EN|RU|UK
Темы дня: Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Политика Украины
  2326  91
Все про:оппозиция (5918) Порошенко (13610)

 Во внутренней борьбе оппозиции с властью существуют красные линии, переступать которые категорически запрещено, - Порошенко

порошенко

Внутренняя политическая борьба в Украине в условиях внешней агрессии не должна выходить за красные линии, за которыми она превращается в пособничество агрессору.

Об этом в выступлении на церемонии по случаю Дня Государственного Флага заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

"Ровно 25 лет назад Государственный центр УНР в изгнании передал первому Президенту независимой Украины Леониду Кравчуку символы власти УНР и провозгласил современную Украину ее правопреемником. Здесь сейчас находится одна из переданных реликвий - клейноды времен Ивана Мазепы. События столетней давности мы сегодня вспоминаем, потому что надо знать свою историю. И не просто знать, а делать из нее выводы. Почему Государственный центр УНР существовал в изгнании? Потому что в 17-21 годах прошлого века украинская политическая элита не смогла ни сама объединиться, ни народ сплотить, чтобы противостоять российскому нашествию. Москва умело воспользовалась нашими внутренними распрями и на долгие годы захватила Украину. Вот почему борьбу за единство, солидарность и консолидацию различных политических сил во имя общенационального интереса считаю одной из главных своих задач. К сожалению, - в силу то ли эгоизма, то ли политического дальтонизма - не все политики способны разглядеть, что в условиях внешней агрессии во внутренней борьбе существуют красные линии, переступать которые категорически запрещено. Потому что за ними естественное для демократии соревнование оппозиции с властью превращается в, пусть даже и бессознательное, пособничество агрессору, в подарок генеральному штабу страны-противника. Если бы только была машина времени, Грушевский или Скоропадский, Винниченко или Петлюра, опираясь на собственный опыт, объяснили бы эту истину нашим современникам: и главе каждой фракции, и лидеру каждой партии, и главе каждого комитета. Такой возможности, естественно, нет. Зато нам присуща способность познавать историю и учиться на ошибках наших предков. Утверждение Независимости - это ответственность нашего поколения. Независимость дала нам шанс, и мы не имеем права его упустить", - заявил Порошенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Главные гаранты независимости - ВСУ, Нацгвардия и другие силовые структуры, - Порошенко. ВИДЕО
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
какой же Вы любитель различного рода популистов типа Ляшко ... я ки прийдуть порядок наведуть - а как они это сделают Вы не задумываетесь? как какойнибудь Ляшко, Саакашвили, Тимошенко , Гриценко и прочие могут повлиять на Суды и судебную систему? .. объясние пожалуйста.. чтоб я понял и я сразу начну говорить так же как и Вы..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Объяснять что-либо порохоботу? Вы меня за идиота держите?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вот это Ваше объяснения и доказывает что Вы идиот .. ибо обяснить Вы не можете хотябы в приближении.. только как мартышка какашками бросаетесь... но вот с мативами мартышки все ясно а у Вас какие- Зависть или природная не способность факты как 2х2 складывать воедино?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
инфокурвота- плыви на якорный буй,проплаченая прокладка!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Прокладка у тебе между Интелектом и Внешними Факторами.. верней .. между рефлекторным отделом головного мозка и половыми органами ... тупо Ментальной связи между Реальностью и Вашими електроными импульсами в коре головного мозга просто нет!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мнение проплаченой инфокурвоты- дешевле давленых катяхов. защищать жирнорылых кабинетных выродков- признак кацапских дегенератских генов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы в своём уме? .. я просил объяснить на основании какого закона в государстве Украина - президент может влиять на судей, принятия судебных решений и на судебную систему в целом и желательно основываясь к примеру на статьях Конституции ... но в ответ получаю общие штампы аналогичные высерам из Останкино.. ВЫ ЭТО понимаете?
 показать весь комментарий
Ответить
 
а нахрен он нужен и нахрен я ему плачу из налогов зарплату?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пан, любитель президента. Если Вы на работе, то спец по агитации Вы хреновенький. Ваш любимый презик сам на красный только и бегает, а другим ни-ни. Македонский говорил, что царь обязан соблюдать законы строже своих подданых. Но это не наш случай. А по судам: снять с судей неприкосновенность, судить за неправильное решение и дать зарплату среднюю по стране.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вот и я о тех же О царях и законах - Какие законы нарушил Президент? ... и если сможете на основе статей конституции пожалуйста... чтоб не быть Голословным
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какой смысл Вам что-то доказывать, если Вы не соображаете функций Президента, КабМина и Рады?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
И что Вы сказали?
1. Пан, любитель президента. - информации - ноль плюс враньё, т.к. можно не быть любителем президента, а признавать то, что он делает.
2. Если Вы на работе, то спец по агитации Вы хреновенький. - информации - ноль плюс выдумки, как и в п.1.
3. Ваш любимый презик сам на красный только и бегает, а другим ни-ни. - информации - ноль, никаких доказательств.
4. Македонский говорил, что царь обязан соблюдать законы строже своих подданых. - информации - ноль, только общие слова для красного словцв.
5. Но это не наш случай. - информации - ноль, т.к. не предоставлены доказательства.
6. А по судам: снять с судей неприкосновенность, судить за неправильное решение и дать зарплату среднюю по стране. Вроде бы предложение, но нет обоснования и полностью противоречит международной практике.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Диагноз подтвердился. Дополнительно: если диплом и есть (или 2) то явно куплены, украдены, найдены на мусорнике или подарены на день рождения. И еще: не слышим никого, кроме себя. Правильно, больше никто Вам не поверит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Явно купленны .. мля Да где куплены ФАКТЫ.. или не звезди..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
АП(Администрация Президента) - топ верхушка коррупции и залог гарантий картелей украины.
Суперкоррупционеры ап Райнин,Днепров,В.Кононенко,Мойсеев
 показать весь комментарий
Ответить
 
Извини, я думал, что ты задумаешься, а не начнёшь строчить инфантильные посты...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Боже, какая вежливость! Но с агитаторской работы тебя явно попрут, не справляешься. Ну, это ничего. У каждого человека есть призвание, его надо только найти. А пудрить людям мозги умный образованный и интеллигентный человек не станет. Это выше его достоинства - говорить на черное красное
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Вы тупой.. Увас нет критики у Вас.. истерика на основе недостатка Интелекта + ЗРАДА от всякого рода популистов типа Ляшка, саакашвили, тимошенки, Гриценки... вам как телку в загоне продолжают мед вливать и отом как только прийде Владу завалит так Украина Сразу Процветать начнёт и Всех посодют и Вайна закончится ...Вы Судать " Гречаный ДО Л БО Ё б" бабки хоть свой мозг за гречку продают Жопоблоку , а вы за краивые сказочки а Царе Батюшке в иде Саакашвили или Гриценко с тимошеншихой..
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Теперь Вам осталась кричать Путин! Путин.. верней Саакашвили! Криценко!!! ... введите войска!!! грабЮть!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та ты Бот Саакашвили и он Платит тебе Деньги!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Иди в кассу Саакашви он из Польши Бабло как раз переда ..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я не бот и я за Порошенко не потому что он мне нравится, а тотому что такие ДОЛБОДЯТЛЫ как Вы не могут мне обьяснить как в государстве Украина - президент по конститучии может Влиять на суды и Судебную систему в целом.. вот если объясните то .. я попрошу извинения и стану в Ваши ряды НЕБОТОВ ..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какие линии? Это адекватные и умные украинцы понимают. Но не зрадоскот. Там одна рефлексия , хейтерсвто и действия по принципу чем хуже тем лучше.. Осенью будт звать Ху"ла шоб валить Петю.. И никто не удивиться.. Зрадоскот приходит к своему логическому финалу..
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
еще одно доказательстов вашего уровня интеолекта не выше Генетально-Анальной рефлексии...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
образец для инфокурвоты- северная корея. никаких зрадоскотов. правда, подстилка рошенвская драная?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это сказано для вменяемых политиков - на жопаблок, коммуняк и всяких социалистов не распространяется

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Акция #Femen в Киеве перед Днем независимости: активистка на месте, где был памятник Ленину, изобразила "статую" "Шоколадная независимость""

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
реально пидары и фомен, одна и та же контора, всегда Вам поможет стать полным ничтожеством
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что то мне это напоминает ростовского овоща
Офшорный это тебя не спасет


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
для повної картини запости юлю з широкою коаліцією з яником
 показать весь комментарий
Ответить
 
треба бути срведливми і постити картинки про те як юля обила коаліції з яником !!!!!! а то якось однобоко
 показать весь комментарий
Ответить
 
Перша червона лінія це бізнес в росії! Друга червона лінія це відмова від воєнного стану! Третя червона лінія це відмова від віз для росіян! Четверта червона лінія це відмова розриву дипломатичних відносин з РФ! П'ята червона лінія це неспроможність розслідувати вбивства на Майдані! Шоста червона лінія це покривання зрадників які довели до котлів в Іловайську та Дебальцевому! ...... Скільки червоних ліній перетнув порошенко? Він вже в суцільній червоній зоні далеко за межами початку червоний ліній! Він це хоч розуміє?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну голосуй за рабіновича він виправить все що зробив зрадник петро ! вчому проблема ? хочте країну розвали флаг в руски
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Независимость дала нам шанс, и мы не имеем права его упустить", - заявил Порошенко."

Ну за наш ми ще пободаємось, а от Порошенко свій шанс БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНО втратив.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
АП(Администрация Президента) - топ верхушка коррупции и залог гарантий картелей украины.
Суперкоррупционеры ап Райнин,Днепров,В.Кононенко,Мойсеев(дальше Тахтай,Руснак,Севостьянова - они же избавлялись от страшного для них Саакашвилли), достойная смена ложкина, 4 года дули в уши через своих ботов крещатиков, что один оплот обходится 30 булатам по цене.
Так сколько сделано булатов за 4 года ВОЙНЫ? ЖИРНЫЙ ЕПАНЫЙ НОЛЬ.
64 Булата, которые сделали еще при януковиче(когда хуйло кричал к какой войне готовится украина), за 4 года это пидары проганяли 2 раза по ремонту, потому что на ремонте можно больше украсть("менять" запчасти на бумаге, а в реале скорее всего рыхтовка и подкраска).
Вот почему они все так ремонтируют и не делают ничего нового - на ремонте легче и больше красть(хотя ремонтовать тоже надо, но больше делать нового).
Достижение этих коррупционной пидарасни это 150 выпусков "в украине ничего не делается" старых полудостижений и толпы вновь набранных после ложкина блядоботов, которые так сильно борются со зрадой, которые засрали своей борьбой со "зрадофилией" весь интернет. Ну чтобы легче и больше воровать и народ тихо им не мешал.
Ну и обеспечить безоблачное небо для воровства на будущее.
Петя должен убрать всю питарсню, которая стажировалась у ложкина и которая достойно его сменила по основному предназначению АП президента это тотальная коррупцизация и картелизация украины - цены ростут на все, новой техники не производится,внешкредиты увеличиваются, ввп и внешторгбалланс застыл как вкопанный.
Все журналисты должны проверять этих пидаров днем и ночью - чем занимаются, чем живут, кроме тяжелого труда в АП по распределения коррупционных потоков.
Журнашлюхи, которые не отчитываются о проверках и зраде в тотально коррумпированной АП подлежат утилизации за способствованию войны и разворовыванию народа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Верно, кто работал на производстве, тот знает, что статья ремонт самая удобная для приписок, откатов и банального воровства. Строительством никогда не занимался, но там наверно все это еще покруче замешано на воровстве, чем в промышленности.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Особенно заявление Союзника Ляшко о расстреле Саакашвили прямо на границе с его встречающими..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Досрочные выборы для замены утративших доверие народа партий и политиков - ни в коем случае не являются "красной линией", которую придумал однотуровый. Эти выборы уже "перезрели" и пойдут на благо Украины. Консервация вялотекущей стагнации государства , как раз и является основной угрозой сегодня. имхо
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
любий який прийде після досрочних виборів втратить довіру через пів року ! кожного року будем робити вибори і з оними виборами від україни буде відвалюватись якийсь регіон
 показать весь комментарий
Ответить
 
Уточняю, обоим сторонам,а то с ваших слов у вас нимб над головой. Хотите нимб, голову на плаху ради страны и граждан положите! Хотя , пиздун вы Петре!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А "мусорная блокада Львова", с целью давления на Садового?
Или это небольшое исключение из правил?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как обычно. Все кто против политики презика и его партии - зрадники, пособники террористов и рашки. Ещё на блокаде на крови все это слышали.
Нет чтоб рассказать за чей счёт харчуется крымский титан? Кто оплачивает счета лугандона?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Быть против политики Пети,это не значит,что надо гадить Украине.А у нас в последнее время некоторые готовы Украину угробить,лишь бы Пете насолить.Да только мозгов не хватает,что Петя то и не пострадает особо,а расхлёбывать их падлючие действия придётся нам.

Пример- Артеменко,исподтишка предлагающий в США сдать Крым,или из последних событий-политики и их электорат,радующиеся ,что на Украину могут наложить санкции из-за вброса про продажу наших двигателей в КНДР.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Оля, артеменко не оппозиция. Это просто сволочь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не покажу. Вас давно съели, а я пока с призраками не общаюсь
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да они там никто не оппозиция.Скорее ситуативные временные партнёры в борьбе за место у корыта.Идейности и патриотизма среди наших политиков нет
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Москва умело воспользовалась нашими внутренними распрями и на долгие годы захватила Украину Источник: https://censor.net.ua/n452743 "

"Не является ли единственным уроком истории то, что человечество не поддаётся обучению?" (Уинстон Черчилль, цитата из книги Джеймса С. Юмса "Остроумие и мудрость Уинстона Черчилля", Москва, 2005.)

Может пора становиться мудрыми и не переходить красную линию, осознав - где она и что это такое?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да эти красные линии существуют не только по отношению к врагу, было бы так Украина навечно оставалась бы зависимой от москвы, определяя свои интересы по формуле "Украина не Россия". Эти красные линии определяются национальной идеей, которая сплотила ВСЕ поколения украинского народа и альтернативы которой нет. Именно по этому Украина не нуждается во внешнем факторе для того, чтобы иметь возможность точно определять, что для нее хорошо, а что для нее плохо. У Грушевского, Скоропадского, Винниченка, Петлюры и многих-многих других не было такой форы, которой располагают представители украинского государства в настоящее время, в их эпоху национальная идея не была выражена в конкретной формулировке, что и стало главной причиной для разногласий. Но в наше время, когда даже Майдан делом подтвердил, что национальная идея Украины выражена в принципе недопустимости противоречий, ведь украинцы вышли на Майдан устранить противоречия, которые наплодила та власть... в наше время такой проблемы нет. Киев основан на месте перевоза, на этом перевозе как и на любом ответственном участке пути, противоречия и противостояния не допускались ради дела переправы. Русь была основана той же идеей и существовала как свободный от противоречий и противостояний путь из варяг в греки. Козаки не дали случиться противоречию в виде ассимиляции идейного украинского народа его безыдейными соседями. Совдеп с его идеей единства и борьбы противоречий пал потому, что идея недопустимости противоречий оказалась сильнее. Каждый исторический период украинская национальная идея демонстрирует себя с неизменным успехом. Но слепые вожди - вожди слепцов снова и снова говорят о распрях и на свой взгляд определяемых красных линиях. Эту нелепую традицию следует прекратить, в Украине все равны перед народной идеей, более других успешны те, кто может ее лучше реализовать для всех, и все возможные красные линии определяются тем, что принцип народной идеи может быть нарушен. Так было во времена основания Киева, когда во власть приглашали и гнали из власти князей исходя их их способности соответствовать народной идее. Так должно быть сегодня и завтра, одна идея - один народ, все его поколения, которые эта идея объединяет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
чует жопа шоколадная, что майдан-3 совсем уже близко...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В сучасній історії людства мабуть ще не було прикладів коли країни, які знаходяться в стані війни, підтримували між собою дипломатичні стосунки
http://ukrreal.info/ua/politika/99925-chto-proizoydet-posle-razryva-dipotnosheniy-s-rf-likbez-ot-diplomata
На фоні заяв адміністрація Порошенко про військове втручання з боку Росії, яке привело до масової загибелі наших військовослужбовців під Іловайськом, Дебальцево, Савур-могили та ін., продовження дипломатичних, торгівельних та інших стосунків з країною-агресором - є найвищою формою цинізму по відношенню до пам'яті загиблих воїнів їх родичів та близьких, зрадою національних інтересів, зневагою безпеки громадян України, підривом боєздатності, суверенітету та територіальної цілісності держави
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кто переступит красные линии тот автоматически становится зрадныком,врагом народа,кремлёвской кукушкой или пЭтухом и ждёт тебя - ЗАЛОГ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не шатайте лодку, стройте будку, жрите меньше. все как всегда пэтя барыженко риторику не меняет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А не будете Пецю слушаться - будете считаться зрадофилами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да шатайте шатайте дошатаєтесь вже 100 років назав в унр шатали потім два голодомора пережили
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тебе бы козлу чоколадное на лбу нарисовать красную линию, подонок и вор.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пеця давно гацает уже за этими всеми линиями..Доиграется...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересуюсь спросить - а панамские офшоры за красной чертой или в зоне дозволенности?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да нічого вони незнають це як красні трусєля головне словосочетанія а смислу ніякогр
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пусть эта гнида ответит, кто определяет границы этой красной линии. Эта рожа уже вызывает полное отвращение.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Красные линии прохоодят за проходными рошена и за порогами фирменных магазинов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я опреділяю наприклад ! вміняємі люди опреділяють закон опреділяє !
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВо внутренней борьбе оппозиции с властью существуют красные линии, переступать которые категорически запрещено, - Порошенко
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти