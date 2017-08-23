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 Политика Украины
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Все про:Минобороны (5297) поздравление (647) флаг (784) Полторак (927)

 Вскоре государственный флаг будет поднят во всех городах и селах украинского Донбасса. Мы докажем, что достойны своих предков, - Полторак

полторак

Глава Минобороны Украины Степан Полторак убежден, что вскоре Государственный флаг Украины будет поднят во всех населенных пунктах на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в поздравлении министра обороны на его странице в Facebook.

"Товарищи офицеры и сотрудники ВС Украины! Уважаемые ветераны! Дорогие боевые побратимы! 23 августа Украина отмечает День Государственного Флага. Сегодня каждый гражданин вспоминает историю украинского государства и чувствует безграничную гордость за свое государство.

Сейчас, в наше время суровых испытаний и проверки нашего государства на историческую зрелость, поднятие флага имеет особое значение для ее лучших сыновей - участников антитеррористической операции. Ежедневно в боевых условиях, под пулями пророссийских наемников и регулярных российских войск, они защищают нашу Родину от террористической угрозы", - написал он.

Полторак отметил, что более 56 тысяч защитников Украины награждены государственными и ведомственными наградами: "За исключительное мужество и героизм, силу духа в борьбе за независимое Украинское государство 32 офицерам Вооруженных Сил Украины присвоено высокое звание - "Герой Украины". Шестнадцать из них героически погибли, защищая Украину".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Склоняем головы в память о тех, кто под нашим флагом отдал жизнь за Украину", - Порошенко

"Мы склоняем головы перед нашими погибшими побратимами. Вечная Память Героям! Я убежден, что уже близко то время, когда Государственный Флаг Украины будет поднят во всех городах и селах украинского Донбасса как символ единства Украины и нерушимости ее границ.

Мы докажем, что достойны своих предков, которые на протяжении не одного века добывали для нас право жить на своей земле и самостоятельно решать свою судьбу. Слава Украине! Слава ее Героям-Защитникам!", - подчеркнул глава Минобороны.

Напомним, сегодня в Украине празднуется День Государственного флага. 23 августа 2004 года Президент Украины Л. Кучма подписал Указ № 987/2004 об установлении Дня Государственного флага Украины (День Державного Прапора України), который официально празднуется ежегодно 23 августа.

В последние годы к этому дню традиционно приурочено проведение комплекса торжественных и разъяснительно-просветительских мероприятий, посвященных истории Государственного флага и других государственных символов Украины, тематических конференций, круглых столов.

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Начинают долдонить,как под копирку одно и тоже.
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"Никогда государственный флаг не будет поднят во всех городах и селах украинского Донбасса. Мы докажем, что не достойны своих предков" (с) Oleg Manko

Так подойдет?
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Це як раз те шо зрадобидлу потрібно і над чим працюють денно і нощно.
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3й год - блаблаблабла. 100500е перемирие, очередное обдиралово народа, и на том дела окончены.
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Хаджа Насредин взялся обучать осла падишаха грамоте. За 10 лет по приказу самого падишаха.. А когда у него спросили, почему такой долгий срок, он ответил, что через 10 лет либо ишак сдохнет, либо падишах помрет...
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но но проблема ведь решена?вот и ждем ,когда ишак-кацапопадишах сдохнет .как именно-неважно...или амфора с ретровирусом попадется,или осьминог за ногу утянет.или ближайшее окружение скинется на досрочные похороны...
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Скоро, это КОГДА?
Один, белозубый министр обороны, уже пообещал парад в Севастополе.
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"Ситуация начинает развиваться по сценарию Венесуэлы, где выдача туристических виз в США приостановлена на неопределенный срок."
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К сожелению нашим предкам до 1991года не удавалось создать независимую Украинскую державу...лучше полностью с них пример не брать
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Это что одну бумажку с заявлениями всем раздали?
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Слова Государственных мужей должны,обязаны подтверждаться реальными делами и результатами!
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нет в сегодняшней власти Украины муже. Болтуны, воры и мародеры есть, мужей нет.
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да и среди зрады чота мужей не видать...одни бабы базарные.и сопли в три ручья. мужики им не такие
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Переверните флаг!!! Мож, тогда все на место станет!!???
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Пройдет время, и сине-желтый флаг будет поднят над всей территорией Украины: от Львова до Луганска, от Донецка до Севастополя, - Турчинов
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Краткое содержание: - Буераки, реки, раки ... Носороги, Полтораки ...
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Достойны предков: "В вагоне - Директория, под вагоном - территория".
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да надоело чувачку нудная работа.одни и те же корыта уже больше полвека выпускать.вот и нервный срыв
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вы не пахали...да и на трактор не похожи...только советы из кустов давать гожи.

"...пусть жираф и был не прав,
но виновен не жираф...
а тот.кто крикнул из ветвей
"жираф большой.ему видней..."
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Полторак, хорошие слова,но, мало стараешься в деле укрепления нашей родной армии! Очень мало! Стыдоба, почти половина "хаммеров" стоят без дела т.к. колеса еще не заменили...пипец. где патронный завод на 3-м году войны? Почему не привлекаются к военным заказам частные предприятия?
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некогда им єтой ерундой заниматься... ))
мало времени, для нахапать осталось....
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Быдлозрада конечно не могла не плюнуть своими каментами в тех кто не жалея жизни продвигал и продвигает этот флаг на восток Украины, для которых поверить что он не вернется во все города Украины это = опустить руки.
Последнее время склоняюсь к мнению что быдлозрада омерзительнее любого самого конченного рашиста, на том хоть на лбу написано что людоед, а эта липкая короста еще и под патриотов косит.
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Опять СКОРО.Ты перепрыгни,потом кричи Гоп!Кстати,как парад в Севасе,хорошо провел,клоун?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВскоре государственный флаг будет поднят во всех городах и селах украинского Донбасса. Мы докажем, что достойны своих предков, - Полторак
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