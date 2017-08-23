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Все про:КНДР (298) ракеты (582) ядерное оружие (497) Ким Чен Ын (62)

 Глава КНДР поручил увеличить выпуск ракетных двигателей и боеголовок

ким чен ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын считает нужным увеличить объемы производства ракетных двигателей на твердом топливе и боеголовок для баллистических ракет.

Соответствующее поручение он дал во время посещения НИИ химических материалов при национальной Академии военных наук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

Также читайте: Статья в The New York Times - элемент информационного прикрытия возможного участия РФ в реализации северокорейских ракетных программ, - Турчинов

По данным агентства, в ходе посещения предприятия Ким Чен Ын ознакомился с производственным процессом в институте и высоко оценил деятельность его сотрудников.

КНДР в конце июля заявила о втором успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Первое испытание ракеты состоялось в начале месяца. По данным ЦТАК, оба запуска проходили под личным контролем Ким Чен Ына.

Совет Безопасности ООН 5 августа принял резолюцию, согласно которой международные санкции в отношении КНДР должны быть введены в течение месяца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко поручил МИД инициировать рассмотрение на Совбезе ООН вопроса непричастности Украины к ракетной программе КНДР

Позднее Китай заявил, что с 15 августа введет экономические санкции против КНДР. Они коснулись поставок из Северной Кореи каменного угля, железа, свинца, руд этих металлов, а также морепродуктов.

Напомним, в понедельник 14 августа газета The New York Times со ссылкой на выводы специалиста по ракетным вопросам Международного института стратегических исследований (IISS) озвучила предположение, что запущенная в июле КНДР межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Hwasong-14 оснащена ракетным двигателем, созданным на основе разрабатывавшегося в 60-е годы для советских МБР советского ракетного РД-250.

Наиболее вероятным поставщиком технологий для двигателя корейской МБР в публикации названо украинское ГП "Южмаш" (Днепр), которое, как пишет NYT, оставалось одним из основных производителей ракет России даже после обретения Украиной независимости.

В "Южмаше" озвученные NYT предположения о причастности предприятия к ракетной программе КНДР опровергли, расценив их как попытку дискредитировать "Южмаш" и Украину.

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кацапы завезли новые поставки ракет в кндр... вот откуда "увеличить производство"..
Наверное красить их теперь будут в 4 смены, без выходных
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Или перепил. Они ж, стопудово, из него какую-нибудь корейскую цуйку колотят..
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и шо, США не научились ночью на КНДРовско-расеянской границе колонны с движками фиксировать?
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мордва теперь чучхейцам впарит все свои залежи металлолома.
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Эх ты Ким чин пень... Помог русне смех их тополей и искандеров? Еще в большую жэ бензоколонка погрузилась и погружается. Так и твои ракеты не помогут
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андрей садись два, твой пост не "ципляет" общественность, денег от шоколадного не будет
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ты дебил точно или гамбургский Глеб, когда у маньяка с шизой есть ядерное оружие и чем доставить, то оно будет применено. Прикинь какая канетель начнется?
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а такой пупс свиду.
так и хочется пальчиком в щечку ткнуть..
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US три - пятнадцать
а такой пупс свиду.
так и хочется пальчиком в щечку ткнуть
=========
Вован пуйло видать зацеловал его пупок
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вот это вот: "напомним, что..."
?
зачем постоянно напоминать провокационный текст, от которого отказались уже все, включая Матькивщину?
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если много наштампуют . то не все смогут и перехватить если что .
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Что, х@йло ещё движков с боеголовками прислало?...
И ведро гаек с болтами и пылюкой урановой, шоб эти, 3/14дарасы в них вывалялись и руки испачкали, типа "эта мы сами сабрали", да?...
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Кацапи «сатану» знімають з чергування бо Дніпро їх перестав обслуговувати, а «хвости від риби» ідуть пухлику «всемогутньому»)
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КНДР в конце июля заявила о втором успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Хвасон - ну это точно из Украины.

Глава КНДР поручил увеличить выпуск ракетных двигателей и боеголовок - Цензор.НЕТ 8451
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Хочет отвести подозрения от своих дружбанов с РФ, мол мы сами их выпускаем, а не получаем из РФ.
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На подходе новые поставки СЕНА из московии
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От що буває, коли на чолі країни стоїть психічно-хвора людина. Тяжко хвора. Ну а підданим зостається чи траву жрати і строєм ходити, чи на весь світ кидатись, який не скрепний, і фігури з гімна ліпити.
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А може він стимуляторами обжирається (як вище писали): женшень, елеутерокок, орхідні...?
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зате коли стоїть відносно здорова .та щей олігарх кондитер то підданим залишаеться терпіти "хлібні " і "школьниє пірімірія " і на колінах зустрічати все нові і нові гроби з Донбасу
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Морда у Ына на фотке как будто щелбанов надавли или подсрачников
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Воно ж таке озброєння на раз-два виробляється, та при такому ви-и-исокому рівні розвитку промисловості. Одне щастя, що у запоребрикових друзів сунь вия ще чогось схожого на Джавеліни нема, чи літаків 4 покоління (що літають!), а то б тут же, за місяць-два, і у серію пустили!
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Кто мне скажет, почему западные страны, которые вроде регулярно вводят санкции против КНДР, с удовольствием принимают на обучение детишек северокорейских упырей? В том числе и этого пончика. Я вот это понять не могу...
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Ну, император Веспасиан давно сказал: "Деньги не пахнут".
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на этому плешивому карлику ину это не поможет ничем
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"Лидер КНДР Ким Чен Ын считает нужным увеличить объемы производства ракетных двигателей на твердом топливе и боеголовок для баллистических ракет Источник: https://censor.net.ua/n452732" - дал очередную команду, меньше есть!!!
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ще один поскрьобиш, Хуйловський викормиш, що воно хоче досягти, я так і не зрозуміла, не зрозуміла і те, як так можна обходитися зі своїм народом, довести до такого стану, що робоча скотина живе краще, а ті ж люди і не бачили іншого життя, а ця п'явка нівчому собі не відмовляє
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Значит, опять начнут поставки "сена" в КНДР из Касабстана.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлава КНДР поручил увеличить выпуск ракетных двигателей и боеголовок
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