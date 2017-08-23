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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10492) образование (1582) финансирование (1272) учитель (286)

 "В 2020 году очередей в детские сады не будет", - Гройсман

гройсман

Премьер сообщил о финансировании образования.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 23 августа на заседании Кабинета министров Украины премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о приоритетах развития образования в 2018 году.

По его словам, уже сегодня на 12 тысяч сократились очереди в детские сады. На сегодня в стране не хватает 65 тыс. мест в дошкольных учебных заведениях. Для того, чтобы решить эту проблему в стране должны быть построены новые детские сады.

"Позорно сегодня иметь очереди для маленьких украинцев в детские сады. Поэтому приоритет номер один - это программа ликвидации очередей в детсады. У нас должно быть столько мест в детсадах, сколько нужно. В 2020 году очередей в детские сады не будет. Мы это обеспечим", - заявил премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы должны доказать всему миру, что наш флаг - флаг великой европейской страны, имя которой отождествляется с успехом", - Гройсман

Кроме того, в будущем году, в Украине будет начата программа модернизации учебного процесса в начальных классах.

"В 2018 году на модернизацию учебного процесса в 1-4 классах будет выделен 1 миллиард гривен. Самые современные средства обучения будут закуплены для развития наших детей. Это беспрецедентно", - заявил Гройсман.

По его словам, необходимо также вернуть уважение к труду учителей и сделать эту профессию престижной. Для этого 2018 году украинским учителям поднимут зарплаты минимум на 25%.

"Это в среднем 1500 гривен для каждого украинского учителя", - говорит премьер.
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потому что после их покращень детей будет в 2 раза меньше
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Я думаю, что после 20-го начнут садики уже закрываться, а на их местах появятся новые новострои.) Пакращення
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Ця влада не знає як робити покращення, це для них недосяжний рівень менеджменту, де потрібно створити мотивацію для широкого кола громадян та чиновників, залучити їх до спільної роботи і отримати потрібний результат, а ця влада розуміє тільки хабарі - обмін чогось на гроші, нематеріальна мотивація для цієї влади бариг - незрозуміла та недосяжна. Ця влада не вміє дякувати людям, не вміє створювати багаторівневу систему нагород та заохочень для чиновників, військових, волонтерів, простих громадян. Державні нагороди роздаються наліво та направо, як біжутерія, лауреати та кавалери державних нагород та премії забуваються наступного дня після нагородження - вони владі не потрібні! Дали якусь залізячку і все йди подалі з очей і не тявкай. Така влада країну не розбудує і ворога не переможе. Це не державники, це смішні лотошники.
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Ага, я как прочитал у меня волосы на спине зашевелились от страха - вот так - открытым текстом.
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НУ ЧЕМ ТЫ ОТВЕТИШЬ ЕСЛИ ОЧЕРЕДИ БУДУТ , ТЕБЕ Ж ГЕМОРОЙСМАН ЛЯПНУТЬ КАК ДВА ПАЛЬЦА ОБ АСФАЛЬТ И ВЗЯТЬ С ТЕБЯ КАК С КОЗЛА НИКАК
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А дети-то, дети, пан премьер, хоть будут? В Украине?
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Конечно не будет - тогда и детей уже не станет.

Примите участие в небольшом опросе
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Ну с этой властью не будет детей (в смысле будет мало) следовательно не будет и очередей
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Вот тут я ему полностью верю, стоит только глянуть на падение рождаемости в последние годы.
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рождаемость падает потому, что люди лучше жить начали, не хотят себя обременять лишними хлопотами, хотят для себя немного пожить, пока не выбрали популистку Юльку, при которой рождаемость впервые за годы Независимости превысила смертность.
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Очередей не будет,потому что цены за детсады будут "низкими".
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очередей не будет, потому что детей не будет
"В 2020 году очередей в детские сады не будет", - Гройсман - Цензор.НЕТ 6029

"В 2020 году очередей в детские сады не будет", - Гройсман - Цензор.НЕТ 4436
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Вот никак не может успокоится наш грося, все трындит о том что будет потом, это никого не интересует. Мы к коммунизму шли 80лет, а дошло только избранное партийное чмо.
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Не губите, мужики, не губите!
Не рубите дерева, не рубите!
Ради гнездышка грача, не рубите сгоряча!
Не губите, мужики, не губите!
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Только мне одной кажется, что Порох и Грося соревнуются кто больше дурни наговорит? Не, ну серьезно. За два года исчезнут очереди? А если нет?
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"Если шлёпать не спеша, не успеешь ни шиша"
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Це зветься "і тут Остала понесло".Нехай собі говорять,може язиками помелють,то хоч трохи їх попустить.
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Ну да........семь садиков в прошлом году по Киеву - это конечно дурниця.
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Смеркало, время близилось к выборам.

Так у них же главное соревнование, кто больше НАБРЕШЕТ, а не кто больше СДЕЛАЕТ.
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При Кличко все пустыри "свечками" застраиваются. Детсады (как и школы, поликлиники и т.д.) естественно, не строят. Вот и вопрос, будет ли очередь в детские сады к 2020 году..
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Вы где живёте? В Киеве последний открыли новый в мае, на Дарнице, это второй в этом районе - до этого был сдан ещё один в декабре 2016. В прошлом году построили и восстановили в общем 7 детсадов. В этом году в общей сложности планируется открыть 10 детских садов: 4 из них - новостройки, и 6 - будут реконструированы. Если эти новости не входят в топ, потому как из них зраду не слепишь, не значит, что работа не идёт.
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Надоело словоблудие в стиле Кличко: "до конца года планируется.." Да какая разница что планируется? Сколько было сделано конкретно в течении года - вот что важно! Также мне нравится словоблудие "построили и восстановили" - на деле это означает некий ремонт обветшавшего фонда, а не конкретно "построили". Да, так что там с детскими садами - за 8 месяцев открыт 1 детсад? И еще 3 планируется. А новостроек сколько на пустырях наплодили за это время?
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Можете погуглить инфу про "в Киеве до конца года планируется.." ..купить 50-100 новых трамваев-троллейбусов-вагонов метро и т.д. И такие обещания даются ежегодно и вот-вот все будет хорошо, ведь запланировано же! )
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Погуглите........10 июля 2017

На тендер по закупке для Киева 40 низкопольных трамваев заявились два участника - польская Pesa и львовский "Электрон", передает Пассажирский транспорт.
Польская компания предлагает поставлять модель Pesa Twist Foxtrot 71414K, а львовский завод - модель "Электрон-Т5В641".
Интересно, что Pesa предлагает модель вагона длиной 26 метров, а "Электрон" - более вместительный 30-метровый вагон. Ценовые предложения участников до момента электронных торгов пока неизвестны.
В Киеве уже имеется 10 трамваев Pesa, закупленных по тендеру 2016 года, и 3 трамвая "Электрон", поставленных в рамках тендера 2015 года. Также "Электрон" уже заключил договор на поставку 7 трамваев длиной 30 метров по тендеру 2017 года.Это только по трамваям. http://traffic.od.ua/
Советую посмотреть, новости грамотно по направлениям расписаны - ж/д, авто, троллейбусы и так далее
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История с РОССИЙСКИМИ небезопасными трамваями "Песа" (произведены в России, для России, но от них отказались и их надо было куда-то пристроить) - еще та афера. И опять же информация из раздела "до конца года планируется.." Повторяю - людей не интересует, что планируется - что сделано с начала года - вот что важно!
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.. вообщем открыли с начала года 1 детсад на 120 мест, при этом очередь в детсады 10 000 (данные от Кличко). То есть в среднем в месяц 15 детей брали в детсад. То есть 10000/15 = 666 месяцев, что бы всех детей стоящих в очереди взяли в детсады.
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15 июня состоялся День открытых дверей в детском саду нового формата - академия дошкольного образования LeapKids, построенный на территории ЖК «Новопечерские липки» LeapKids готов принять 192 ребенка в возрасте от 2 до 6 лет. Сейчас в детском саду проходят последние подготовительные работы к официальному открытию 1 сентября этого года.
Может вместо бестолкового клацанья по клавишам попробуете погуглить? Я как бы в секретари не нанималась.
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Гнойсману про 2020 год лучше не загадьівать.
Не известно, где он будет в 2018-м.
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Задрали эти выпускники МАУПов!!!, Азизов-нервно курит!))))
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Премьер сообщил о финансировании образования:...
"Очередей в детсады не будет?"
Уровень образования и науки в Украине стремительно приближается к уровню детсада...
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В 2020 и Гройсманяки не будет. Так что тут как в той пословице про осла и шаха.
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А ще, покінчать з освітою і медициною от тоді за живуть - ніяких видатків, все в офшори.
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поросенко с гросей все обещают в 2020 - через год после выборов. Видимо, все, что обещали перед предыдущими выборами уже выполнен...
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...будет....мы сделаем.....мы наметили....мы приняли..... - это слова ничего не собирающихся делать особей.

Кто именно делает, говорит о сделанном и никогда на оборот. Проверено.
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От блин...Видимо трудовой стаж увеличат до 60 лет.... Из яслей к станку!
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Согласно официальным данным, в сравнении с прошлым годом на свет появилось на 14,9 тыс. меньше малышей (399,3 тыс. в 2016-м против 414,2 тыс. в 2015-м)
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Нечто подобное я слышал до кончины лёньки! Гройсман чего нам ожидать от тебя, если ты говоришь что мы много жрём, потому и жрать нечего, что мы тупые потому и машины б.у. покупаем и так далее... Завтра скажешь детских садиков нет, потому что размножаемся сильно! Разогнать всех вас надо! Отправить каб. мин. в кацапстан или сев. корею, там больше пользы принесёте, на таких должностях!
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а в 3020 году в Украине полностью исчезнут в воры у правительственной кормушки, заявил
Я
Я!
Я!!!
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В 2020м в садики пойдут рождённые в 2016 - 2017м годах. Ясен, что очередей не будет.
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Боюсь, с нашим кабмином, выполнить это обещание можно единственным путём, всеобщая стерилизация! Рева громче всех будет в ладошки хлопать...
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Он показательно ограничит себя в хавчике
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Гнося, займись тарифами и приведи их к азаровскому уровню.
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Вот впервые верю соевым рехворматорам на все 500%, ибо к 2020 году дети будут либо у ворья властного (хотя что им к тому времени уже воровать то останется) но их дети в садики не ходят, няни, гувернантки и т.д., а если и ходят то в Лондоне, либо у абсолютного быдла и алконавтов, но их дети в садики не холят в принципе.

Так что да, очереди действительно не будет. Идти будет некому!
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Так к тому времени и никаких гройсманов не будет. Я очень надеюсь
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Как раз тот случай,когда не важно,что говорит,а важно КТО говорит. Не верю! Впрочем,как и всем остальным "говорящим головам" у власти, включая самую ГЛАВНУЮ!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"В 2020 году очередей в детские сады не будет", - Гройсман
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