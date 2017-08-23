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 Политика Украины
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Все про:взятка (4405) задержание (6142) коррупция (7411) Нацполиция (8479) СБУ (14775) Бутусов Юрий (1328) Демчина Павел (5)

 Начальника департамента госохраны Нацполиции Будника СБУ взяла на взятке с поличным, все задокументировано: посмотрим как генерала доведут до суда, - журналист

будник

По сути задержан на взятке один из высших руководителей правоохранительной системы, который казался непотопляемым.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Источники "Цензор.НЕТ" подтверждают - генерала Будника, начальника департамента госохраны Нацполиции, СБУ взяла с поличным, все задокументировано. По сути задержан на взятке один из высших руководителей правоохранительной системы, который казался непотопляемым, который имел близкие связи и контакты со всеми группами влияния и всеми сильными мира сего. И вот однако же, он настолько уверовал в свою неуязвимость, в свои связи, что не погнушался", - рассказал он.

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"Знаковое дело. Сыграли воедино различные интересы. Скандалы вокруг главка "К" и Павла Демчины превратили его в одиозную фигуру, и ему надо было предъявлять результаты хотя бы для отвлечения внимания. Ведь главк "К" - это огромная структура с двумя тысячами сотрудников. Наверняка и раньше вели Будника, но вот все-таки решили сработать на высшем уровне. Для соблюдения политкорректности одновременно задержали на взятке и сотрудника СБУ - причем любопытно, что ему взятку дали на гораздо большую сумму. Ну и внутренняя конкуренция - президент контролирует де-факто все силовые структуры, кроме МВД, где еще бороться с коррупцией? Это показывает, что власть не застывает, и с приближением выборов столкновения интересов групп влияния будут усиливаться. Для развития общества и государства на данном этапе это полезно", - добавил Бутусов.

"Теперь не только НАБУ есть что предъявить для наших западных союзников в плане борьбы с коррупцией. Что ж, динамика есть и это объективно. Ну и теперь посмотрим как генерала доведут до суда. Очень интересно. Показательный процесс будет", - резюмировал журналист.

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Напомним, вчера стало известно, что на взятке в 96 тысяч задержан начальник Департамента полиции охраны генерал Будник.
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как же так он переаттестацию прошел))))))) и тут такое)))))))))))
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дык... "бриллиантовые" прокуроры до сих пор работают... Тишина - ждут пока все забудут о них.
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п.с. интересно...Будник лично заносил дань Авакову, или оставлял под камнем.. в парке?..
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ну не мог будник просто так работать БЕЗ крыши... уровня Авакова и выше.
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А самолет частный забрали?. А то в Берн улетит...
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доведут, и отпустят )
под ЛИЧНОЕ обязательства )))
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Посмотрим... Цыплят по осени считают. Донедавна из высокопоставленных силовиков за должностные преступления в местах лишения свободы находился только один - коррупционер Лантвойт Олег Борисович, бывший генерал-лейтенант, экс-заместитель Председателя Госпогранслужбы Украины. Финита ля комедия: отпущен, так как Аппеляционный суд отменил решение суда первой инстанции. Вот так в Украине борются с коррупционерами при погонах и лампасах
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да могу потвердить - мало того шо гос охрана дорогая ,так еще и договориться бывает тяжеловато)))
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И сколько стоит занять должность в отделе по борьбе с коррупцией, можно уззнать только на собеседовании. )
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где и в каком органе в Украине есть отдел по коррупции?
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Как доведут - да так же , как на начальника полиции открыли дело. Бедные следаки жрали материалы без воды.
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доведут ли до суда........??? какого суда ? пещерского ? тот , который его отпустит с выплатой компенсации ? его нужно было валить при задержании за сопротивление.......а так, очередная спортивная рыбалка.
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"посмотрим как генерала доведут до суда" - так же, как и всех остальных. Шума много, результатов - ноль.
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ОЙ ОЙ ОЙ
Где брильянтовые прокуроры? там же будет и ЭТОТ! как достали вот эти ПЕСНИ УРА УРА ТЕПЕРЬ ВСЕ БУДЕТ ПО НОВОМУ!! А с какого буя если система старая?!! Ну почему должно быть что то по новому?!!
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Бриллиантовых не трожь,- они святыИ, также как и кучерявые...
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это та жирная рожа шо работала при овоще в ДАИ наверное
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У нас генералы не сидят.Их либо переводят на другую работу, они идут на пенсию,либо их отмажут в так называемом "ручном" суде.
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это бизнес шоколадных- ловят , требуют откупное и дело глохнет
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Ну прям как дети малые. И доведут и выведут и денег даст. Ритуал он и в Африке ритуал
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- Не мог заснуть, мучимый мыслью о своем богатстве. Если бы этого богатства не было вовсе, он спал бы спокойно.(c)
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ошибаетесь СУДЫ просто завершающая стадия потому и самая видимая и самая пинаемая. Но судья более всех ограничен в действиях в цепочке правосудия. Я лично считаю что все дела разваливают на досудебной стадии в судах просто фиксируют результат!
Хотя конечно есть и беспредел в судах
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Суда не будет это "подстава и преследование" "честнейшего человека" или кто то думает по другому...
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Не генерал, а босяк якийсь. Ось у Львові капітана взяли - 250 000 грн (10$). Хай би проводили якісь тренінги між собою, практичні заняття. Бо стидно за генерала. А може вже генералу не треба грошей, бо він вже став генералом. А найбільше потрібно полковникам, особливо діамантовим, щоб стати генералами
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Мені подобається Ваш інтелект, Вам би ціни не було у розслідуванні тяжких, резонансних злочинів! Я без іронії!
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Опять круги по воде?
"Теперь не только НАБУ есть что предъявить для наших западных союзников в плане борьбы с коррупцией"

А что вы предъявляете? Эффектные задержания? Не нужно западных союзников держать за дураков. Всю клоунаду с нашими судами и коррупцией на любом уровне они видят сами. Как и отсутствие борьбы с этой самой коррупцией, кроме ее рекламы каждый день.
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Ещё в юности, при союзе, я запомнил слова одного сторожа . :D ..(моей мамы) дай ей Бог здоровья!
"Взяв тону - йди до дому, взяв пуд сиди тут!"
А ви вірите в жити по новому...мрійники.
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Если происходит сбой на таком уровне, то здесь скорее всего все упирается в недонос или личную жадность. Трудно поверить, что енерал ошибся кабинетом, когда заносил. В подобной системе красть в одиночку, а тем более по крупному, сродни самоубийству
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так же доведут, как и "бриллиантовых" прокурворов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНачальника департамента госохраны Нацполиции Будника СБУ взяла на взятке с поличным, все задокументировано: посмотрим как генерала доведут до суда, - журналист
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