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Все про:Россия (71956) Штайнмайер (355) Евросоюз (12095)

 "Того, кто нарушает международное право, ждет наш совместный отпор", - Штайнмайер предостерег РФ от конфронтации с Западом

штайнмайер

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предостерегает Москву от усиления напряженности в отношениях с Западом и конфронтации с ним.

Об этом говорится в речи, с которой германский политик выступит в среду, 23 августа, в столице Эстонии Таллине. Выдержки из подготовленного заранее текста распространили европейские информагентства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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Штайнмайер осуждает противоречащую международному праву российскую аннексию украинского Крыма, а также целенаправленную кампанию Москвы по дезинформации.

"Того, кто нарушает международное право, ставит под угрозу институты мира, ждет наш совместный отпор", - подчеркивается в тексте выступления, приуроченного к 78-й годовщине подписания "пакта Молотова-Риббентропа". "Мы видим, что, в первую очередь, российское руководство совершенно сознательно формирует образ своей страны посредством отмежевания ее от Запада, противопоставления ему", - подчеркивает Штайнмайер. По его словам, на международном сообществе лежит ответственность "никогда больше не допустить молчания и слепой вражды по отношению к России".

Президент Германии пообещал балтийским странам - Эстонии, Латвии и Литве - полную поддержку Берлина, в первую очередь, в вопросах обеспечения национальной обороны и сотрудничества с НАТО. "Ваша безопасность - это наша безопасность", - подчеркнул он.

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Германский политик предостерег отдельные государства от попыток осуществлять протекторат по отношению к гражданам других стран. "Ни одно из иностранных государств не имеет такого права. Мы дадим отпор любым попыткам оказывать подобное влияние", - подчеркнул президент ФРГ, затронув тему, болезненную для Эстонии в связи с большой численностью русскоязычного населения. Несмотря на то, что конкретные страны названы не были, в своем выступлении Франк-Вальтер Штайнмайер явно подразумевал Россию и Турцию, отмечает Reuters.

Несколькими днями ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к проживающим в ФРГ туркам с призывом не голосовать за ведущие германские партии на сентябрьских выборах в бундестаг.

Еще один сходный прецедент - это дело "девочки Лизы". В январе 2016 года российские СМИ утверждали, что подростка из берлинской семьи немцев-переселенцев похитили и изнасиловали мигранты, а глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал не дать в обиду "нашу девочку".

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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер 22 августа прибыл в Таллин с официальным двухдневным визитом. В программе поездки - обсуждение с руководством Эстонии ситуации с безопасностью в Европе, миграционного кризиса и развития программы "Восточное партнерство". Вечером в среду, 23 августа, Штайнмайер вылетит в Ригу, а 24 августа прибудет в Литву для встречи с президентом Далей Грибаускайте.
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Опаша. Швайнфюреру, похоже, зарплату задержали
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Точно, выданное ранее Хуйлом закончилось, а перевод на банковскую карточку из РФ все не идет и не идет!
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похоже этому штанмайеру обьяснили где его место .
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Удивительно такие вещи слышать от Штаймайера... Начало доходить, что нарассея не чтет никаких международных законов, лжец и мать лжецов, агрессивный, чудом выживший динозавр, убийца и вор?
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Ждет совместный запор
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нехерасе, шо протрезвел нерадивый? или сходил на консультации к кому надо?
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Штангельциркуль уже хуйла не любит?) Или консерва решила много-ходов-очка сделать?
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Обида за то, что выбрали Шредера в "Газмяспром", а не его.
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В Грузии в 2008 нарушения международного права не было, а перед этим не было нарушения его в Приднестровье. Ну, а в Украине вообще все гут. Так что ли хер президент Германии? Слепоглухонемой что ли? Так вроде говорит же? Или это не он7
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А Шредера он тоже предостерег? А Сименс? А сигареты Друг?
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походу, акционеры грязьпрома стали недополучать дивиденды.
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РФ нарушает международное право и отторгает территории суверенных государств с момента своего образования.

Где совместный отпор ЕС?
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У них случился совместный запор,а не отпор.Никак не могли переварить вкусное кацапско-газпромовское бабло
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Здесь так,или у Швайнмайера закончились критические дни,или они начались у Газпромв
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Слишком одиозным выглядит назначение Шредера в Роснефть, Штайнмайер решил не рисковать
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Вопрос в том,как они Шредер с Штайнмайером кончат?
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"целенаправленную кампанию Москвы по дезинформации Источник: https://censor.net.ua/n452737 "

"Германский политик предостерег отдельные государства от попыток осуществлять протекторат по отношению к гражданам других стран. Источник: https://censor.net.ua/n452737 "

Это уже интересно, что на Западе начали произносить важные вещи.
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Банкротсво ваты через похоронки.
Украине пора научиться воевать гибридно. Тоесть отвечать тем чем воюет вата.
Кроме этого контратака, максимальное перемалывание ватных военных соединений, откат по усмотрению.
Министерство нападения ваты должно банкротиться оформлениями груза-200.
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Трусливый Запад,а чем ты помог Украине,кроме своих озабоченностей?
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Ой, а шож такое - х@лоденюшку ещё не дали?
Ну и на счёт этого вашего "серьёзного отпора" - это вы про то, что если шо, то вы завалите кремль телеграммами "Мы глубоко абеспакоены!", да?
Это очень жёсткий метод!
Всем ведь известно - х@йло больше всего на свете боится порезаться бумагой...
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швайнмайер, на работу в "грязьпром" когда?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Того, кто нарушает международное право, ждет наш совместный отпор", - Штайнмайер предостерег РФ от конфронтации с Западом
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