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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (10493) лекарства (751) закупки (101) Супрун Ульяна (176)

 Кабмин одобрил создание Нацагентства по закупке медикаментов

лекарства

Кабинет министров Украины утвердил создание Национального агентства, которое будет осуществлять закупку лекарственных средств и изделий медицинского назначения на национальном и местном уровне.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", решение о принятии концепции реформирования механизмов публичных закупок лекарственных средств, в рамках которой предусмотрено создание агентства, было принято на заседании Кабмина в среду.

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"Заказчикам - нам, это позволит сэкономить средства, человеческие ресурсы и время", - отметила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

До конца месяца Минздрав должен разработать и подать на утверждение план мероприятий по реализации принятой концепции.
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Сейчас обеспечение медикаментами хороше, как никогда.
Решили, хватит
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Пипец какие то Нацагентства,что вы ещё блядь выдумаете?Сука,читаю новостную строку и поражаюсь,просто поражаюсь.Уже не знают,что придумать.Да блядь, придумайте вместо того,чтобы себе зарплаты поднимать,поднимите пенсионерам пенсии,на ваш уровень зарплат.Без матов уже невозможно.
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Эту новость можно читать, как "ждем очередного повышения цен на медикаменты" в связи с появлением нового нахлебника.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин одобрил создание Нацагентства по закупке медикаментов
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