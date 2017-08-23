 Суд перенес заседание по делу Сухолучья из-за неявки адвокатов Ульянченко

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Адвокаты не предупредили суд о причине своего отсутствия. Обвиняемая Ульянченко также не смогла объяснить их неявку. Поскольку других защитников у нее нет, то она, а также другие обвиняемые и их адвокаты настояли, чтобы суд перенес рассмотрение дела.
Следующее заседание назначено на 28 сентября.
Как известно, суд не может провести подготовительное заседание по делу с апреля этого года.
В прошлый раз по состоянию здоровья отсутствовал Николай Гордийчук, бывший директор Днепровско-Тетеревского государственного лесоохотничьего хозяйства. Еще раньше болел один из судей в коллегии, а также не явился один из адвокатов.
Всего в деле 18 обвиняемых. Их судят по ч.5 ст.191 УКУ - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах или организованной группой. За такое преступление грозит 7-12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Одна из обвиняемых - Вера Ульянченко, экс-глава Киевской госадминистрации (2006-2009) и руководитель Секретариата президента Виктора Ющенко (2009-2010). Ульянченко отказалась комментировать обвинения ГПУ, заявив, что озвучит свое мнение в суде.
Как известно, 30 сентября 2015 года хозяйственный суд возвратил 17,5 га охотничьих угодий в Сухолучье в собственность государству. Раньше землей в интересах Януковича владела фирма "Дом Лесника". Бывший президент соорудил здесь вертолетную площадку, церковь и причал для яхт на Киевском море. Для президентской охоты на территории выращивались кабаны и олени.
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Суд перенес заседание по Сухолучью Януковича. ФОТО(5)
"Президент четко сказал, что у меня карт-бланш, то есть неприкасаемых нет. Я уже дважды испытал это на практике", - Луценко(182)
"Не знаю, будете ли первой, но точно будете", - Луценко рассказал о разговоре с Верой Ульянченко, которая отдала Януковичу "Сухолучье". ВИДЕО(78)
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Дмитро Різниченко
23 години тому
Богдана Тицького засудили до скаженого штрафу за участь у "сміттєвій люстрації" колишнього мера Конотопу в 2014-му році.
З перемогою Революції Гідності, українці. Вас вже не бояться.
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