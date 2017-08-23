 Во внутренней борьбе оппозиции с властью существуют красные линии, переступать которые категорически запрещено, - Порошенко

Об этом в выступлении на церемонии по случаю Дня Государственного Флага заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.
"Ровно 25 лет назад Государственный центр УНР в изгнании передал первому Президенту независимой Украины Леониду Кравчуку символы власти УНР и провозгласил современную Украину ее правопреемником. Здесь сейчас находится одна из переданных реликвий - клейноды времен Ивана Мазепы. События столетней давности мы сегодня вспоминаем, потому что надо знать свою историю. И не просто знать, а делать из нее выводы. Почему Государственный центр УНР существовал в изгнании? Потому что в 17-21 годах прошлого века украинская политическая элита не смогла ни сама объединиться, ни народ сплотить, чтобы противостоять российскому нашествию. Москва умело воспользовалась нашими внутренними распрями и на долгие годы захватила Украину. Вот почему борьбу за единство, солидарность и консолидацию различных политических сил во имя общенационального интереса считаю одной из главных своих задач. К сожалению, - в силу то ли эгоизма, то ли политического дальтонизма - не все политики способны разглядеть, что в условиях внешней агрессии во внутренней борьбе существуют красные линии, переступать которые категорически запрещено. Потому что за ними естественное для демократии соревнование оппозиции с властью превращается в, пусть даже и бессознательное, пособничество агрессору, в подарок генеральному штабу страны-противника. Если бы только была машина времени, Грушевский или Скоропадский, Винниченко или Петлюра, опираясь на собственный опыт, объяснили бы эту истину нашим современникам: и главе каждой фракции, и лидеру каждой партии, и главе каждого комитета. Такой возможности, естественно, нет. Зато нам присуща способность познавать историю и учиться на ошибках наших предков. Утверждение Независимости - это ответственность нашего поколения. Независимость дала нам шанс, и мы не имеем права его упустить", - заявил Порошенко.
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1. Пан, любитель президента. - информации - ноль плюс враньё, т.к. можно не быть любителем президента, а признавать то, что он делает.
2. Если Вы на работе, то спец по агитации Вы хреновенький. - информации - ноль плюс выдумки, как и в п.1.
3. Ваш любимый презик сам на красный только и бегает, а другим ни-ни. - информации - ноль, никаких доказательств.
4. Македонский говорил, что царь обязан соблюдать законы строже своих подданых. - информации - ноль, только общие слова для красного словцв.
5. Но это не наш случай. - информации - ноль, т.к. не предоставлены доказательства.
6. А по судам: снять с судей неприкосновенность, судить за неправильное решение и дать зарплату среднюю по стране. Вроде бы предложение, но нет обоснования и полностью противоречит международной практике.
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Суперкоррупционеры ап Райнин,Днепров,В.Кононенко,Мойсеев
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Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=ygrmXEI-Pnc
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Офшорный это тебя не спасет
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Ну за наш ми ще пободаємось, а от Порошенко свій шанс БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНО втратив.
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Суперкоррупционеры ап Райнин,Днепров,В.Кононенко,Мойсеев(дальше Тахтай,Руснак,Севостьянова - они же избавлялись от страшного для них Саакашвилли), достойная смена ложкина, 4 года дули в уши через своих ботов крещатиков, что один оплот обходится 30 булатам по цене.
Так сколько сделано булатов за 4 года ВОЙНЫ? ЖИРНЫЙ ЕПАНЫЙ НОЛЬ.
64 Булата, которые сделали еще при януковиче(когда хуйло кричал к какой войне готовится украина), за 4 года это пидары проганяли 2 раза по ремонту, потому что на ремонте можно больше украсть("менять" запчасти на бумаге, а в реале скорее всего рыхтовка и подкраска).
Вот почему они все так ремонтируют и не делают ничего нового - на ремонте легче и больше красть(хотя ремонтовать тоже надо, но больше делать нового).
Достижение этих коррупционной пидарасни это 150 выпусков "в украине ничего не делается" старых полудостижений и толпы вновь набранных после ложкина блядоботов, которые так сильно борются со зрадой, которые засрали своей борьбой со "зрадофилией" весь интернет. Ну чтобы легче и больше воровать и народ тихо им не мешал.
Ну и обеспечить безоблачное небо для воровства на будущее.
Петя должен убрать всю питарсню, которая стажировалась у ложкина и которая достойно его сменила по основному предназначению АП президента это тотальная коррупцизация и картелизация украины - цены ростут на все, новой техники не производится,внешкредиты увеличиваются, ввп и внешторгбалланс застыл как вкопанный.
Все журналисты должны проверять этих пидаров днем и ночью - чем занимаются, чем живут, кроме тяжелого труда в АП по распределения коррупционных потоков.
Журнашлюхи, которые не отчитываются о проверках и зраде в тотально коррумпированной АП подлежат утилизации за способствованию войны и разворовыванию народа.
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Или это небольшое исключение из правил?
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Нет чтоб рассказать за чей счёт харчуется крымский титан? Кто оплачивает счета лугандона?
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Пример- Артеменко,исподтишка предлагающий в США сдать Крым,или из последних событий-политики и их электорат,радующиеся ,что на Украину могут наложить санкции из-за вброса про продажу наших двигателей в КНДР.
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"Не является ли единственным уроком истории то, что человечество не поддаётся обучению?" (Уинстон Черчилль, цитата из книги Джеймса С. Юмса "Остроумие и мудрость Уинстона Черчилля", Москва, 2005.)
Может пора становиться мудрыми и не переходить красную линию, осознав - где она и что это такое?
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http://ukrreal.info/ua/politika/99925-chto-proizoydet-posle-razryva-dipotnosheniy-s-rf-likbez-ot-diplomata
На фоні заяв адміністрація Порошенко про військове втручання з боку Росії, яке привело до масової загибелі наших військовослужбовців під Іловайськом, Дебальцево, Савур-могили та ін., продовження дипломатичних, торгівельних та інших стосунків з країною-агресором - є найвищою формою цинізму по відношенню до пам'яті загиблих воїнів їх родичів та близьких, зрадою національних інтересів, зневагою безпеки громадян України, підривом боєздатності, суверенітету та територіальної цілісності держави
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