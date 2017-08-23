 Если "Укрзализныця" поднимет на 22% тарифы на грузоперевозки, то это приведет к ухудшению курса гривни и к росту цен в магазинах, - нардеп

Повышение "Укрзализныцей" тарифов на грузоперевозки недопустимо. Такое мнение в эфире информационной программы "Сегодня" на телеканале "Украина" выразил народный депутат, председатель комитета ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк, пишет "Сегодня".
"Если сегодня на 22% поднимут тарифы, это значит, что украинские металлурги, украинские производственники потеряют часть валютной выручки. К чему это приведет? К ухудшению курса гривни и к росту цен в магазинах. Мы не будем допускать такое повышение тарифов и будем заставлять "Укрзализныцю" искать внутренние резервы", - сказал он.
Глава комитета ВР подчеркнул, что вместо повышения тарифов УЗ должна побороть коррупцию и повысить эффективность своей деятельности.
"Нужно искать резервы, а не грабить промышленников-производителей. ", - подытожил Галасюк.
Как сообщалось, новое руководство "Укрзализныци" заявило о намерении поднять тарифы на грузовые перевозки сразу на 22%, что больно ударит по всем грузоотправителям. Народный депутат Владимир Гусак считает, что это неправильный подход, ведь сначала нужно побороть коррупцию на предприятии.
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Просил главу ВР включить "металлургический" закон с правками Президента в повестку дня, - Галасюк(20)
Надеюсь, что Президент подпишет металлургический закон, - нардеп Галасюк(31)
Металлургический закон позволяет получить дополнительный объем от экспортных поступлений в Украину более 1,5 млрд долларов в год, - Галасюк(33)
Удалось убедить правительство, что "металлургический закон" нельзя ветировать, - Галасюк(12)
Галасюк: МЕРТ тихо саботує розвиток експорту(0)
Мы не дали украсть рабочие места украинских металлургов за рубеж, - Галасюк о "металлургическом" законе(8)
Украина должна провести нотификацию относительно "металлургического закона", - Галасюк(4)
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Пора "народных" депутатов переименовать в депутатов на зарплате у олигархов.
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- А ты не путай свою личную шерсть с государственной!
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Да они там явно все наркоманы!
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Отож, мабуть, хочуть "і рибку з'їсти і ... сісти." За чий рахунок,... - теж зрозуміло.
Є ще одне прислав'я. Про нього потім.
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"пустіть до хати, бо так їсти хочу, що переночувать нема де."
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