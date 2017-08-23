 Пройдет время, и сине-желтый флаг будет поднят над всей территорией Украины: от Львова до Луганска, от Донецка до Севастополя, - Турчинов (Обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в поздравлении секретаря СНБО по случаю Дня Государственного флага, опубликованном пресс-службой ведомства.
"Искренне поздравляю с Днем Государственного Флага Украины! Этот день - праздник всех поколений украинцев, которые веками боролись за независимость Отчизны. Флаг Украины стал ее сердцем и душой, олицетворением Независимости, несокрушимого духа украинского народа", - говорится в сообщении.
Он отметил, что с каждым годом Государственный Флаг Украины становится все более известным во всем мире: "Десятки тысяч сине-желтых флагов развевались на Майдане, соединяя людей, становясь символом гражданского сознания, достоинства, возрождения государства и свободы".
"Умытые кровью, пробитые пулями Государственные флаги как высшую святыню берегут наши воины. С Государственными флагами наши бойцы одерживают победу, шаг за шагом освобождая Украину от агрессора. Пройдет время, и сине-желтый флаг - олицетворение мирного неба и благословенной земли - будет поднят над всей территорией Украины: от Львова до Луганска, от Донецка до Севастополя.
Гордимся нашим флагом! Пусть Господь хранит вас, ваши семьи и нашу Украину! С праздником!", - говорится в поздравлении.
Также с поздравлением обратился экс-премьер-министр, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк:
"Сердечно поздравляю с нашим великим национальным праздником - Днем украинского флага!
Наш флаг освящает нашу историю, нашу борьбу и наш путь к свободе и процветанию.
Нас объединяет общенациональное уважение к нашему флагу.
Очень важно, чтобы государственное уважение к нашей святыне было засвидетельствовано Законом Украины о Государственном флаге. Еще два года назад как глава правительства я имел честь внести в Верховную Раду законопроект о Государственном флаге Украины. Он принят в первом чтении. Пришло время окончательно одобрить этот документ. Призываю к этому всех украинских парламентариев.
В год празднования 100-летия украинской национальной революции и восстановления нашей государственности такое решение станет великим символом нашего единства и силы. Будем верны нашему флагу. Будем вместе в обороне и развитии нашего государства. Слава Украине!".
Напомним, сегодня в Украине празднуется День Государственного флага. 23 августа 2004 года Президент Украины Л. Кучма подписал Указ № 987/2004 об установлении Дня Государственного флага Украины (День Державного Прапора України), который официально празднуется ежегодно 23 августа.
В последние годы к этому дню традиционно приурочено проведение комплекса торжественных и разъяснительно-просветительских мероприятий, посвященных истории Государственного флага и других государственных символов Украины, тематических конференций, круглых столов.
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. А там и другие - финны, грузины, японцы подтянуться
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в рамках союза России, Беларуси, Украины и Казахстана.
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А потом его ЗАБИВАЮТ.
По технологии.
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УДАВИТЕСЬ УБЛЮДКИ!!!
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падлюка
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из-под юлиной юбки - лучше не напоминать о себе.
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А тако́ж, вперед за все, на Юльку нявкати й скавчати.
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З Днем Прапора!!!
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Жаль только - жить в эту пору прекрасную
Уж не придется - ни мне, ни тебе.
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Отсюда напрашивается вывод о том, что принцип Хемингуэя «Прощай оружие» - не для нынешнего времени и уж тем более, не для таких соседей как злобная РАССЕЯ ! Это значит, что оружия не только должно быть достаточно для того, чтобы сломать хребет армии противника, но оно должно быть вычищено, смазано и готово к бою. А за самим противником, коим безусловно является Россия, следует наблюдать исключительно через прицелы всех видов вооружений, не снимая пальца со спускового крючка. Иные варианты - не работают и ведут к трагедии. Теперь мы это доказали методом «от противного» !! Слава Украине и Слава нашим славным Героям !!
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