 Вскоре государственный флаг будет поднят во всех городах и селах украинского Донбасса. Мы докажем, что достойны своих предков, - Полторак

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в поздравлении министра обороны на его странице в Facebook.
"Товарищи офицеры и сотрудники ВС Украины! Уважаемые ветераны! Дорогие боевые побратимы! 23 августа Украина отмечает День Государственного Флага. Сегодня каждый гражданин вспоминает историю украинского государства и чувствует безграничную гордость за свое государство.
Сейчас, в наше время суровых испытаний и проверки нашего государства на историческую зрелость, поднятие флага имеет особое значение для ее лучших сыновей - участников антитеррористической операции. Ежедневно в боевых условиях, под пулями пророссийских наемников и регулярных российских войск, они защищают нашу Родину от террористической угрозы", - написал он.
Полторак отметил, что более 56 тысяч защитников Украины награждены государственными и ведомственными наградами: "За исключительное мужество и героизм, силу духа в борьбе за независимое Украинское государство 32 офицерам Вооруженных Сил Украины присвоено высокое звание - "Герой Украины". Шестнадцать из них героически погибли, защищая Украину".
"Мы склоняем головы перед нашими погибшими побратимами. Вечная Память Героям! Я убежден, что уже близко то время, когда Государственный Флаг Украины будет поднят во всех городах и селах украинского Донбасса как символ единства Украины и нерушимости ее границ.
Мы докажем, что достойны своих предков, которые на протяжении не одного века добывали для нас право жить на своей земле и самостоятельно решать свою судьбу. Слава Украине! Слава ее Героям-Защитникам!", - подчеркнул глава Минобороны.
Напомним, сегодня в Украине празднуется День Государственного флага. 23 августа 2004 года Президент Украины Л. Кучма подписал Указ № 987/2004 об установлении Дня Государственного флага Украины (День Державного Прапора України), который официально празднуется ежегодно 23 августа.
В последние годы к этому дню традиционно приурочено проведение комплекса торжественных и разъяснительно-просветительских мероприятий, посвященных истории Государственного флага и других государственных символов Украины, тематических конференций, круглых столов.
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Так подойдет?
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Один, белозубый министр обороны, уже пообещал парад в Севастополе.
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"...пусть жираф и был не прав,
но виновен не жираф...
а тот.кто крикнул из ветвей
"жираф большой.ему видней..."
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мало времени, для нахапать осталось....
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ну так ПАКУЙ БАЛАБЭНИКИ И ШУРУЙ В ОКОПЫ,
а не кукарекай из уютной, сытой, своей жизни
.
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Последнее время склоняюсь к мнению что быдлозрада омерзительнее любого самого конченного рашиста, на том хоть на лбу написано что людоед, а эта липкая короста еще и под патриотов косит.
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