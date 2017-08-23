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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10492) Гройсман (3315) заседание правительства (67)

 "Мы должны доказать всему миру, что наш флаг - флаг великой европейской страны, имя которой отождествляется с успехом", - Гройсман

гройсман

Премьер-министр открыл заседание правительства.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 23 августа на заседании Кабинета министров Украины премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил украинцем с Днем Государственного Флага.

"Любого нормального человека переполняет гордость за свою страну и свой флаг. Мы должны доказать всему миру, что это флаг великой европейской страны, имя которой отождествляется с успехом", - сказал премьер.

По его словам самое главное не рейтинги, а то, чтобы люди чувствовали изменения. Среди главных проблем он назвал состояние дорог, здравоохранения и образования, давление на бизнес.

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"Все это задачи, которые стоят перед нами, и мы их выполняем. Мы совместно - правительство, Президент и парламент должны принимать эффективные решения", - уверен он.

Гройсман также выразил надежду на своевременное принятие пенсионной реформы уже этой осенью для повышения пенсий и установления социальной справедливости в стране.
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Журналисты заявили, что со времен премьерства Арсения Яценюка олигархи массово не платят налоги.
Сообщает портал АНТИКОР
Согласно данным СМИ, состоянием на 1 июля 2017 года налоговый долг бизнеса перед государством составлял 10% доходов государственного бюджета. Речь идет о 77 миллиардах 400 миллионах грн.
Известно, что в январе 2014 года данный показатель был в восемь раз меньше и составлял 9 миллиардов 500 миллионов грн.
СМИ назвали имена самых крупных должников перед государством. Среди них: олигархи Ринат Ахметов и Константин Григоришин, а также бизнесмен Геннадий Боголюбов.
Кроме того, в список попал ряд других украинских миллионеров и народных депутатов. В антирейтинге также оказались некоторые государственные предприятия.
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это друзяки Пэдрило им усе можна махайте флажком и гордитесь а им бабло. ишь чаво захотели налоги платежи...
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Де ж той успіх під прапором України? Покажіть де той успіх?
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не флаг а прапор гаспадин ггройсман,день фляги отмечают только ванючие кацапы...
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Разве он сказал флаг? Все вопросы к выпускающему на цензоре.
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словесный понос напал на всех шоколадно-вафельных. Болтнул дежурную фразу и пошел по карманам наворованное у государства бабло по карманам рассовывать. Тьфу, гидота брехливая.
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Natali ♌‏ @nataglad1977

Министр обороны США приедет в Украину,чтобы своими глазами увидеть«8 чудо Света»- верховного главнокомандующего,торгующего с агрессором (с)

6:02 - 22 авг. 2017 г.
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У тебя есть возможность раскрыть правду лично. Подойди к Метису на Крещатике и пожалуйся на барыг
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зачем. я им на мэйл сливаю. и платежки чиновников с миллионными премиями и воровство на местах. пусть чпокают барыгу. мне не жалко.
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Если бы украинские чиновники , судьи , олигархи вывесили украинский флаг на своих дворцах и особняках в Англлии , Испании ,Германии и т д . то все увидили бы какой успех
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так они боятся . шифруются . маскируются . дворцы ведь купленные на украденные деньги у украинского народа
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гройсман! твой флаг- белый с синим и со звездой давида!
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А то, что твой русо-фашистский - это давно всем известно!
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инфокурвота, плыви на якорный буй! и свои очколупы протри, чупардыло зачуханое!
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"Хочешь протащиться? Попробуй утончиться"
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не позорьте флаг Израиля этим уродом - будь он в Израиле, верхом его карьерного роста был бы бригадир мусорщиков. То ли дело в Украине.
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Золото-блакитною була символіка трипільців. На прапорах князя Володимира було Сонце. На гербі міста Львова є Лев символ Сонця. Олександр ІІІ, перш ніж придбати картину Репіна "Козаки пишуть листа турецькому султану" велів визначити чи немає в барвах чужоземних впливів. На що знавець історії Корш відповів:" знамена казацкие, изображенные Репиным отображают цвета золотые и небесные, присущие для знаков отличий в Малороссии со времен Великих князей Киевских ". У 1918 р. Центральна рада затвердила жовто-блакитний прапор УНР. Та Скоропадський за переворотом перевернув і прапор. Невдовзі Україна втратила незалежність.
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Хотелось бы уточнить у великого гройсмана, кого он подразумевал под словом "Мы"? Если себя - то вряд ли удастся. Если Украину и украинцев - то это очевидно и без его громких заявлений. А без гройсманов и прочих "радетелей" за Украину - еще и быстрее.
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Трепло паршивое. Благодаря вашим усилиям отождествляется только с Африкой в центре Европы.
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вай вай какой патриот товарищ " мангройс"
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Я смотрю гросе делать нехер. Такого словесного поноса и от него и от пороха уже неделю не было. Луцик куда-то делся. Или отдыхает языком от трудов праведных на Малибу? А потом со свежими силами.....
Типа перемещения задержанных на боевых Мигах и Су.
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Зачем что-то доказывать иностранцам? Сделать жизнь в стране лучше - а иностранцы поймут, что Украина успешная страна или не поймут - мне по-сути все равно.
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Так у нас же все на продажу. Дешевые лозунги, показательные задержания, мнимая борьба с коррупцией, дутые показатели мнимых реформ. Ничего удивительного. У власти - торгаши и барыги.
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они не торгаши, они воры и мародеры. Нормальный торговец заботится о своей стране и ее процветании, иначе покупателей не станет, и только воров и мародеров не заботит ничего и чхать он хотел и на страну, и на граждан/покупателей.
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Всіх Бандерівців зі Святом Українського Прапора !"Мы должны доказать всему миру, что наш флаг - флаг великой европейской страны, имя которой отождествляется с успехом", - Гройсман - Цензор.НЕТ 444
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Такого резкого падения за короткий срок не было ни в одной стране мира...
О воровстве власть предержащих и говорить нечего...
Всех удивили...
Весь мир...
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Гнойсман уже все доказал - Украина номер 1 по коррупции - вырвалась в лидеры.
Успешно.
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он по фейсу мне сильно напоминает персонажей из фильмов которые играли роли баронов-мафиози
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доказати повинні ви, що маєте право сидіти у тих кріслах.
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Бла-бла-бла к очередной дате в календаре...Гройсман,люди с головой,верят делам а не словам. Пока заметны только шорохи под бюджетным одеялом!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы должны доказать всему миру, что наш флаг - флаг великой европейской страны, имя которой отождествляется с успехом", - Гройсман
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