 Безвизовым режимом ЕС воспользовались уже 200 тысяч украинцев, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.
"Накануне празднования 26-й годовщины Дня Независимости Украины правом безвизовых путешествий уже воспользовались 200 тысяч украинцев. При этом более 76 тысяч наших граждан использовали для путешествий авиационный транспорт, а остальные направлялись через автомобильные или железнодорожные пункты пропуска", - сказано в сообщении.
Вместе с тем, в Госпогранслужбе отметили, что в рамках безвизового режима со странами ЕС больше всего граждан Украины следовали через границу с Польшей и Венгрией - 90 тысяч человек.
"Всего с начала безвизового режима зафиксировано 57 отказов нашим гражданам в пересечении границы, подавляющее большинство из которых из-за не подтверждения цели поездки и нарушения европейского миграционного законодательства во время предыдущих поездок", - добавили в ведомстве.
Напомним, с 11 июня все граждане Украины, которые имеют биометрический паспорт, смогут посещать без виз 30 стран Европы: все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также Швейцарию, Лихтенштейн, Исландию и Норвегию. Украинцы могут находиться там до 90 дней в течение каждых 180 дней.
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за 2.5 месяца
денег нет, ага
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Видимо, недавнее солнечное затмение сильно повлияло на представителей радикальной партии. Сначала Игорь Мосийчук в в эфире одного телеканала призывал расстрелять Михаила Саакашвили, а на следующий день Андрей Лазовой, в эфире другого, выдал тайные увлечения своего лидера Олега Ляшка.
«Радикал-002» (так себя величает сам Андрей Лазовой, - РЕД.) признался в том, что его как-то ударил Олег Ляшко.
«Ляшко меня когда-то ударил. Я позволил себе грубость, на которую не имел права. Человек я очень эмоциональный, могу высказаться. Сейчас все нормально. Кроме меня Ляшко бил многих, но мне не корректно будет называть их фамилии», - отметил Лозовой.
Также нардеп рассказал, что фракция РПЛ построена по принципу «военизированного отряда», каждому отведено свое место.
«Это просто порядок. В каждой фракции так. Мосийчук умеет писать законы, Галасюк может быть жестким, когда надо. Все правильно. Во-первых, не люблю, когда меня называют «тьорщиком». У нас все идеально сконструировано. Во фракции есть такой порядок, когда каждый человек направлен туда, где он больше полезен», - рассказал Андрей Лозовой.
Иногда лидер радикалов говорит разумные и здравые вещи, но именно после того, как эти фразы произносит Ляшко, они перестают казаться разумными и здравыми… А еще он после своих давних, но нелицеприятных до сих пор откровений по поводу своей ориентации, пытается войти в образ альфа-самца в своем мужском гареме
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