 Украина начинает этап вооруженного осовременивания армии. Мы должны выйти на уровень 21 века, - Порошенко

Об этом он сообщил во время открытия выставки вооружений в центре Киева в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter пресс-секретаря Президента Святослав Цеголко.
"Мы начинаем этап вооруженного осовременивание армии. Должны выводить наши вооружения на уровень 21 века", - процитировал слова Президента его пресс-секретарь.
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