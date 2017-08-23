 "Сказочничество вещь не наказуемая": в "Херсоноблэнерго" опровергают информацию о поставках электричества в оккупированный Крым на завод Фирташа

Ответствующее заявление обнародовано 23 августа на сайте энергетической компании, в ответ на слова народного депутата Украины Мустафы Джемилева, призвавшего СНБО по факту поставки электроэнергии с Херсонщины на завод "Титан", который находится на оккупированной территории АР Крым, передает Цензор.НЕТ.
Пресс-служба "Херсоноблэнерго" отмечает, что поставка электроэнергии в южные районы Херсонщины десятилетиями осуществлялась с Крымской подстанции "Титан" по линии "Титан-Красный Чабан" ВЛ-35 кВ. После подрыва опоры ЛЭП осенью 2015 года были обесточены населенные пункты Чаплинского, Каланчакского и Скадовского районов.
"Исходя из сложившейся ситуации, компания в кратчайшее время изыскала ресурсы и, построив у села Каирки Каланчакского района подстанцию ПС 150/35/10 "Новая", восстановила нарушенное электроснабжение на юге региона", - говорится в сообщении.
В энергокомпании утверждают, что в начале 2017 года отключенная за ненадобностью электролиния из Крыма "Титан-Красный Чабан" ПЛ-35 кВ длиной более 4 км "была полностью разворована", при этом в "Херсоноблэнерго" ссылаются на открытое по этому поводу уголовное производство.
"Указанная пропавшая электролиния находилась в закрытой приграничной зоне и, пересекая административную границу, проходила через систему технических оборонительных сооружений, минных полей, окопов, средств сигнализации, видео наблюдения, и т.д., в непосредственной близости от заградительных блок-постов пограничников, воинских частей, добровольческих отрядов, да еще и на территории оперативного обслуживания специально созданных в этой приграничной зоне подразделений полиции и СБУ", - говорится в сообщении.
"Все вышеперечисленные службы длительное время занимаются раскрытием этого преступления, и они больше всех были удивлены сказочной новостью об электроснабжении неприятеля без электрооборудования. Ну да ладно, сказочничество вещь не наказуемая", - резюмировали в облэнерго.
21 августа 2017 года уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сообщил, что одной из главных целей его визита на Херсонщину было изучение ситуации с поставкой электроэнергии в Крым - на завод "Крымский титан" украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.
В результате подрыва ЛЭП в Херсонской области 22 ноября 2015 года энергоснабжение в Крым прекратили и возобновили после ремонта электролинии 8 декабря. 30 декабря 2015 года ЛЭП снова была повреждена. Однако, после ремонта, линия не была введена в эксплуатацию, и электроэнергия в Крым не поставляется из-за прекращения действия соответствующего договора.
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Говорили, что никакой торговли с лугандоном нет, а оказалось, что таки есть...
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Это очень благодатная тема. Куча передач для людей с развитой в ущерб логическому мышлению фантазией существует и с этого живет. На "если" можно строить предположения, на предположениях можно строить доказательства и вуаля - органы дедушки у бабушки, обоснованные почти с научной точки зрения.
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Соврешь один раз, второй, третий, а потом люди тебе просто перестанут верить.
И еще одно: не считай других людей, глупее себя.
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Вот такая вот нескладуха шыкаладная получается.
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Херсонщины и экологической катастрофе на титане?
Короче шыкаладная пистота вообще совесть потеряло, в причем ее у пейсатых никогда не было.
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Будем подождать, поставляют или нет...
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Потому я и сказал - будем подождать...
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Так это вопрос не ко мне. Я повторяю. Поставки электрики на крысм не прекращались с 14 года , за исключением пары месяцев после подрыва лэп.
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Пейсатых и велосипедистов не обсуждаю...
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На одной чаще весов заявление Херсоноблэнерго, на второй твое (хз кто такой). По-моему, очевидно, чьи слова имеют меньший вес.
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Что касается ветки жд на титан таки она перекрыта, на ней жб блоки уложены. Ее не разблокировали.
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Но скорее всего будет унылое блеяние тамжынашилюда - адиннарот и шыкаладный и рузький братьянавек и конечно титановая хатынь.
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М что она этим докажет?)
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