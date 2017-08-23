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 Политика Украины
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Все про:сепаратизм (12809) суд (21458)

 Украинские суды вынесли в отношении 173 человек приговоры за сепаратизм: большинство остались на свободе

суд

С 2014 года суды вынесли приговоры в отношении 173 человек по ст.110 УКУ - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом пишет Ирина Салий в статье Как в Украине судят за сепаратизм. В публикации приведены данные судебного реестра по состоянию на 23 августа.

Читайте: Редактор газеты на Луганщине получил пять лет тюрьмы за распространение сепаратистских материалов, - прокуратура

26 человек осуждены к лишению свободы, 125 человек освобождены от отбывания наказания с испытательным сроком, 8 человек наказаны ограничением свободы, 4 человека оправданы.

В данный момент отменены приговоры в отношении 7 лиц, осужденных к лишению свободы, 2 - условно осужденных и 1 оправдательный приговор. Сейчас эти дела слушаются в суде заново.

Среди осужденных в основном люди, которые работали в избирательных комиссиях по проведению незаконного референдума в поддержку "ДНР" и "ЛНР", распространяли сепаратистские печатные материалы или такую информацию соцсетях, выступали с призывами на митингах.

Большинство из них признали свою вину и были освобождены от тюремного наказания с испытательным сроком.

Также приговоры по ст.110 УКУ получили некоторые лица, которые служили в "ДНР" и "ЛНР". Хотя боевиков чаще судят по другим статьям УКУ - создание или участие в незаконном вооруженном формировании, террористической группе и пр.

С 2014 года только один человек осужден за сепаратистские действия, что привели к гибели людей и другим тяжелым последствиям. Выходца из Луцка Виктора Селедцова приговорили к 12-летнему заключению. Мужчина принимал участие в событиях в Крыму весной 2014, в частности в штурме и захвате штаба Военно-морских сил ВСУ. Был награжден медалью Минобороны РФ "За возвращение Крыма". В дальнейшем служил в батальоне террористов "ДНР".

Читайте подробнее: "Як в Україні судять за сепаратизм"
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А сколько добровольцев осудили по заявам сепаров?
Чудесную вещь сотворил наш президент
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- Петя занят. Пете не до сепаратистов. Петя на заработках.
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Аж 26 сепаратистов в тюрьму посадили, ничего себе. Серьезный ответ на несколько тысяч убитых украинских военных и мирных жителей.
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Я так розумію, з нас виховують народних месників, які не чекають суду і слідства...
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Завтра енти 173 чел пройдут по Крещатику с флагом днр...

С равнением на г камандующего и криком " Слава укр лохам!!!!!!!!!!!!!!"
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Даже у оставшихся по решению суда на свободе, но по статье "сепаратизм", должно быть поражение в гражданских правах, хотя где уж там, украинские суды они такие талерантные и избирательные
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і на деревах, замість листя,
висітимуть сепаратисти..
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В нинішній Україні карають тільки тих "сепаратистів" які відділяють баригу від грошей
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Суд разобрался, суд простил. Да здравствует самый гуманный суд в мире.
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а добровольців самый гуманный суд в мире не прощає.
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Как определить контру-сепара?Легко,достаточно открыть его аккаунт в Одноклассниках.Не исключено что ваш друг или сосед крутой сепаратист-антиукраинец!Зачем гарант закрыл этот сайт непонятно..
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Нічого дивного....................... адже ненависть і зневага до нинішньої української "влади" та ублюдків, це ще не сепаратизм...................... як би там комусь не хотілось.
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А арестованных патриотов гноят в тюрьмах и ни в какую не хотят освобождать. Так кого нынешняя власть считает опасными для себя: сепаратистов или тех, кто за Украину готов идти до последнего?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинские суды вынесли в отношении 173 человек приговоры за сепаратизм: большинство остались на свободе
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