 ГПУ составила Жириновскому подозрение в финансировании терроризма

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.
Сообщается, что досудебным расследованием установлено, что гражданин Российской Федерации В. Жириновский, находясь на территории г. Москвы, в марте-апреле 2014 г. с целью материального обеспечения террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" создал и возглавил организованную группу, в состав которой вошли отдельные депутаты государственной Думы Российской Федерации и члены Либерально-демократической партии России, в том числе руководители и представители региональных филиалов партии, которые с соответствующей целью осуществляли сбор денежных средств с граждан России.
"За счет лично внесенного имущества и средств, а также средств, собранных с граждан Российской Федерации, указанная группа под руководством В. Жириновского, действуя, в том числе, по просьбе главы террористической группы "Сомали" М. Толстых (позывной "Гиви"), которая в течение 2014-2017 годов осуществила поставку представителям этих преступных формирований 6 транспортных средств российского производства с повышенными проходными и эксплуатационными возможностями, некоторые из которых использовались во время совершения террористических актов против военных и правоохранительных подразделений Украины, в частности на территории Донецкого аэропорта", - сказано в сообщении.
Отмечается, что по этим фактам преступной деятельности указанной организованной группы 23.08.2017 г. управлением надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью, Генеральной прокуратурой Украины относительно В. Жириновского составлено сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины.
Кроме того, проводится комплекс следственных и процессуальных действий с целью установления всех обстоятельств уголовного преступления лиц, виновных в его совершении, и привлечения их к уголовной ответственности.
В ГПУ добавили, санкции инкриминируемой подозреваемому статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
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Одна медаль висела кучей.
Даст б-г, от украинцев получит награду, которую заслужил. Но кол должен быть тупым, чтобы прочувствовала мразь все.
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Существует недвусмысленная связь между Касперским и российской разведкой.
недвусмысленная связь? по моему это и создавалось для спецслужб
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