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 "Сказочничество вещь не наказуемая": в "Херсоноблэнерго" опровергают информацию о поставках электричества в оккупированный Крым на завод Фирташа

электричество энергетика лэп

В "Херсоноблэнерго" утверждают, что предприятие "никогда не осуществляло поставку электричества ни в АР Крым, ни на завод "Титан".

Ответствующее заявление обнародовано 23 августа на сайте энергетической компании, в ответ на слова народного депутата Украины Мустафы Джемилева, призвавшего СНБО по факту поставки электроэнергии с Херсонщины на завод "Титан", который находится на оккупированной территории АР Крым, передает Цензор.НЕТ.

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Пресс-служба "Херсоноблэнерго" отмечает, что поставка электроэнергии в южные районы Херсонщины десятилетиями осуществлялась с Крымской подстанции "Титан" по линии "Титан-Красный Чабан" ВЛ-35 кВ. После подрыва опоры ЛЭП осенью 2015 года были обесточены населенные пункты Чаплинского, Каланчакского и Скадовского районов.

"Исходя из сложившейся ситуации, компания в кратчайшее время изыскала ресурсы и, построив у села Каирки Каланчакского района подстанцию ПС 150/35/10 "Новая", восстановила нарушенное электроснабжение на юге региона", - говорится в сообщении.

В энергокомпании утверждают, что в начале 2017 года отключенная за ненадобностью электролиния из Крыма "Титан-Красный Чабан" ПЛ-35 кВ длиной более 4 км "была полностью разворована", при этом в "Херсоноблэнерго" ссылаются на открытое по этому поводу уголовное производство.

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"Указанная пропавшая электролиния находилась в закрытой приграничной зоне и, пересекая административную границу, проходила через систему технических оборонительных сооружений, минных полей, окопов, средств сигнализации, видео наблюдения, и т.д., в непосредственной близости от заградительных блок-постов пограничников, воинских частей, добровольческих отрядов, да еще и на территории оперативного обслуживания специально созданных в этой приграничной зоне подразделений полиции и СБУ", - говорится в сообщении.

"Все вышеперечисленные службы длительное время занимаются раскрытием этого преступления, и они больше всех были удивлены сказочной новостью об электроснабжении неприятеля без электрооборудования. Ну да ладно, сказочничество вещь не наказуемая", - резюмировали в облэнерго.

21 августа 2017 года уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сообщил, что одной из главных целей его визита на Херсонщину было изучение ситуации с поставкой электроэнергии в Крым - на завод "Крымский титан" украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

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В результате подрыва ЛЭП в Херсонской области 22 ноября 2015 года энергоснабжение в Крым прекратили и возобновили после ремонта электролинии 8 декабря. 30 декабря 2015 года ЛЭП снова была повреждена. Однако, после ремонта, линия не была введена в эксплуатацию, и электроэнергия в Крым не поставляется из-за прекращения действия соответствующего договора.
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Анифига....... теперь не отмоетесь, даже если там и последние столбы выкопаете.
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Ну так зрадаботы расскажут в любом случае что по воздуху без проводов передают.
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А если журналисты выяснят, что и провода на месте и линия под напряжением, что тогда будешь говорить?
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А, если выяснится, что никакой оккупации Крыма не было и на Марсе есть жизнь, что говорить будешь?
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Ну прямо Петросян.
Говорили, что никакой торговли с лугандоном нет, а оказалось, что таки есть...
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Не. Давай мы еще про "если" поговорим.

Это очень благодатная тема. Куча передач для людей с развитой в ущерб логическому мышлению фантазией существует и с этого живет. На "если" можно строить предположения, на предположениях можно строить доказательства и вуаля - органы дедушки у бабушки, обоснованные почти с научной точки зрения.
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это точно. скоро придется вырвать органы дедушки у шыкаладной шоблы за гешефт с русней.
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Очень много предположений, по поводу нарушений, которые (якобы) совершались государственными учреждениями, как оказалось, имеют под собой почву.
Соврешь один раз, второй, третий, а потом люди тебе просто перестанут верить.
И еще одно: не считай других людей, глупее себя.
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это не госучреждение. все облэнерги это частные лавочки.
Вот такая вот нескладуха шыкаладная получается.
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А гений Тесла , в начале ХХ века мог , а вдруг они его последователи ?
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этот гений энергетики еще известен своей безальтернативности и мыролюбством.
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Та это факт то что электрика и сейчас поставляется. Это очень просто доказать. Опять взорвать 35 ку. Вот что тогда шыкаладный цех будет рассказывать о отключении районов
Херсонщины и экологической катастрофе на титане?

Короче шыкаладная пистота вообще совесть потеряло, в причем ее у пейсатых никогда не было.
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я эту " статью" вижу два раза в неделю как минимум за окном автомобиля. Не стоит вам даже пытаться рассказывать сказки.
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Каждый видит то, что хочет видеть. Ты еще скажи, что сам про минному полю бегал, проверял напряжение .... Ой звиздун...
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дурилка. Ты что предсталяешь минное поле на админгранице с на крысмом в виде колючей проволки и торчащими из земли усиками противопехотных мин? наивное те соевое насекомое. Действительно часть степных дорог заминированы и даже кое где красные флажки стоят с предупреждением. Но это не значит что местные жители там не бывают. Ты как минимум лох шыкаладный или тороль.
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верится с трудом в сказачничество ... ОТ херсоноблэнерго)
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учитывая где и как она проходило, то неудивительно что ее сперли!
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Такие вещи легко проверить, как и поставки руды в Крым. Но у нас все заканчивается "битвой" на форумах. Может хоть на СНБО дадут ответ?
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а что проверять - комбинат титан пыхтит.. неужели песок-гальку в Крыму перерабатывает?)
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А крымские новости передают что стоит. Может это ты пыхтиш над клавой?
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стоит цех один в связи с обрушением перекрытия и труба одна подгнила. а так все работает.
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не пыхти в безсильной злобе, кацапе.. фирташевский титан всё так же травит воздух.
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Ну так може тоды провідні ЗМІ не тільки цитуватимуть то Джемільова, то Херсонобленерго, а просто пошлють журналістів? Щоб ті на місці все побачили - розікрали ЛЕПи чи ні...
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там було щось таке Як мені відомо була якась петля і тому не могли відключити бо вихід ел мереж на херсонщину був з Криму. Треба дивитись план електромереж колишній і теперішній
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не совсем петля. два района работали от понижающего транса который находился на территории Ч чабанского сельсовета. Титановому заводу эта подстанция не принаджлежала никогда.
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Джемилев это сам придумал или его подставили?
Будем подождать, поставляют или нет...
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Цифры есть?
Потому я и сказал - будем подождать...
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какие нужны цифры? На сколько пейсатые кинули потребителей с Херсонщины поставляя за их счет электрику на крысм?
Так это вопрос не ко мне. Я повторяю. Поставки электрики на крысм не прекращались с 14 года , за исключением пары месяцев после подрыва лэп.
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Цифры поставленной электроэнергии.
Пейсатых и велосипедистов не обсуждаю...
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цыфр естественно нету, к стати и официально их никто не даст ссылаясь на коммерческую тайну. Но факт в том что электрика на крысм поставляется беспрерывно с 14 года.
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опори і дроти, що йдуть у Крим, відновили зі швідкістью, якою тільки було можливо.. при чому і менти, і сбу намагалися цьому всеціло сприяти.. тобто і гарант корупції, і яценюк на той час були зацікавленими особами
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опять крысы брешут.
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шыкаладные крысы брешут , это факт, причем брешут шо кацапы.
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Давай по чесноку.

На одной чаще весов заявление Херсоноблэнерго, на второй твое (хз кто такой). По-моему, очевидно, чьи слова имеют меньший вес.
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ну посмотрим что облэнерго запоет когда волна поднимется от татар на счет поставок электрики зеленым хуйлозайцам.
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Пускай татары накинут на провода паука. И снимут видео. Тогда окончательно разберемся кто врет.
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паука не получится. там железные лэп и высота большая. плюс линия 35000 вольт.
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Поставки электричества ведутся стопудово, иначе чем объяснить совпадения нескольких аварий Зап. АЭС и резкой пропажи фазы на полуострове невезения. Может Педро нам пояснит также бесплатное снабжение сепаров и постоянное повышение тарифов украинцам. Только расстрелы, как в Китае, спасут положение. Эти мрази за баблом и обогащением не видят ничего и страх совсем потеряли. О совести говорить не приходится, ибо ее там никогда не было.
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совершенно верно. К стати когда отключался блок в Энергодаре весь северный и центральный крысм был без света.
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Если електроенергия на Титан не идет то почему власть так громко визжала когда ее подорвали и с такой скоростью отремонтировала линию и поставили охрану?
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Зато есть и предсказуема в УК ст. 366 "Служебный подлог" надеемся скоро Вас с ней ознакомят подробно...
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Сегодня уже не ведутся,достаточно щелкнуть рубильником а завтра..Но некоторые тут щелкают и еп...м,защищая Фирташа.
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Сажаешь начальника облэнерго в машину,вырубаешь телефон подгоняеш автовышку к леп и предлогаешь ему язычком проверить есть питание или нет,ну как батарейку.Если заартачится то понятно. Ну или дождатся сильных туманов тогда и так видно. А по жд поставкам, рельсы все покажут.
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там не нужно даже языком прикасаться. Сама лэп гудит, когда по ней электрика проходит. Там все прекрасно слышно.
Что касается ветки жд на титан таки она перекрыта, на ней жб блоки уложены. Ее не разблокировали.
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Ну я же смайлик поставил.А так на камеру было бы интересно как отмазывается нач облэнерго.
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К стати думаю в ближайшее время мы это увидим. Не думаю что татары так это пропустят.
Но скорее всего будет унылое блеяние тамжынашилюда - адиннарот и шыкаладный и рузький братьянавек и конечно титановая хатынь.
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Тебе в голову не приходит что линия может быть под сохранным напряжением, а не под нагрузкой?
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во как оно получается.... напряжение оказывается не для освещения хаз и малин зеленых зайцев хуйла на крысме а токмо охраны ради. Прелестно.....
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А ты не знал про различные режимы работы ВЛ? Гуманитарий наверно.
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Да что вы "копья ломаете"? Прочитайте внимательно статью и задумайтесь:"Исходя из сложившейся ситуации, компания в кратчайшее время изыскала ресурсы и, построив у села Каирки Каланчакского района подстанцию ПС 150/35/10 "Новая", восстановила нарушенное электроснабжение на юге региона...". Вам это анекдот старый не напоминает, о "деньгах в тумбочке"?... Подстанция электроэнергию не производит, а только передаёт. Если завод "Титан" работает, не используя свою собственную электростанцию и "путинские энергохвосты", то откуда на нём берётся электроэнергия?
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Подстанция в Каирке , к стати это сейчас Чаплынский район была еще при большевиках что там могли построить пейсатые неясно.
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Этот дебил тут каждого второго так допрашивает.)
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у этих диких племен отсутствует своя аутентичная письменность. Это связано с исключительно низким уровнем их развития.
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Рауль Чилачава

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конечно кр. татары врут. Разве может обмануть самый мыролюбный шыкаладный цех?
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ЛОЖЬ!!! Донбассобленерго поставило электроэнергии на окупированные территории на 3,2 млдр. гривень!!!! При этом денег с оккупированных территорий они не получили НИ КОПЕЙКИ! А теперь представте, что на подконтрольной Украине территории предприятия отключают за 500 грн долга, а за миллиардные долги ЛНР-ДНР никого не отключают!!! Вопрос: а почему? Или граждане Украины второго сорта?
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та же ситуация и с электификацией на крысма. Электрику поставляют , но ее не крысьчане оплачивают а потребители с Херсонщины.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Сказочничество вещь не наказуемая": в "Херсоноблэнерго" опровергают информацию о поставках электричества в оккупированный Крым на завод Фирташа
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