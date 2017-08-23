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Все про:авто (4527) граница (3150) Россия (71956) ФСБ (1197) Тымчук (1505)

 Погранслужба ФСБ перестала пропускать в Россию автомобили с "номерами" "ДНР", - ИС

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Пограничная служба ФСБ РФ прекратила пропуск через границу в Россию транспортных средств с номерными знаками т.н. "ДНР" из оккупированных районов Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

"Автомобили без объяснения причин возвращают на территорию "ДНР" или предлагают сменить номерные знаки на украинские. Среди сотрудников Погранслужбы ФСБ РФ данное решение объясняется осложнением криминогенной ситуации в приграничных районах РФ и увеличением уголовных и административных правонарушений, которые совершают выходцы из временно оккупированных территорий Донбасса", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупационное командование РФ расширило полномочия карательных органов "Л/ДНР", - ГУР

Также Тымчук напомнил, что ранее подобные негласные запреты вводились неоднократно, однако через определенные промежутки времени снимались.
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Терорестичні лугандонські номери ніде і нікому не потрібні навіть таким йолопам як кацапи
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Кацапам кроме путина ничего не надо , те к то с мозгами и деньгами уже сьебалсиь

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ага лёха макеев удрал с электростали в далекую мексику, прихватив несколько сотен тысяч долларов сша, но был линчеван толпой мексиканцев в канкуне
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ИХТАМНЕТЫ на отжатых авто выезжают на историческую родину ?
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Наверно уже всё попилили и вывезли из Лугандонии и теперь можно вернуть в стойло использованное, чьи таланты годились только для разграбления и уничтожения...

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Не пропускать - это полумеры. Расстреливайте и взрывайте. Заодно и криминальная обстановка не ухудшится.
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"Акция Femen в Киеве перед Днем независимости: активистка на месте, где был памятник Ленину, изобразила "статую" "Шоколадная независимость""

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Заспокійливе закінчилося, а санітари спали.
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если это дадут новостью - можно будет пациентов посчитать...\один уже лайкнул...\
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І вона дура (активіства на постаменті), та і ті, хто від цієї тупої "акції" радіє - недалеко пішли....
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Не надо с темы спрыгивать. Здесь разговор совсем о другом или вам лишь бы @@@днуть?.
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Почему у нас рашистские версии крымских номеров разъезжают свободно (777), помидорские номера - тоже свободно?
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Убежать уже не получиться . Альтернатива не большая - могильный холмик или 5-10 лет на нарах в Украине. Руцкие своих не бросают?
Погранслужба ФСБ перестала пропускать в Россию автомобили с "номерами" "ДНР", - ИС - Цензор.НЕТ 3020
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Русня кидает как всегда... Породили клоаку дэнэрэ, а теперь даже к себе не пускают, не то что в нормальные страны с, мама мия, "паспортом" дэнэрэ
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Це - однозначна перемога ордловців! Так тримати і таке ж отримувати надалі!
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Удивляться не стоит - российское командование в ОРЛДО поотбирало личные документы у всех российских "шахтеров и трактористов", чтобы они не сверкали российскими ксивами. Ну а потом....потом просто не вернут эти ксивы и эти "защитники русского мира" становятся никем и никто их назад в Россию не пустит, чтобы они там не расстрезвонили о факте происходящего. Ну а человек без документов в Украине заранее известно куда попадет и что с ним будет. Умные люди предлагают всем этим "защитникам" вовремя смыться, пока есть время и может быть мозги.
- Сестра запишите в карточку - сотрясение головы.
- Так правильнее - сотрясение мозга?
- Какой может быть мозг, если человек пришел на день рождения жены с любовницей?
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.....а УКРАИНА пропускает авто с номерами ПМР и хоть бы х !!!!
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Смотрите фильм "Бег"... "Последний пароход на Константинополь..."
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ну надо же, и эти - туда же, орда ордилой начала брезговать
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПогранслужба ФСБ перестала пропускать в Россию автомобили с "номерами" "ДНР", - ИС
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