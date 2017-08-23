 "В 2020 году очередей в детские сады не будет", - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 23 августа на заседании Кабинета министров Украины премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о приоритетах развития образования в 2018 году.
По его словам, уже сегодня на 12 тысяч сократились очереди в детские сады. На сегодня в стране не хватает 65 тыс. мест в дошкольных учебных заведениях. Для того, чтобы решить эту проблему в стране должны быть построены новые детские сады.
"Позорно сегодня иметь очереди для маленьких украинцев в детские сады. Поэтому приоритет номер один - это программа ликвидации очередей в детсады. У нас должно быть столько мест в детсадах, сколько нужно. В 2020 году очередей в детские сады не будет. Мы это обеспечим", - заявил премьер.
Кроме того, в будущем году, в Украине будет начата программа модернизации учебного процесса в начальных классах.
"В 2018 году на модернизацию учебного процесса в 1-4 классах будет выделен 1 миллиард гривен. Самые современные средства обучения будут закуплены для развития наших детей. Это беспрецедентно", - заявил Гройсман.
По его словам, необходимо также вернуть уважение к труду учителей и сделать эту профессию престижной. Для этого 2018 году украинским учителям поднимут зарплаты минимум на 25%.
"Это в среднем 1500 гривен для каждого украинского учителя", - говорит премьер.
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Не рубите дерева, не рубите!
Ради гнездышка грача, не рубите сгоряча!
Не губите, мужики, не губите!
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Так у них же главное соревнование, кто больше НАБРЕШЕТ, а не кто больше СДЕЛАЕТ.
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На тендер по закупке для Киева 40 низкопольных трамваев заявились два участника - польская Pesa и львовский "Электрон", передает Пассажирский транспорт.
Польская компания предлагает поставлять модель Pesa Twist Foxtrot 71414K, а львовский завод - модель "Электрон-Т5В641".
Интересно, что Pesa предлагает модель вагона длиной 26 метров, а "Электрон" - более вместительный 30-метровый вагон. Ценовые предложения участников до момента электронных торгов пока неизвестны.
В Киеве уже имеется 10 трамваев Pesa, закупленных по тендеру 2016 года, и 3 трамвая "Электрон", поставленных в рамках тендера 2015 года. Также "Электрон" уже заключил договор на поставку 7 трамваев длиной 30 метров по тендеру 2017 года.Это только по трамваям. http://traffic.od.ua/
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Может вместо бестолкового клацанья по клавишам попробуете погуглить? Я как бы в секретари не нанималась.
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Не известно, где он будет в 2018-м.
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"Очередей в детсады не будет?"
Уровень образования и науки в Украине стремительно приближается к уровню детсада...
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Кто именно делает, говорит о сделанном и никогда на оборот. Проверено.
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и уродов
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Я
Я!
Я!!!
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Так что да, очереди действительно не будет. Идти будет некому!
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