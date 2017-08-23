 Кабмин одобрил создание Нацагентства по закупке медикаментов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", решение о принятии концепции реформирования механизмов публичных закупок лекарственных средств, в рамках которой предусмотрено создание агентства, было принято на заседании Кабмина в среду.
"Заказчикам - нам, это позволит сэкономить средства, человеческие ресурсы и время", - отметила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
До конца месяца Минздрав должен разработать и подать на утверждение план мероприятий по реализации принятой концепции.
421 7
Реестр инсулинозависимых отсеял 50 тыс. несуществующих пациентов, позволив сэкономить 500 млн грн, - Супрун(38)
Международные организации сэкономили до 40% бюджета, выделенного на госзакупки лекарств, - Минздрав(20)
Украинские медики получили право лечить пациентов по международным протоколам, - Супрун(48)
Холеры в Николаеве нет, обнаружен только возбудитель при тестировании воды, - Супрун(48)
Супрун: В Україну доставили ліки для онкохворих дітей на 60 млн. ВІДЕО(0)
"Бальчун ушел, осталась министр здравоохранения. Но, думаю, ее тоже додушат", - Кравчук об иностранцах во власти(136)
МИД Украины поручил посольству Украины в Турции изучить эпидситуацию в стране в связи с вирусом Коксаки(6)
Ответить
Ответить
Решили, хватит
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить