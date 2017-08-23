 Украинские суды вынесли в отношении 173 человек приговоры за сепаратизм: большинство остались на свободе

Об этом пишет Ирина Салий в статье Как в Украине судят за сепаратизм. В публикации приведены данные судебного реестра по состоянию на 23 августа.
26 человек осуждены к лишению свободы, 125 человек освобождены от отбывания наказания с испытательным сроком, 8 человек наказаны ограничением свободы, 4 человека оправданы.
В данный момент отменены приговоры в отношении 7 лиц, осужденных к лишению свободы, 2 - условно осужденных и 1 оправдательный приговор. Сейчас эти дела слушаются в суде заново.
Среди осужденных в основном люди, которые работали в избирательных комиссиях по проведению незаконного референдума в поддержку "ДНР" и "ЛНР", распространяли сепаратистские печатные материалы или такую информацию соцсетях, выступали с призывами на митингах.
Большинство из них признали свою вину и были освобождены от тюремного наказания с испытательным сроком.
Также приговоры по ст.110 УКУ получили некоторые лица, которые служили в "ДНР" и "ЛНР". Хотя боевиков чаще судят по другим статьям УКУ - создание или участие в незаконном вооруженном формировании, террористической группе и пр.
С 2014 года только один человек осужден за сепаратистские действия, что привели к гибели людей и другим тяжелым последствиям. Выходца из Луцка Виктора Селедцова приговорили к 12-летнему заключению. Мужчина принимал участие в событиях в Крыму весной 2014, в частности в штурме и захвате штаба Военно-морских сил ВСУ. Был награжден медалью Минобороны РФ "За возвращение Крыма". В дальнейшем служил в батальоне террористов "ДНР".
Читайте подробнее: "Як в Україні судять за сепаратизм"
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С равнением на г камандующего и криком " Слава укр лохам!!!!!!!!!!!!!!"
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висітимуть сепаратисти..
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