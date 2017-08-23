EN|RU|UK
Темы дня: Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Общество
  925  6
Все про:суд (21455) Ульянченко (154)

 Суд перенес заседание по делу Сухолучья из-за неявки адвокатов Ульянченко

секретариат_президента отставка ульянченко

Шевченковский суд Киева 23 августа не смог провести заседание по делу о незаконной передаче 17,5 га лесных угодий Сухолучья в собственность экс-президенту Виктору Януковичу. Заседание перенесли из-за неявки двух адвокатов обвиняемой Веры Ульянченко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суд перенес заседание по Сухолучью Януковича. ФОТО

Адвокаты не предупредили суд о причине своего отсутствия. Обвиняемая Ульянченко также не смогла объяснить их неявку. Поскольку других защитников у нее нет, то она, а также другие обвиняемые и их адвокаты настояли, чтобы суд перенес рассмотрение дела.

Следующее заседание назначено на 28 сентября.

Как известно, суд не может провести подготовительное заседание по делу с апреля этого года.

В прошлый раз по состоянию здоровья отсутствовал Николай Гордийчук, бывший директор Днепровско-Тетеревского государственного лесоохотничьего хозяйства. Еще раньше болел один из судей в коллегии, а также не явился один из адвокатов.

Всего в деле 18 обвиняемых. Их судят по ч.5 ст.191 УКУ - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах или организованной группой. За такое преступление грозит 7-12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Одна из обвиняемых - Вера Ульянченко, экс-глава Киевской госадминистрации (2006-2009) и руководитель Секретариата президента Виктора Ющенко (2009-2010). Ульянченко отказалась комментировать обвинения ГПУ, заявив, что озвучит свое мнение в суде.

Как известно, 30 сентября 2015 года хозяйственный суд возвратил 17,5 га охотничьих угодий в Сухолучье в собственность государству. Раньше землей в интересах Януковича владела фирма "Дом Лесника". Бывший президент соорудил здесь вертолетную площадку, церковь и причал для яхт на Киевском море. Для президентской охоты на территории выращивались кабаны и олени.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а не явись обычный гражданин - решение без него примут за пару минут...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Финансовые возможности обычного гражданина несравнимы с возможностями этой мадамы
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мало того, много случаев когда обычного гражданина даже не уведомляют что по его делу будет суд.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тащусь с нашего судопроизводства:Кернес,Штепа,Попов,Ефремов теперь это.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну що, Брати Українці! Походу реванш антиукраїнської мерзоти, завдяки яким загинули Герої Майдану і гинуть Українці на фронті - відбувся. Ригобарижна шушера вже не криється.:

Дмитро Різниченко



23 години тому
Богдана Тицького засудили до скаженого штрафу за участь у "сміттєвій люстрації" колишнього мера Конотопу в 2014-му році.
З перемогою Революції Гідності, українці. Вас вже не бояться.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбществоСуд перенес заседание по делу Сухолучья из-за неявки адвокатов Ульянченко
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти