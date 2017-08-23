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 Политика Украины, Здоровье
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 "Представьте себе, сколько денег украли у украинских граждан", - Гройсман похвалил новую систему госзакупок медпрепаратов

гройсман

Электронный реестр больных сахарным диабетом выявил 50 тысяч мертвых душ в прежних списках.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 23 августа на заседании Кабинета министров Украины после доклада Министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, премьер-министр Владимир Гройсман похвалил работу Минздрава в сфере госзакупок.

По словам Супрун, в результате создания нового реестра инсулинозависимых пациентов было выяснено, что реальное количество тех, кому необходим государственный инсулин составило 170 тыс. человек, а в прежнем реестре их было 220 тыс.

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"Представьте себе, сколько денег за время независимости украли у украинских граждан, - говорит Гройсман, - У меня вопрос, почему в 4 областях еще не подключен электронный реестр больных сахарным диабетом? Я поручаю Минздраву связаться с главами адмиистраций Львова, Харькова, Черкасс и Днепра и узнать реальное состояние дел. или я свяжусь".

По словам Гройсмана новая система госзакупок медпрепаратов сократит уничтожит коррупцию и отмывание денег.
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по твоей жирной харе видно сколько украли.
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вон,газ дла авто уже по 15 по16. здобули,ёханабаден
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Насчёт уничтожения коррупции - громко сказано, а вот насчёт сокращения - другое дело.
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Хм-хм.. Промолчу. В две строчки не уложусь про нынешнюю власть. Еще и зрадоботом назовут.
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выяснено, что реальное количество тех, кому необходим государственный инсулин составило 170 тыс. человек, а в прежнем реестре их было 220 тыс

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может, они просто не дожили до счастья иметь такого премьера с президентом...
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а в это время кто-то подгрызал инсулин мертвых душ
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Вот это правильно -- а сколько в Украине инвалидов войны ( которые по 20 - 30 лет не разу в больнице не лежали и на дачах вагоны ворочают ) идентичных инвалидов - шахтеров Регрессников и т д . Здесь две проблемы -- врачи взяточники за деньги оформляющие инвалидности -- а расплачивается за это своими деньгами весь народ Украины и сами " инвалиды " без стыда и совести . А таких масса .
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А ликвидаторы Чернобыля? Их количество выросло в 4 раза. От радиации что-ли делиться начали?
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Так что же вы не ловите тех кто украл,а только констатируете факт ?
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АП(Администрация Президента) - топ верхушка коррупции и залог гарантий картелей украины.
Суперкоррупционеры ап Райнин,Днепров,В.Кононенко,Мойсеев(дальше Тахтай,Руснак,Севостьянова - они же избавлялись от страшного для них Саакашвилли), достойная смена ложкина, 4 года дули в уши через своих ботов крещатиков, что один оплот обходится 30 булатам по цене.
Так сколько сделано булатов за 4 года ВОЙНЫ? ЖИРНЫЙ ЕПАНЫЙ НОЛЬ.
64 Булата, которые сделали еще при януковиче(когда хуйло кричал к какой войне готовится украина), за 4 года это пидары проганяли 2 раза по ремонту, потому что на ремонте можно больше украсть("менять" запчасти на бумаге, а в реале скорее всего рыхтовка и подкраска).
Вот почему они все так ремонтируют и не делают ничего нового - на ремонте легче и больше красть(хотя ремонтовать тоже надо, но больше делать нового).
Достижение этих коррупционной пидарасни это 150 выпусков "в украине ничего не делается" старых полудостижений и толпы вновь набранных после ложкина блядоботов, которые так сильно борются со зрадой, которые засрали своей борьбой со "зрадофилией" весь интернет. Ну чтобы легче и больше воровать и народ тихо им не мешал.
Ну и обеспечить безоблачное небо для воровства на будущее.
Петя должен убрать всю питарсню, которая стажировалась у ложкина и которая достойно его сменила по основному предназначению АП президента это тотальная коррупцизация и картелизация украины - цены ростут на все, новой техники не производится,внешкредиты увеличиваются, ввп и внешторгбалланс застыл как вкопанный.
Все журналисты должны проверять этих пидаров днем и ночью - чем занимаются, чем живут, кроме тяжелого труда в АП по распределения коррупционных потоков.
Журнашлюхи, которые не отчитываются о проверках и зраде в тотально коррумпированной АП подлежат утилизации за способствованию войны и разворовыванию народа.
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все как бы верно, только вызывает недоумение одно - серъезно считаете, что это все делается без петиного ведома?
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оно же чмо, что оно может? им правит свита
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Петя должен убрать всю питарсню (с)

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если им правит свита, то к чему этот лозунг?
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там все более сложно. Всей этой свитой на самом деле правят секретутки со давними связами по корсхемам. Они(петя и ко) лишь расходный материал.
Но этих п-ров нужно под замену.
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ответ тут, не поймете, шагайте мимо

Как ушел ложкин, на его место уже месте уже выросли новые грибы. Пора заменять полностью АП новыми. Старые скисли.

Петя замена АПе ПОЛНОСТЬЮ. Всех пидаров убрать нахрен.

Петя, АПе пора менять. Со времен ложкина, выросли новые грибы-диверсанты. Сейчас рейтинг
1. Шлюха тимошенко, 2-Петя,3-жид рабинович(не жидобандеровец, а ватный жидофлюгер).
Вместо того чтобы Саакашвилли отобрал голоса у 2 двух других фриков, они наоборот помогли лживой путинской шлюхе добавить голосов, потому что саакашвилли они боятся больше чем воны и тут они подставили петю в угоду личных интересов. Власть все критикуют и саакашвилли тоже. Но саакашвилли не договоспособен с крысами, а вона сверхдоговороспособна с любым направлением ветра, но против народа.
Потому ВСЮ АПе срезать как свежовыросшие коррупционные поганки, которые украли у украины антонов и не могут ничего нового
поставить на фронт, кроме как китайский мусор от суперпрокладок без производ линий богдан и практика.
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цензор это рупор кликуши гройсцмана...?
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Кто деньги платит тот и цензора танцует.
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думаю оно не платит а угрожает своим положением...
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"Представьте себе, сколько денег украли у украинских граждан", - Гройсман похвалил новую систему госзакупок медпрепаратов
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Ага, таки значит украли! Ну и шо делать будеш с ворюгами, Воха? За кражу полагается турма, если ты не в курсах. Знаеш, шо украли, составляй список ворюг за все последние 26 лет, садись в маршрутку и в прокуратуру, заяву катать на тех клептоманов.

И не вздумай, баламут, отмазываться, шо писать не умееш, бумага закончилась, ручка исписалась, у маршрутки шина по дороге в прокуратуру спустила, бензин закончился или у маршрутчика болела голова!!!
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Ничего, с таким количеством коррупционных схем, у граждан можно украсть еще очень много денег.
Так что, отчаиваться не надо.
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Судя по декларациям можно поверить. Только толку с того. Ворон ворону глаз не выклюет, Вор вора не посадит в тюрьму
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"Представьте себе, сколько денег за время независимости украли у украинских граждан, - говорит Гройсман. Даже представить невозможно. А сикоко украли за 3 года при вашей власти? А при твоём спикерстве и премьерстве????
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Представьте себе, сколько денег мы с пэтей и ко. украли у украинских граждан.А теперь представьте сколько мы ещё украдём.
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Ага а у друга вашего Косюка более 42% всех дотаций, которые выделяет Украина для аграриев.
А вот его дом, вот где прорва бабла нашего диваеться

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"представьте себе, сколько денег МЫ украли у украинских граждан", - Гройсман
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гнойсман с такой обиженной харей все это рассказывал. столько украли...и без него!
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Я так понимаю, связать разницу с тем, что на временно не контролируемых территориях тоже есть инсулинозависимые, которые в электронный реестр не попали, отсутствие даже зачатков интеллекта продавцу трусов не позволяет?
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А кто украл и почему в тюрьме не сидит?Ведь не сложно проверить кто составлял списки и воровал деньги .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Представьте себе, сколько денег украли у украинских граждан", - Гройсман похвалил новую систему госзакупок медпрепаратов
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