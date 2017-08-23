 Глава КНДР поручил увеличить выпуск ракетных двигателей и боеголовок

Соответствующее поручение он дал во время посещения НИИ химических материалов при национальной Академии военных наук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.
По данным агентства, в ходе посещения предприятия Ким Чен Ын ознакомился с производственным процессом в институте и высоко оценил деятельность его сотрудников.
КНДР в конце июля заявила о втором успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Первое испытание ракеты состоялось в начале месяца. По данным ЦТАК, оба запуска проходили под личным контролем Ким Чен Ына.
Совет Безопасности ООН 5 августа принял резолюцию, согласно которой международные санкции в отношении КНДР должны быть введены в течение месяца.
Позднее Китай заявил, что с 15 августа введет экономические санкции против КНДР. Они коснулись поставок из Северной Кореи каменного угля, железа, свинца, руд этих металлов, а также морепродуктов.
Напомним, в понедельник 14 августа газета The New York Times со ссылкой на выводы специалиста по ракетным вопросам Международного института стратегических исследований (IISS) озвучила предположение, что запущенная в июле КНДР межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Hwasong-14 оснащена ракетным двигателем, созданным на основе разрабатывавшегося в 60-е годы для советских МБР советского ракетного РД-250.
Наиболее вероятным поставщиком технологий для двигателя корейской МБР в публикации названо украинское ГП "Южмаш" (Днепр), которое, как пишет NYT, оставалось одним из основных производителей ракет России даже после обретения Украиной независимости.
В "Южмаше" озвученные NYT предположения о причастности предприятия к ракетной программе КНДР опровергли, расценив их как попытку дискредитировать "Южмаш" и Украину.
2284 44
Ким Чен Ын заявил, что пока воздержится от пуска ракет по США: "Если американцы продолжат испытывать сдержанность КНДР, она примет важное решение"(71)
Использованные в ракетах КНДР компоненты "поступили из России", - немецкий инженер(207)
Китайский лидер Си Цзиньпин попросил Трампа дать ему 100 дней для подготовки решения "проблемы КНДР", - японские СМИ(97)
В Северной Корее задержан еще один гражданин США(75)
Чому я ненавиджу керівництво Північної Кореї(0)
Трамп заявил о готовности встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном(118)
Защитник мирового зла, король пиара, основной закон России. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"(21)
Ответить
Наверное красить их теперь будут в 4 смены, без выходных
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
так и хочется пальчиком в щечку ткнуть..
Ответить
Ответить
Ответить
а такой пупс свиду.
так и хочется пальчиком в щечку ткнуть
=========
Вован пуйло видать зацеловал его пупок
Ответить
?
зачем постоянно напоминать провокационный текст, от которого отказались уже все, включая Матькивщину?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И ведро гаек с болтами и пылюкой урановой, шоб эти, 3/14дарасы в них вывалялись и руки испачкали, типа "эта мы сами сабрали", да?...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить