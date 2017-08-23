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 Политика Украины
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Все про:армия (8077) вооружение (3476) Порошенко (13613) Цеголко (152)

 Украина начинает этап вооруженного осовременивания армии. Мы должны выйти на уровень 21 века, - Порошенко

порошенко

Украина начинает программу вооруженного осовременивания армии.

Об этом он сообщил во время открытия выставки вооружений в центре Киева в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter пресс-секретаря Президента Святослав Цеголко.

"Мы начинаем этап вооруженного осовременивание армии. Должны выводить наши вооружения на уровень 21 века", - процитировал слова Президента его пресс-секретарь.

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воровать перестаньте,ПРовские выкидыши,и будет вам уровень 21 века. нахрен Украине 600тыс чиновников? дармоеды вы!
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сраколизы чиновников заспамили.
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Давно пора серьезно заняться армией! А не защищать "торговых" партнеров с всякими Туками и прочей шелупеньей....
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по моему давно пора заняться экономикой, тем более что мы выбирали президента не военного а бизнесмена в надежде что он поднимет именно экономику и уровень жизни в Украине а не опустит его ниже плинтуса
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угу, и каждый летеха получит меч джедая и коробку конфет в планшет.
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"Ленинская кузня" и сборка "Богданов" будет работать в три смены!!
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"начинает программу вооруженного осовременивания". Неужто так и сказал?


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ты за своим валуевым следи - можешь и за поклонской...
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А что же ты ТРИ ГОДА ждал, - да ещё во время ВОЙНЫ?!!! Что, пЭдро, 10 сентября не за горами, - потому стал такой "патриотичный" и "деятельный"? Только не поможет это уже тебе, - "почки" дааавно "отвалились"! Как и поддержка подавляющего числа Граждан Украины!!! Ну а 10 процентов твоих "воздыхателей" сразу же тебя кинут, когда поймут, что дело "табак" и что за свои действия они могут ответить "по полной"!!! Так что... суета всё это... А то, что новое руководство страны обязательно сделает ВСЕ для ПОБЕДЫ над рашистами, для реального укрепления обороноспособности Украины и превращению её в Великое Государство, - можешь даже не сомневаться, Иуда!!!
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ишол четвертый год войны а мы скоро начинаем осовременивание
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А почему наш украинский истребитель не изобретают? Хоть эскизик показали бы.База есть вроде. Кто ответит? Ведь не вечные же эти миги которые у нас.
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Кто-то видел современную украинскую технику в зоне АТО ? Именно современную и именно на передовой.
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да будет уже глупости говорить-то, в самом деле. Как можно "осовремнить" армию без того, чтобы создать современную промышленность? Лишить народ последних портков, чтобы патронов купить? Такие заявления - верх бездумного отношения и некомпетентности. Подобной дорогой шел совдеп, не жалея на военку ни средств, ни времени, и где совдеп теперь, выздох? Туда же и Украину поведем? Между тем пример США, где военные разработки тут же находили себе применение в гражданском секторе экономики, показывает, что у промышленно развитой страны сильная армия, и чем более развита промышленность, тем армия сильнее. Ну так и где планы промышленного развития Украины? Нетути? Значит народ будем грабить прикрываясь необходимостью оружие купить? Да едва ли кто согласится, а ведь скоро выборы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина начинает этап вооруженного осовременивания армии. Мы должны выйти на уровень 21 века, - Порошенко
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