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 Политика Украины
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Все про:армия (8077) вооружение (3476) Порошенко (13613) финансирование (1273)

 Финансирование закупки военной техники и вооружения увеличилось в 10 раз, - Порошенко

порошенко

В бюджете 2017 года на нужды ВСУ предусмотрено 64,5 млрд грн.

Сегодня финансирование закупки военной техники и вооружения увеличилось в 10 раз, передат Цензор.НЕТ. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время открытия выставки вооружения и военной техники в Киеве, сообщает "112 Украина".

"Финансирование закупки военной техники и вооружений по сравнению с 2013 годом увеличилось в 10 раз. Во время войны мы нашли эти возможности. 1,6 млрд грн пойдет сейчас на закупку и модернизацию новейших образцов вооружения и военной техники. Еще 1,4 млн - на строительство завода по производству боеприпасов на основе новейших технологий. В бюджете 2017 года на нужды ВСУ предусмотрено 64,5 млрд грн", - отметил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главные гаранты независимости - ВСУ, Нацгвардия и другие силовые структуры, - Порошенко. ВИДЕО
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Не хочу хвалить Порошенка,но тяжело представляю сейчас себе главнокомандующими баба Йулю или Витьку Мыздобула
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а Билецкого?
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обрезанный рошеновский пончик - тоже не вариант..
это пончито пришло во власть - только воровать..
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СОГЛАСЕН НА ВСЕ 100%.С трудом вижу среди "крупных"политических деятелей типа ляшка,юльки и других популистов и пиз_болов главнокомандующих.Если только ТУРЧИНОВ.
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Если только Турчинов, то толко спереносным телевизиром-центром управления
из недавнего хвильма про турчинова !!!!!!!!!!!

И еще с его фотографиямис испытаний рокет-ольх!!!!!!
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Порох на своем месте. Он делает ДЕЛО в отличии от мразей типа Януковича или Тимошенко. И Это корежит всех прокремлевских троллей. Турчинов - молодец, но он не дипломат. Он тоже на своем лучшем месте - там, где приносит максимальную пользу Украине. А местные горлопаны-зрадофилы пусть скулят. Народ научился разбираться где человек дела, а где говно популистское,, стоящее на службе кремля. Мы начали укрепляться - им это не по душе, т.к. шансы во 2 туре у Тимошенко намного ниже чем у Пороха
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Какой в 10??? Сразу в 100!!ГОСПОДИ, ЧТОБ МЫ БЕЗ НАШЕГО ХЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО БЫ ДЕЛАЛИ...
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Учитывая что тогда $ был по 8, озвученную цифру нужно разделить как минимум на 3.
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Че мелочишься, когда то доллар был по 3. А как там рупь?
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поросенко на войне набивает свои офшоры миллионами..
цинизм поросенко не знает границ..
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ТАТИШО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Президент молодец! И я плюю в харю всей Клименковско-Мураевской тролятине, и тем кто из Савушкина 55 заходят через ВПН чтоб пытаться обсирать Порошенко. Сегодня нет ни одного человека даже близко равного ему.
Можете засунуть себе в то самое отверстие свои информационно-психологические операции, кремляди, чем больше путлер на вас денег выкинет, тем сильнее будет Украина!
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Совершенно верно! Тут мрази прокремлевские и "Свидетели секты Тимошенко" пытаются изнутри расшатать Украину, да только они скорее обсерутся
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Понятно... бизнес на войне очень прибыльный когда все финансирование оборонки идут только через твои фирмы прокладки...но это не бизнес - а мародерство!
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де вона та техника .вон человек на ротации был возвращаются назад на передок .старый "бычок " как был так и есть подшаманили немного и в перед .а таких машин на вооружении вообще нет . вся новая техника в нацгвардии и это факт
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Давай жги, заводы Порошенко работают по полной, тот же Богдан получает заказы без всяких тендеров, например последний заказ на 130 санитарных авто для ВСУ.
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Порошенка останніми днями "понесло". 1. Він зявив, що на будівництво доріг потрачено 20 млрд, і планується потратити ще 30 млрд (не скільки км доріг збудовано, а скільки бабла потрачено...); 2.Сьогодні було сказано, що гарантом Незалежності є армія, нацгвардія та ін. силові структури (замітьте - не єдиний народ чи згуртована нація, а "штики"...) 3.І 2-й раз за день на ті ж "граблі" - фінансування закупівлі техніки і озброєнь збільшено в 10 разів (не скільки і яких нових зразків розроблено і поступили у війська, а (знову ж таки) - скільки бабла потрачено (читай - роздерибенено).
Невже купа радників, писаків, речників і речниць та ін. дармоїдів не можуть відкоректувати виступ Гаранта, щоб він, бодай відкрито не афішував на весь світ корупційну суть обмеженість чинників свого режиму? Або підказати, щоб, принаймні, не пив перед виступом...
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"1,6 млрд грн пойдет сейчас на закупку и модернизацию новейших образцов вооружения и военной техники. Еще 1,4 млн - на строительство завода по производству боеприпасов на основе новейших технологий. В бюджете 2017 года на нужды ВСУ предусмотрено 64,5 млрд грн"

А оставшиеся 64,5-1,6-0,14 = 62,76 млрд.гр. куда пойдут?
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Круто...а на луну скоро экпедицию отправим?? Там земля под заводик рошен пока бесплатна!
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" 1,6 млрд грн пойдет сейчас на закупку и модернизацию новейших образцов вооруженияИсточник: https://censor.net.ua/n452762
"

Из 64 млрд на армию!!!!!!!!!!!

Ур-р-р-а!!!!!!!!!!!
Аж 1/40 часть от бюджета армии!!!!!!!!

2,5%!!!!!!!!!!!!!!!
Ур-р-р-а-а-а!!!!!!!!!!!

А 98% куда пойдет?????????

На тушенку??
На телевизоры-центры управления турчинову???

В общем сидеть солдатам в окопах на передовой с автоматами 1957 года выпуска
и в след году.

Ну ничего, больше безоружных патриотов выбьют на фронте,
меньше будет в киеве ходит с флагами против амнистеи-каституцеи.
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Тролль "Ольгинский" - ты раскройся уже и спой диферамбы Путену. Тебя насквозь видно
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Ти диви,як зрадофілів корчить! Холоднокровніше,а то трудодень не зарахуюється.
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Порох на своем месте. Это первый Президент Украины, который работает именно на Украину. При нем перестали кланяться кремлевским тварям, началось реальное укрепление и страны и ВСУ. Те, кто пытаются дескридитировать Пороха - потерпят фиаско, как бы их не учили на "Ольгинской" фабрике. Они враги Украины. А Шансов у той же Тимохи нет никаких. Во втором туре Порох ее просто разгромит. так как он делает ДЕЛО для страны, а она только языком работает и в десна с путеным лижется сдавая интересы страны
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФинансирование закупки военной техники и вооружения увеличилось в 10 раз, - Порошенко
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