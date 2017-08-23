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 Политика Украины
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Все про:поздравление (647) СНБО (3262) Турчинов (3302) флаг (784)

 Пройдет время, и сине-желтый флаг будет поднят над всей территорией Украины: от Львова до Луганска, от Донецка до Севастополя, - Турчинов (Обновлено)

турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов убежден в скором возвращении Государственного флага на всю территорию Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в поздравлении секретаря СНБО по случаю Дня Государственного флага, опубликованном пресс-службой ведомства.

"Искренне поздравляю с Днем Государственного Флага Украины! Этот день - праздник всех поколений украинцев, которые веками боролись за независимость Отчизны. Флаг Украины стал ее сердцем и душой, олицетворением Независимости, несокрушимого духа украинского народа", - говорится в сообщении.

Он отметил, что с каждым годом Государственный Флаг Украины становится все более известным во всем мире: "Десятки тысяч сине-желтых флагов развевались на Майдане, соединяя людей, становясь символом гражданского сознания, достоинства, возрождения государства и свободы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Днем Государственного флага: Это - символ несокрушимости духа и воли к победе

"Умытые кровью, пробитые пулями Государственные флаги как высшую святыню берегут наши воины. С Государственными флагами наши бойцы одерживают победу, шаг за шагом освобождая Украину от агрессора. Пройдет время, и сине-желтый флаг - олицетворение мирного неба и благословенной земли - будет поднят над всей территорией Украины: от Львова до Луганска, от Донецка до Севастополя.

Гордимся нашим флагом! Пусть Господь хранит вас, ваши семьи и нашу Украину! С праздником!", - говорится в поздравлении.

Также с поздравлением обратился экс-премьер-министр, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк:

"Сердечно поздравляю с нашим великим национальным праздником - Днем украинского флага!

Наш флаг освящает нашу историю, нашу борьбу и наш путь к свободе и процветанию.

Нас объединяет общенациональное уважение к нашему флагу.

Очень важно, чтобы государственное уважение к нашей святыне было засвидетельствовано Законом Украины о Государственном флаге. Еще два года назад как глава правительства я имел честь внести в Верховную Раду законопроект о Государственном флаге Украины. Он принят в первом чтении. Пришло время окончательно одобрить этот документ. Призываю к этому всех украинских парламентариев.

В год празднования 100-летия украинской национальной революции и восстановления нашей государственности такое решение станет великим символом нашего единства и силы. Будем верны нашему флагу. Будем вместе в обороне и развитии нашего государства. Слава Украине!".

Напомним, сегодня в Украине празднуется День Государственного флага. 23 августа 2004 года Президент Украины Л. Кучма подписал Указ № 987/2004 об установлении Дня Государственного флага Украины (День Державного Прапора України), который официально празднуется ежегодно 23 августа.

В последние годы к этому дню традиционно приурочено проведение комплекса торжественных и разъяснительно-просветительских мероприятий, посвященных истории Государственного флага и других государственных символов Украины, тематических конференций, круглых столов.

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Нам чужого не надо. Только Кубань с Таганрогом и Брянском
. А там и другие - финны, грузины, японцы подтянуться

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"Пройдет время, и сине-желтый флаг будет поднят над всей территорией Украины: от Львова до Луганска, от Донецка до Севастополя"
в рамках союза России, Беларуси, Украины и Казахстана.
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Украинцы не ложат, а КЛАДУТ болт.
А потом его ЗАБИВАЮТ.
По технологии.
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Иди , рашист, на**** , со своим союзом ! Только поменяй ник !
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Давай, пан Турчинов, как комиссары в войну - первым с флагом на Донецк!
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І все ж такі вітаю всіх українців з Днем Прапора! Все буде добре! Переможемо і внутрішніх, і зовнішніх ворогів. Як би вони не бісились їх змиє Історія. Такий Закон розвитку. Випадає нам важка дорога, але ми вже рушили. Перші кроки зроблено. Все буде Україна!
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Cпівець української Визвольної революції видатний поет Олександр Олесь 1917 року вітав українське військо такими словами: "Українське військо, мов з могили встало, Загриміло в бубни, в сурмоньки заграло, Розгорнуло прапор соняшно-блакитний, Прапор України! Рідний, заповітний!" -з "НАШ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРАПОР - ЖОВТО-БЛАКИТНИЙ .21 серпня 2015"./ Не пора, не пора, не пора В рідну хату вносити роздор! Най пропаде незгоди проклята мара! Під Украйни єднаймось прапор!
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Такие прелатели и сепары, как ты. Какая погода в Нижнем Тагиле?
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Он слепит черный глаз путиноидов и вызывает у них ярую ненависть и злобу.
УДАВИТЕСЬ УБЛЮДКИ!!!

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Турчинову с его отсутствием "политической воли" и выполнением ЦУ
из-под юлиной юбки - лучше не напоминать о себе.
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Ось і тут смердить лайно, за Пецю, найняте, волати.

А тако́ж, вперед за все, на Юльку нявкати й скавчати.
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Прапор України має майоріти над країною а не так як зараз прапор є а країни немає так як поки нами і країною будуть керувати такі паскудні люди та поки люди будуть вибирати за гречку і суповий габір то це небуде країною.
З Днем Прапора!!!
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Люди повинні не "вибирати", а ВИСУВАТИ своїх !
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Кто бы ворнякал, хобит- Турчинов, который только и может щеки надувать, как хомяк.
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И пускай по примеру соевого, который прочел строчки из Лермонтова, процитирует Некрасова:

Жаль только - жить в эту пору прекрасную
Уж не придется - ни мне, ни тебе.
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Обещай больше Турчинов
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Чего зубы скалишь , весёленький ? Радуешься , как наши дети и сыновья погибают за Украину ?
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После распада совка нам досталась огромная армия и третий в мире арсенал ядерных вооружений. Мы решили, что больше не хотим воевать и потому - отдали ядерное оружие и в десять раз сократили армию. Мы полагали, что наш пример станет понятным для всех, особенно - для соседей. За все годы независимости, Украина не вела ни одной войны, а ее миротворческие силы участвовали в гашении вооруженных конфликтов во всем мире. Наша промышленность и сейчас может развернуть выпуск современных видов вооружений, что теперь и делает. Но если бы наш ВПК был бы загружен работой все годы независимости, сейчас бы мы имели совершенно другие возможности в области создания и выпуска новых видов оружия. Как и в случае с Японией, наши соседи не оценили такого широкого жеста, а Россия и вовсе - начала захватническую войну против Украины.
Отсюда напрашивается вывод о том, что принцип Хемингуэя «Прощай оружие» - не для нынешнего времени и уж тем более, не для таких соседей как злобная РАССЕЯ ! Это значит, что оружия не только должно быть достаточно для того, чтобы сломать хребет армии противника, но оно должно быть вычищено, смазано и готово к бою. А за самим противником, коим безусловно является Россия, следует наблюдать исключительно через прицелы всех видов вооружений, не снимая пальца со спускового крючка. Иные варианты - не работают и ведут к трагедии. Теперь мы это доказали методом «от противного» !! Слава Украине и Слава нашим славным Героям !!
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Слых, кацапь! Русские (адекватные) спокойно едут в Украину на ПМЖ, а отстрел ждет лиш тех, кто едет с оружием! (минСтець поменяйте уже ники - противно смотреть на это, типа не палево! = за державу обидно!!)
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"Пройдет время, и сине-желтый флаг будет поднят над всей территорией Украины .." - від Сяну до Дону! = І ніяк інакше (аж занадто багато крові вже було пролито)!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПройдет время, и сине-желтый флаг будет поднят над всей территорией Украины: от Львова до Луганска, от Донецка до Севастополя, - Турчинов (Обновлено)
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