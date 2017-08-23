 Начальника департамента госохраны Нацполиции Будника СБУ взяла на взятке с поличным, все задокументировано: посмотрим как генерала доведут до суда, - журналист

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Источники "Цензор.НЕТ" подтверждают - генерала Будника, начальника департамента госохраны Нацполиции, СБУ взяла с поличным, все задокументировано. По сути задержан на взятке один из высших руководителей правоохранительной системы, который казался непотопляемым, который имел близкие связи и контакты со всеми группами влияния и всеми сильными мира сего. И вот однако же, он настолько уверовал в свою неуязвимость, в свои связи, что не погнушался", - рассказал он.
"Знаковое дело. Сыграли воедино различные интересы. Скандалы вокруг главка "К" и Павла Демчины превратили его в одиозную фигуру, и ему надо было предъявлять результаты хотя бы для отвлечения внимания. Ведь главк "К" - это огромная структура с двумя тысячами сотрудников. Наверняка и раньше вели Будника, но вот все-таки решили сработать на высшем уровне. Для соблюдения политкорректности одновременно задержали на взятке и сотрудника СБУ - причем любопытно, что ему взятку дали на гораздо большую сумму. Ну и внутренняя конкуренция - президент контролирует де-факто все силовые структуры, кроме МВД, где еще бороться с коррупцией? Это показывает, что власть не застывает, и с приближением выборов столкновения интересов групп влияния будут усиливаться. Для развития общества и государства на данном этапе это полезно", - добавил Бутусов.
"Теперь не только НАБУ есть что предъявить для наших западных союзников в плане борьбы с коррупцией. Что ж, динамика есть и это объективно. Ну и теперь посмотрим как генерала доведут до суда. Очень интересно. Показательный процесс будет", - резюмировал журналист.
Напомним, вчера стало известно, что на взятке в 96 тысяч задержан начальник Департамента полиции охраны генерал Будник.
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под ЛИЧНОЕ обязательства )))
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Где брильянтовые прокуроры? там же будет и ЭТОТ! как достали вот эти ПЕСНИ УРА УРА ТЕПЕРЬ ВСЕ БУДЕТ ПО НОВОМУ!! А с какого буя если система старая?!! Ну почему должно быть что то по новому?!!
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Хотя конечно есть и беспредел в судах
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"Теперь не только НАБУ есть что предъявить для наших западных союзников в плане борьбы с коррупцией"
А что вы предъявляете? Эффектные задержания? Не нужно западных союзников держать за дураков. Всю клоунаду с нашими судами и коррупцией на любом уровне они видят сами. Как и отсутствие борьбы с этой самой коррупцией, кроме ее рекламы каждый день.
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"Взяв тону - йди до дому, взяв пуд сиди тут!"
А ви вірите в жити по новому...мрійники.
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