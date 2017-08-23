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 Политика Украины
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Все про:грузы (195) металлургия (215) перевозки (212) тарифы (1488) Укрзализныця (1185) Галасюк (32)

 Если "Укрзализныця" поднимет на 22% тарифы на грузоперевозки, то это приведет к ухудшению курса гривни и к росту цен в магазинах, - нардеп

укрзализныця поезд вагоны уз грузоперевозки грузы товарняк

УЗ должна искать внутренние резервы за счет повышения эффективности, подчеркнул нардеп.

Повышение "Укрзализныцей" тарифов на грузоперевозки недопустимо. Такое мнение в эфире информационной программы "Сегодня" на телеканале "Украина" выразил народный депутат, председатель комитета ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк, пишет "Сегодня".

"Если сегодня на 22% поднимут тарифы, это значит, что украинские металлурги, украинские производственники потеряют часть валютной выручки. К чему это приведет? К ухудшению курса гривни и к росту цен в магазинах. Мы не будем допускать такое повышение тарифов и будем заставлять "Укрзализныцю" искать внутренние резервы", - сказал он.

Глава комитета ВР подчеркнул, что вместо повышения тарифов УЗ должна побороть коррупцию и повысить эффективность своей деятельности.

"Нужно искать резервы, а не грабить промышленников-производителей. ", - подытожил Галасюк.

Как сообщалось, новое руководство "Укрзализныци" заявило о намерении поднять тарифы на грузовые перевозки сразу на 22%, что больно ударит по всем грузоотправителям. Народный депутат Владимир Гусак считает, что это неправильный подход, ведь сначала нужно побороть коррупцию на предприятии.
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Ужас. То есть Ахметов потеряет, а гос.предприятие УЗ получит? Как тут не запаниковать "народному избраннику"...
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Да, давай окончательно убьём металлургию. Будем пустые вагоны катать
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Підвищення цін на вантажні перевезення Укрзалізниці має відбутись в 3,5 рази до рівня цін в Польщі, бо в нас були приблизно рівні ціни, а потім долар виріс втричі, а ціна УЗ піднялась тільки на 15%. Потрібно підняти ціни в доларах до колишнього рівня. Олігархи продають свою продукцію за долари і тому легко оплатять послуги Укрзалізниці на рівні 2013 року! Вони ж працювали по цим цінам в 2013 році, а тепер ціна на їх продукцію ще виросла в доларах - ціни на сталь та метал просто рекордно високі! Не бачу причин чому Укрзалізниця не може підняти ціни на вантажні перевезення до рівня ЄС! Сьогодні олігархи приховують прибутки в офшорах, а збільшення цін на послуги УЗ змусить олігархів повертати гроші в Україну і продавати валюту на біржі і це посилить гривню та зменшить курс долара! Підняття цін УЗ це потужний інструмент стабілізації валютного курсу в Україні, та засіб повернення прихованих прибутків назад в Україну! Ціни мають бути збільшені в 3,5 рази!
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Давайте вбємо УЗ і пересядемо на вози. У всьому має бути ринкова економіка, а не субсидування приватних компаній держресурсами (УЗ і є держресурс)
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Ага, попробуй убить - Ахметов не даст уничтожить свой бизнес. Есть сомнения?
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Да, давай окончательно убьём железную дорогу. Будем слябы и прокат на горбу таскать.
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А можно и мне бизнес, который будет дотировать государство? Или это можно только олигархам? Мало того, что заводы в свое время задарма "приватизировали", так им еще и за гос счет то газ подешевле, то электроэнергию, то вагоны... Ты ларек с пирожками открой, и увидишь сколько, как и где, "поможет" твоему бизнесу государство...
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. Одесса Ильичевск два три года и будешь катать с грузом от Марика
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він вже не «слуга народу» , а просто жадібна татарська пика
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А якщо не підніме то кошти втратимо ми бо УЗ державна компанія на відміну від приватих меткомбінатів
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А кого ипёт выручка олигархов, урод ты?
Пора "народных" депутатов переименовать в депутатов на зарплате у олигархов.
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металурги давно не украинские , а ахметовские , пинчуковские .так что пускай эти ублюдки ворюги не покупают себе квартиры и дома в Англии по 300 миллионов долларов , а платят металургам зарплату в долларах и в казну украинскую не 2 % от прибыли перечисляют .
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- Двадцать пять баранов в то время, когда наш район еще не полностью рассчитался с государством по шерсти и мясу!
- А ты не путай свою личную шерсть с государственной!
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вот тварь. переживал бы он так когда поднимают цены на комунальные услуги для народа как за ахмета переживает
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за это вспоминать ему нельзя, а то путен у него отпадет.
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Так и представляются эти "украинские металлурги" в виде уставшей, после смены толпы мужиков, которые с укором смотрят "что ж вы нас лишили валютной выручки!?" А Ахметов типа не при чем..
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"Если ты голосуешь за повышение цены на сахар, тебе заплатят его производители. Если же против, заплатят кондитеры. Всё просто, и ты всегда в выигрыше". Достопочтенный джентельмен.
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УЗ - государственная организация, металлургия в частных руках. ТО есть это нормально, что убытки УЗ покрываются из бюджета (из нашего с вами кармана) для того чтоб частники зарабатывали больше?
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"Украинские металурги" - это теперь так Ахмет-хана вуалируют?
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рыжая мразь не хан. он сявка подзаборная дамбасская.
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Удивительно, тарифы для людей поднимать, так это нормально, а олигархи, которые потребляют газ украинской добычи по внутренним ценам, которого бы хватило населению, могут пострадать от повышения тарифов на перевозку.
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А вот и прорисовываются причины по которым поляка выжили с УЗ, Ну че Омельян, что скажешь? Не будешь теперь в плацкарте кататься? Ну ниче, придет время и вас всех вагоном - скотовозом вывезут...
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Кстати Коломойский уже шантажировал порезидента приватбанком .Теперь ахметик шантажирует через своих продажных депутатов что обвалин гривню . Всё национализировать а коломойских пинчуков ахметиков на нары пожизненно .
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Так Коломойский в убытке не остался. Пеця заплатил ему из нашего кармана больше 100 лярдов и ето еще не конец.
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Внутренние резервы ето типа с народного кармана? Заипала уже и ета Укрзализныця и ети металурги. Не умеете работать закрывайтесь на*рен. Две самые коррумпированные и дотационные из народного кармана компании. Давно уже не покупаю украинский металл...
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металурги потеряют часть выручки-укрзализница получит часть выручки. в чем проблема не пойму. в одной стране же живем!?
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У мене складається враження, що хтось із вищеперерахованих спосорує одну, невеличку фракцію, крім великих! Гроші " манафорта" не пахнуть!
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А если нет, то потеряет госпредприятие Укрзализниця?
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не понял, где связь между повышением тарифов, уменьшением валютной выручки и росту цен в магазинах? обкурился что ли? значит народ грабить можно, повышая тарифы в 7 раз, а привезти цены на грузоперевозки к экономически обоснованным цифрам, так это сразу грабеж промышленников-производителей, при чем речь идет о каких-то 20%! Шо мелит эта тупая дура, как такие в депутаты попадают?
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Народный депутат Владимир Гусак считает, что это неправильный подход, ведь сначала нужно побороть коррупцию на предприятии.

Да они там явно все наркоманы!
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вумно, а модернізувати промисловість за рахунок інвестицій не пробували? А, у нас же суди працюють "хто більше дасть" і ніякий дурень вкладувати гроші не буде. Тоді так, єдиний вихід - прибуткова металургія за рахунок збиткової залізниці.
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Згадалась народне - "пустіть дядьку переночувать, бо поїсти нічого."
Отож, мабуть, хочуть "і рибку з'їсти і ... сісти." За чий рахунок,... - теж зрозуміло.
Є ще одне прислав'я. Про нього потім.
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взагалі правильно звучить так:
"пустіть до хати, бо так їсти хочу, що переночувать нема де."
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Надо понимать так, что под "украинские металлурги" торчат ухи самого Ахметова
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я уголь и чушки в магазе не покупаю- депутат идет найух!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли "Укрзализныця" поднимет на 22% тарифы на грузоперевозки, то это приведет к ухудшению курса гривни и к росту цен в магазинах, - нардеп
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