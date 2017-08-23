 "Мы должны доказать всему миру, что наш флаг - флаг великой европейской страны, имя которой отождествляется с успехом", - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 23 августа на заседании Кабинета министров Украины премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил украинцем с Днем Государственного Флага.
"Любого нормального человека переполняет гордость за свою страну и свой флаг. Мы должны доказать всему миру, что это флаг великой европейской страны, имя которой отождествляется с успехом", - сказал премьер.
По его словам самое главное не рейтинги, а то, чтобы люди чувствовали изменения. Среди главных проблем он назвал состояние дорог, здравоохранения и образования, давление на бизнес.
"Все это задачи, которые стоят перед нами, и мы их выполняем. Мы совместно - правительство, Президент и парламент должны принимать эффективные решения", - уверен он.
Гройсман также выразил надежду на своевременное принятие пенсионной реформы уже этой осенью для повышения пенсий и установления социальной справедливости в стране.
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Сообщает портал АНТИКОР
Согласно данным СМИ, состоянием на 1 июля 2017 года налоговый долг бизнеса перед государством составлял 10% доходов государственного бюджета. Речь идет о 77 миллиардах 400 миллионах грн.
Известно, что в январе 2014 года данный показатель был в восемь раз меньше и составлял 9 миллиардов 500 миллионов грн.
СМИ назвали имена самых крупных должников перед государством. Среди них: олигархи Ринат Ахметов и Константин Григоришин, а также бизнесмен Геннадий Боголюбов.
Кроме того, в список попал ряд других украинских миллионеров и народных депутатов. В антирейтинге также оказались некоторые государственные предприятия.
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Министр обороны США приедет в Украину,чтобы своими глазами увидеть«8 чудо Света»- верховного главнокомандующего,торгующего с агрессором (с)
6:02 - 22 авг. 2017 г.
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ВОРЫ В НЕЙ ОТОЖДЕСТВЛЯЮТСЯ С УСПЕХОМ И БЕЗНАКАЗАННОСТЬЮ )))
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Тру-ля-ля...
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