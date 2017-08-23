 "Того, кто нарушает международное право, ждет наш совместный отпор", - Штайнмайер предостерег РФ от конфронтации с Западом

Об этом говорится в речи, с которой германский политик выступит в среду, 23 августа, в столице Эстонии Таллине. Выдержки из подготовленного заранее текста распространили европейские информагентства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
Штайнмайер осуждает противоречащую международному праву российскую аннексию украинского Крыма, а также целенаправленную кампанию Москвы по дезинформации.
"Того, кто нарушает международное право, ставит под угрозу институты мира, ждет наш совместный отпор", - подчеркивается в тексте выступления, приуроченного к 78-й годовщине подписания "пакта Молотова-Риббентропа". "Мы видим, что, в первую очередь, российское руководство совершенно сознательно формирует образ своей страны посредством отмежевания ее от Запада, противопоставления ему", - подчеркивает Штайнмайер. По его словам, на международном сообществе лежит ответственность "никогда больше не допустить молчания и слепой вражды по отношению к России".
Президент Германии пообещал балтийским странам - Эстонии, Латвии и Литве - полную поддержку Берлина, в первую очередь, в вопросах обеспечения национальной обороны и сотрудничества с НАТО. "Ваша безопасность - это наша безопасность", - подчеркнул он.
Германский политик предостерег отдельные государства от попыток осуществлять протекторат по отношению к гражданам других стран. "Ни одно из иностранных государств не имеет такого права. Мы дадим отпор любым попыткам оказывать подобное влияние", - подчеркнул президент ФРГ, затронув тему, болезненную для Эстонии в связи с большой численностью русскоязычного населения. Несмотря на то, что конкретные страны названы не были, в своем выступлении Франк-Вальтер Штайнмайер явно подразумевал Россию и Турцию, отмечает Reuters.
Несколькими днями ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к проживающим в ФРГ туркам с призывом не голосовать за ведущие германские партии на сентябрьских выборах в бундестаг.
Еще один сходный прецедент - это дело "девочки Лизы". В январе 2016 года российские СМИ утверждали, что подростка из берлинской семьи немцев-переселенцев похитили и изнасиловали мигранты, а глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал не дать в обиду "нашу девочку".
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер 22 августа прибыл в Таллин с официальным двухдневным визитом. В программе поездки - обсуждение с руководством Эстонии ситуации с безопасностью в Европе, миграционного кризиса и развития программы "Восточное партнерство". Вечером в среду, 23 августа, Штайнмайер вылетит в Ригу, а 24 августа прибудет в Литву для встречи с президентом Далей Грибаускайте.
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А сигареты Друг?
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Где совместный отпор ЕС?
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"Германский политик предостерег отдельные государства от попыток осуществлять протекторат по отношению к гражданам других стран. Источник: https://censor.net.ua/n452737 "
Это уже интересно, что на Западе начали произносить важные вещи.
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Украине пора научиться воевать гибридно. Тоесть отвечать тем чем воюет вата.
Кроме этого контратака, максимальное перемалывание ватных военных соединений, откат по усмотрению.
Министерство нападения ваты должно банкротиться оформлениями груза-200.
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Ну и на счёт этого вашего "серьёзного отпора" - это вы про то, что если шо, то вы завалите кремль телеграммами "Мы глубоко абеспакоены!", да?
Это очень жёсткий метод!
Всем ведь известно - х@йло больше всего на свете боится порезаться бумагой...
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