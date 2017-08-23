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Все про:виза (1033) Россия (71956) США (13275)

 Посольство США предложило россиянам получать американские визы за рубежом

виза

Граждане России могут получить американскую визу в любой стране, где сроки рассмотрения заявки на ее оформления меньше, чем в Москве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Коммерсант.

Также читайте: "Расчет очевиден - попытаться вызвать недовольство российских граждан", - МИД РФ о решении США по визовым процедурам

"Служащий консульства выносит решение по визам в индивидуальном порядке, следуя американскому законодательству. Закон США не запрещает российским гражданам подавать документы на визу в другой стране", - заявил представитель посольства США.

Напомним, с сегодняшнего дня по всей России приостановлена процедура выдачи неиммиграционных американских виз. 1 сентября выдача возобновится, но только в Москве, в результате чего срок ожидания виз может вырасти до полугода. Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил возможности ответных мер, но пообещал "не срывать зло на американских гражданах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Украины безвиз с ЕС, а россиянам закрывают американские визы. Это точка невозврата, - Порошенко

В понедельник посольство США в РФ объявило, что "в связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена". При этом, как отмечается, с 1 сентября "процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме". Кроме того, как заявили в посольстве, "изменения в численности сотрудников дипмиссии США так же повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз".

Напомним, в декабре прошлого года прежние власти США приняли решение выслать 35 российских дипломатов, а также членов их семей из страны. Кроме того, администрация Обамы наложила запрет на посещение российскими дипломатами нескольких дипобъектов.

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28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.

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Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.

Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
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Это мурло предлагало амерам запускать спутники с батута
Это Илону Маску, наверное))))
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Кацапы все исправные движки корейскому пончику продали...
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Америка тонко восприняла-как руснявые любят давить Трактором Турецкие Помидоры? Не...?
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Изысканно Америка издевается над лишнехромосомными
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У львівському метро, на станції С.Бандери.
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А попереду ще й виїзні візи для скрєпанутих.
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Так звичайно... Скрепануті ж повинні вести учЙОт і давати дозвіл на вивіз скрЄпів
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В Гондурасе и Эквадоре.
Можно еще Панаму и Колумбию добавить...
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Вануату ещё есть. И лететь из Владивостока не намного дальше, чем в Москву
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Щас мастосрань мардовия начнет атдиляцца.
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...в консервной банке, которая в соседней стране
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не-а, умная цивилизованная страна, уставшая от этих бандюков. Нормального человека пропустят
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Т.е. вы поняли, что вате поехать в ненавистную Омерику нужно будет еще и по бездуховной Гейропе пошататься А вообще красиво. Называется симметричный ответ х...ром по лбу.
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Не издевается, а ставит на путь истинный или показывает где место РФ и ее граждан - возле параши.
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Предсказывал же Хуйло,что будут мочить Их в Сортире..?
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да, только если по турвизе в другой стране, то откажут в приеме документов потроллили лишнехромосомных
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ага ... это одна из стран где ватным баранам могут открыть визу в США
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Получайте быстрые (согласно инфы мид рф) визы в Испанию, Италию и там открывайте визу в Штаты.
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Как страшно жить.Тапереча штобы поехать к американским "фошистам",российскому патриоту нужно оформить шенгенскую визу,посетить гейропейских "фошистов" и там получить американскую визу.Не думаю,что россияне рискнут внутренними органами и попрутся к биндеровцам...вечно у россиян всё через жопу.
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...могут поступить проще - сменить прописку на крымскую и приехать за визой в Киев...
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Вначале необходимо получить визу за рубеж, а потом за рубежом только возможно дадут визу до Америки, возможно не дадут. То есть, чтобы попасть до Америки необходимо иметь две визы. Козломордым понравится такой подход
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И совсем не обязательно даже...Можно без визы поехать в Венесуэлу и там трошечки подождать...ведь почти по дороге
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В Украине. А сначала ввести визовый режим с кацапстаном.
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Та да. Вопрос о визовом режиме с казламордыми уже давно перезрел.
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Посольство США предложило россиянам получать американские визы за рубежом. Для получения визы при себе иметь: ветеринарный паспорт международного образца с отметками о прививках против бешенства, отметки об обработке против блох и внутренних паразитов, а так же стальной намордник и строгий ошейник.
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А смысл??? Все нужное уже.... давно за рубежом!!!

То есть за рубежом - в Великобритании, Швейцарии, Кипре и других подобных офшорных центрах - содержится столько же финансов богатых россиян, сколько все население России держит внутри своей страны», - подчеркивают авторы доклада, Филип Новокмет и Томас Пикетти из Парижской школы экономики и Габриэль Цукман с факультета экономики Университета Калифорнии. По данным Росстата, ВНД России в 2016 году составил 83,7 трлн руб. Исходя из оценок авторами доклада объема офшорного капитала в 75% ВНД, получается, что в офшорах хранится около 62,7 трлн руб. Россия стала страной, где проблема офшорного капитала и трансграничных активов стала наиболее значимой, считают авторы документа
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загнивающий капитализм и конец доллару
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Но, поскольку они жрут говно и не производят ничего, кроме говна, то на остальном мире факт их существования абсолютно никак не отражается.
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Ватник сначала подаёт документы на Шенген , получает , а затем подаёт на амерскую визу. Дёшево , быстро и приятно во всех отношениях. Касапы ведь багати , шо им Шенген получить и слетать за визой амерской пару раз ?
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Жителям Далекого Сходу візи видаватимуть в Пхеньяні
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И в городах - Львове, Варшаве, Вильнюсе, Риге. Можно также в Баку и Тбилиси. Тоже рядом . А главное - чуть не забыл, в Дамаске или Пхеньяне - самое сервисное обслуживание
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не забув . Там цар чи Додон, чи ...андон. Та й нема чого кацапам Украiною мандрувати
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Вірний хід-хай спочатку пройдуть перевірку в якійсь іншій краі'ні,навряд чи це буде якась з безвізових пострадянських краі'н,а вже потім американські біндеровці можливо розглянуть питання
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"...подавать документы на визу в другой стране" - теперь Дальний Восток будет американскую визу получать в Монголии, а Сибирь в Казахстане Кто-то в Армению за визой поедет. В Беларуси нет консульства, а в Украину мало кто поедет. Вот и пойдут по миру с протянутой рукой - дайте визу в "проклятую Америку"!
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И куда рашисты из немытой без виз смогут выехать? Нужно ограничить доступ лишнехромосомных в Украину, бо черти их сюда принесут. Для всех ватанов: ВИДЕО
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Помните знаменитого А. Райкина: - Я ему это не сказал, я ему это подумал!!!
Россиянам предлагают оформлять визы США везде, где захотят, включая Киев. Это не смешно, это трагедия ниже плинтуса, их методично и безжалостно "опускают" без применения оружия, причем действия всё ужесточаются. В феврале 2018 г. спецслужбы США должны положить полный на стол власти отчет о всех " накоплениях" и залихватском образе жизни всей российской элиты, включая самого Путина. И это не спроста в феврале - в марте перевыборы Президента! Второе, что согласно американским законом все, что не имеет документального подтверждения арестовывается в пользу государства. А эти нувориши почему-то тратят всё накопленное непосильным трудом не в развитие государства российского, а используют и хранят в загнивающем Западе и США, детей учат в Кэмбридже или Сорбонне, операции делают в Германии или Израиле, виллы покупают на на Байкале или Воркуте, а на Майами и в других экзотических местах. Трудно себе представить положение этих небожителей, глядя на перспективу, которую им начали строить США, благодаря действиям ихнего же благотворителя Путина. Жизнь так устроена, что безнаказанно ничего не происходит! Боженька сверху всё видит! Кара за зло и чужие слезы всё равно наступает!
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визу в сша коцапы должны получать только внутри сша
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ЗАписуваться в чергу біля пам"ятника Бандери у Львові.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПосольство США предложило россиянам получать американские визы за рубежом
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