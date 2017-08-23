 Российская сторона СЦКК наконец-то дала гарантии безопасности бригадам, ремонтирующим водопровод Горловка-Торецк, - Жебривский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский написал на своей странице в Facebook.
"Наконец-то ремонтники смогли получить гарантии безопасности от российской стороны СЦКК", - написал он.
По словам Жебривского, почти год на этом участке водопровода из-за повреждения имеются колоссальные потери воды - до 10 000 кубов в сутки (планово подается на Торецк 24 000 кубов, доходит 14-14,5 - не более).
Он отметил, что ремонтируют водопровод три бригады: две вышли со стороны Горловки, одна - из г. Часов Яр.
"Вчера закрыли два повреждения, сегодня планируют завершить работы еще на двух. Сварочные работы проводят, не отключая водопровод. Впереди ремонтных бригад идут саперы, которые обследуют территорию. В качестве арбитров, наблюдателей и гарантов соблюдения режима тишины на месте находятся и представители Красного Креста", - добавил глава Донецкой ОВГА.
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Если он, конечно чувствует личную ответственность за жизнь и здоровье ремонтников.
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Почему не высовываются мацковские попы - могут запретить и отобрать Лавру - не хотят провоцировать. Так где возвращение лавры в родную гавань
под киевскую русь.
В школах искусственный язык рабсосиян должен быть запрещен.
Ватозированные в прошлом Фамилии украинцев должны возвращены.
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Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=ygrmXEI-Pnc
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На НАШІЙ землі ворог диктує що нам робити !!!!
ДОЖИЛИСЯ ,БЛЯДІ
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максимальное перемалывание ваты,
откат по усмотрению.
Ну и пора уже создавать зарубежные батальоны для выматывания ваты.
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