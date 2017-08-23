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Все про:ГПУ (8853) Жириновский (537) терроризм (20528) финансирование (1272)

 ГПУ составила Жириновскому подозрение в финансировании терроризма

россия крым жириновский лдпр

Генеральной прокуратурой Украины продолжается работа по установлению фактов, подтверждающих причастность Российской Федерации к поддержке, материально-техническому обеспечению террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

Сообщается, что досудебным расследованием установлено, что гражданин Российской Федерации В. Жириновский, находясь на территории г. Москвы, в марте-апреле 2014 г. с целью материального обеспечения террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" создал и возглавил организованную группу, в состав которой вошли отдельные депутаты государственной Думы Российской Федерации и члены Либерально-демократической партии России, в том числе руководители и представители региональных филиалов партии, которые с соответствующей целью осуществляли сбор денежных средств с граждан России.

"За счет лично внесенного имущества и средств, а также средств, собранных с граждан Российской Федерации, указанная группа под руководством В. Жириновского, действуя, в том числе, по просьбе главы террористической группы "Сомали" М. Толстых (позывной "Гиви"), которая в течение 2014-2017 годов осуществила поставку представителям этих преступных формирований 6 транспортных средств российского производства с повышенными проходными и эксплуатационными возможностями, некоторые из которых использовались во время совершения террористических актов против военных и правоохранительных подразделений Украины, в частности на территории Донецкого аэропорта", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что по этим фактам преступной деятельности указанной организованной группы 23.08.2017 г. управлением надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью, Генеральной прокуратурой Украины относительно В. Жириновского составлено сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины.

Кроме того, проводится комплекс следственных и процессуальных действий с целью установления всех обстоятельств уголовного преступления лиц, виновных в его совершении, и привлечения их к уголовной ответственности.

В ГПУ добавили, санкции инкриминируемой подозреваемому статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
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Делал Жирик что-то или нет - вопрос, но в кремля за орденом побежит.
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И на груди его могучей
Одна медаль висела кучей.
Даст б-г, от украинцев получит награду, которую заслужил. Но кол должен быть тупым, чтобы прочувствовала мразь все.
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Этому нужно не подозрения составлять, а давать направление на Фрунзе, 103.

Примите участие в небольшом опросе
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сколько можно уже там отвечать - можно задолбаться...
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И это всё? Наказать нужно по полной подхолуйника...
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помнится, этот клоун(жириновский) в 2014 приезжал в Крым(кажется в Севастополь) и соблазнял тамошних жителей, мол топлива для авто "у вас" будет, как присоединитесь к рф, сколько угодно по минимальной цене, "а то и совсем бесплатно". Видно никому в Крыму бесплатное топливо не нужно... ха-ха-ха
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прямо в зРаде, в свободном доступе, сидят предатели-террористы, а наше "эффективное" ГПУ высылает подозрения ху..лопам. Мне кто-то пояснит эту странную особенность?
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Подозрение это звучит смешно.Сын Юрыста враг №1 Украины.Таких Тварей надо обьявлять в Международный розыск,достаточно его заявлений на расчленение Украины между Эрэфией,Польшей и Румынией.Много его заявлений на рассовое неприятие между славянскими Народами,по типу разделяй и властвуй!Эта Особь и есть вселенная Дьявольская сущность,ведь он не ходит в Церуовь а это признак Сатаны!
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Это надо было сделать еще в 14 году. Тогда когда этот старый петух не таясь спонсировал сепаров и простых убийц

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Советник Трампа призвал отказаться от антивируса Касперского
ГПУ составила Жириновскому подозрение в финансировании терроризма - Цензор.НЕТ 352
Существует недвусмысленная связь между Касперским и российской разведкой.
недвусмысленная связь? по моему это и создавалось для спецслужб
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Штирлиц гулял с женой по Берлину. Раздался выстрел и жена упала. Штирлиц что-то заподозрил и насторожился. И почему такая аналогия проскочила? Ума не приложу...
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З нетерпінням чекаю відповіді від сина турецько-подданого - ото вже зрівняє Україну з землею! (язиком) .І треба розуміти, що всі ці підозри мерзотникам-росіянцям знадобляться для Гааги. В 14 році ще не хватало такі дії робить - росія тільки і чекала поводів для вводу війська і повномасштабної війни. Усьому свій час! І свій Нюрнберг буде у росіян за їх злочини проти людства.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГПУ составила Жириновскому подозрение в финансировании терроризма
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