін. дармоїдів не можуть відкоректувати виступ Гаранта, щоб він, бодай відкрито не афішував на весь світ корупційну суть обмеженість чинників свого режиму? Або підказати, щоб, принаймні, не пив перед виступом...
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А оставшиеся 64,5-1,6-0,14 = 62,76 млрд.гр. куда пойдут?
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"
Из 64 млрд на армию!!!!!!!!!!!
Ур-р-р-а!!!!!!!!!!!
Аж 1/40 часть от бюджета армии!!!!!!!!
2,5%!!!!!!!!!!!!!!!
Ур-р-р-а-а-а!!!!!!!!!!!
А 98% куда пойдет?????????
На тушенку??
На телевизоры-центры управления турчинову???
В общем сидеть солдатам в окопах на передовой с автоматами 1957 года выпуска
и в след году.
Ну ничего, больше безоружных патриотов выбьют на фронте,
меньше будет в киеве ходит с флагами против амнистеи-каституцеи.
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