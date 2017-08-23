 Погранслужба ФСБ перестала пропускать в Россию автомобили с "номерами" "ДНР", - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.
"Автомобили без объяснения причин возвращают на территорию "ДНР" или предлагают сменить номерные знаки на украинские. Среди сотрудников Погранслужбы ФСБ РФ данное решение объясняется осложнением криминогенной ситуации в приграничных районах РФ и увеличением уголовных и административных правонарушений, которые совершают выходцы из временно оккупированных территорий Донбасса", - написал он.
Также Тымчук напомнил, что ранее подобные негласные запреты вводились неоднократно, однако через определенные промежутки времени снимались.
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Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=ygrmXEI-Pnc
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- Сестра запишите в карточку - сотрясение головы.
- Так правильнее - сотрясение мозга?
- Какой может быть мозг, если человек пришел на день рождения жены с любовницей?
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