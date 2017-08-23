 Посольство США предложило россиянам получать американские визы за рубежом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Коммерсант.
"Служащий консульства выносит решение по визам в индивидуальном порядке, следуя американскому законодательству. Закон США не запрещает российским гражданам подавать документы на визу в другой стране", - заявил представитель посольства США.
Напомним, с сегодняшнего дня по всей России приостановлена процедура выдачи неиммиграционных американских виз. 1 сентября выдача возобновится, но только в Москве, в результате чего срок ожидания виз может вырасти до полугода. Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил возможности ответных мер, но пообещал "не срывать зло на американских гражданах".
В понедельник посольство США в РФ объявило, что "в связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена". При этом, как отмечается, с 1 сентября "процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме". Кроме того, как заявили в посольстве, "изменения в численности сотрудников дипмиссии США так же повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз".
Напомним, в декабре прошлого года прежние власти США приняли решение выслать 35 российских дипломатов, а также членов их семей из страны. Кроме того, администрация Обамы наложила запрет на посещение российскими дипломатами нескольких дипобъектов.
28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.
Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.
Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
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Это Илону Маску, наверное))))
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Можно еще Панаму и Колумбию добавить...
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То есть за рубежом - в Великобритании, Швейцарии, Кипре и других подобных офшорных центрах - содержится столько же финансов богатых россиян, сколько все население России держит внутри своей страны», - подчеркивают авторы доклада, Филип Новокмет и Томас Пикетти из Парижской школы экономики и Габриэль Цукман с факультета экономики Университета Калифорнии. По данным Росстата, ВНД России в 2016 году составил 83,7 трлн руб. Исходя из оценок авторами доклада объема офшорного капитала в 75% ВНД, получается, что в офшорах хранится около 62,7 трлн руб. Россия стала страной, где проблема офшорного капитала и трансграничных активов стала наиболее значимой, считают авторы документа
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Россиянам предлагают оформлять визы США везде, где захотят, включая Киев. Это не смешно, это трагедия ниже плинтуса, их методично и безжалостно "опускают" без применения оружия, причем действия всё ужесточаются. В феврале 2018 г. спецслужбы США должны положить полный на стол власти отчет о всех " накоплениях" и залихватском образе жизни всей российской элиты, включая самого Путина. И это не спроста в феврале - в марте перевыборы Президента! Второе, что согласно американским законом все, что не имеет документального подтверждения арестовывается в пользу государства. А эти нувориши почему-то тратят всё накопленное непосильным трудом не в развитие государства российского, а используют и хранят в загнивающем Западе и США, детей учат в Кэмбридже или Сорбонне, операции делают в Германии или Израиле, виллы покупают на на Байкале или Воркуте, а на Майами и в других экзотических местах. Трудно себе представить положение этих небожителей, глядя на перспективу, которую им начали строить США, благодаря действиям ихнего же благотворителя Путина. Жизнь так устроена, что безнаказанно ничего не происходит! Боженька сверху всё видит! Кара за зло и чужие слезы всё равно наступает!
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