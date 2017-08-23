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 Политика Украины
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Все про:взятка (4405) задержание (6146) коррупция (7411) Нацполиция (8479) СБУ (14779) Бутусов Юрий (1328) Демчина Павел (5)

 Будника взяли на взятке с поличным, все задокументировано: посмотрим, как генерала доведут до суда, - журналист

будник

По сути задержан на взятке один из высших руководителей правоохранительной системы, который казался непотопляемым.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Источники "Цензор.НЕТ" подтверждают - генерала Будника, начальника департамента госохраны Нацполиции, СБУ взяла с поличным, все задокументировано. По сути задержан на взятке один из высших руководителей правоохранительной системы, который казался непотопляемым, который имел близкие связи и контакты со всеми группами влияния и всеми сильными мира сего. И вот однако же, он настолько уверовал в свою неуязвимость, в свои связи, что не погнушался", - рассказал он.

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"Знаковое дело. Сыграли воедино различные интересы. Скандалы вокруг главка "К" и Павла Демчины превратили его в одиозную фигуру, и ему надо было предъявлять результаты хотя бы для отвлечения внимания. Ведь главк "К" - это огромная структура с двумя тысячами сотрудников. Наверняка и раньше вели Будника, но вот все-таки решили сработать на высшем уровне. Для соблюдения политкорректности одновременно задержали на взятке и сотрудника СБУ - причем любопытно, что ему взятку дали на гораздо большую сумму. Ну и внутренняя конкуренция - президент контролирует де-факто все силовые структуры, кроме МВД, где еще бороться с коррупцией? Это показывает, что власть не застывает, и с приближением выборов столкновения интересов групп влияния будут усиливаться. Для развития общества и государства на данном этапе это полезно", - добавил Бутусов.

"Теперь не только НАБУ есть что предъявить для наших западных союзников в плане борьбы с коррупцией. Что ж, динамика есть и это объективно. Ну и теперь посмотрим, как генерала доведут до суда. Очень интересно. Показательный процесс будет", - резюмировал журналист.

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Напомним, вчера стало известно, что на взятке в 96 тысяч задержан начальник Департамента полиции охраны генерал Будник.
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как же так он переаттестацию прошел))))))) и тут такое)))))))))))
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дык... "бриллиантовые" прокуроры до сих пор работают... Тишина - ждут пока все забудут о них.
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п.с. интересно...Будник лично заносил дань Авакову, или оставлял под камнем.. в парке?..
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ну не мог будник просто так работать БЕЗ крыши... уровня Авакова и выше.
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А самолет частный забрали?. А то в Берн улетит...
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а кто аттестовал-то? Каковы критерии которым должен соответствовать аттестуемый претендент на должность?
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доведут, и отпустят )
под ЛИЧНОЕ обязательства )))
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Посмотрим... Цыплят по осени считают. Донедавна из высокопоставленных силовиков за должностные преступления в местах лишения свободы находился только один - коррупционер Лантвойт Олег Борисович, бывший генерал-лейтенант, экс-заместитель Председателя Госпогранслужбы Украины. Финита ля комедия: отпущен, так как Аппеляционный суд отменил решение суда первой инстанции. Вот так в Украине борются с коррупционерами при погонах и лампасах
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да могу потвердить - мало того шо гос охрана дорогая ,так еще и договориться бывает тяжеловато)))
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И сколько стоит занять должность в отделе по борьбе с коррупцией, можно уззнать только на собеседовании. )
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где и в каком органе в Украине есть отдел по коррупции?
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Как доведут - да так же , как на начальника полиции открыли дело. Бедные следаки жрали материалы без воды.
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доведут ли до суда........??? какого суда ? пещерского ? тот , который его отпустит с выплатой компенсации ? его нужно было валить при задержании за сопротивление.......а так, очередная спортивная рыбалка.
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"посмотрим как генерала доведут до суда" - так же, как и всех остальных. Шума много, результатов - ноль.
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ОЙ ОЙ ОЙ
Где брильянтовые прокуроры? там же будет и ЭТОТ! как достали вот эти ПЕСНИ УРА УРА ТЕПЕРЬ ВСЕ БУДЕТ ПО НОВОМУ!! А с какого буя если система старая?!! Ну почему должно быть что то по новому?!!
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Бриллиантовых не трожь,- они святыИ, также как и кучерявые...
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это та жирная рожа шо работала при овоще в ДАИ наверное
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У нас генералы не сидят.Их либо переводят на другую работу, они идут на пенсию,либо их отмажут в так называемом "ручном" суде.
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это бизнес шоколадных- ловят , требуют откупное и дело глохнет
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Ну прям как дети малые. И доведут и выведут и денег даст. Ритуал он и в Африке ритуал
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- Не мог заснуть, мучимый мыслью о своем богатстве. Если бы этого богатства не было вовсе, он спал бы спокойно.(c)
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ошибаетесь СУДЫ просто завершающая стадия потому и самая видимая и самая пинаемая. Но судья более всех ограничен в действиях в цепочке правосудия. Я лично считаю что все дела разваливают на досудебной стадии в судах просто фиксируют результат!
Хотя конечно есть и беспредел в судах
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Суда не будет это "подстава и преследование" "честнейшего человека" или кто то думает по другому...
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Не генерал, а босяк якийсь. Ось у Львові капітана взяли - 250 000 грн (10$). Хай би проводили якісь тренінги між собою, практичні заняття. Бо стидно за генерала. А може вже генералу не треба грошей, бо він вже став генералом. А найбільше потрібно полковникам, особливо діамантовим, щоб стати генералами
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Мені подобається Ваш інтелект, Вам би ціни не було у розслідуванні тяжких, резонансних злочинів! Я без іронії!
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Опять круги по воде?
"Теперь не только НАБУ есть что предъявить для наших западных союзников в плане борьбы с коррупцией"

А что вы предъявляете? Эффектные задержания? Не нужно западных союзников держать за дураков. Всю клоунаду с нашими судами и коррупцией на любом уровне они видят сами. Как и отсутствие борьбы с этой самой коррупцией, кроме ее рекламы каждый день.
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Ещё в юности, при союзе, я запомнил слова одного сторожа . :D ..(моей мамы) дай ей Бог здоровья!
"Взяв тону - йди до дому, взяв пуд сиди тут!"
А ви вірите в жити по новому...мрійники.
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Если происходит сбой на таком уровне, то здесь скорее всего все упирается в недонос или личную жадность. Трудно поверить, что енерал ошибся кабинетом, когда заносил. В подобной системе красть в одиночку, а тем более по крупному, сродни самоубийству
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так же доведут, как и "бриллиантовых" прокурворов.
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Посадите эту тварь и надолго ! Он пережил всех президентов и наконц- то попался !
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Суд города Пальма-де-Майорка приговорил Его Превосходительство Дона Иньяки Урдангарин Либарт, гранда Испании, к шести годам и трем месяцам лишения свободы и штрафу в 512 тысяч евро, сообщает Financial Times. Его жена, сестра короля Испании принцесса Кристина де Бурбон, признана невиновной, но суд обязал ее выплатить 265 тысяч евро, так как она МОГЛА получать финансовую выгоду от преступлений, совершенных ее мужем. Гранд Испании признан виновным в мошенничестве, злоупотреблении служебным положением, именем и связями, что повлекло нанесение государству ущерба на 6 миллионов евро.
23 февраля с.г. окружной суд в Иерусалиме приговорил бывшего главного раввина Израиля Йону Мецгера к четырем с половиной годам лишения свободы и штрафу в размере одного миллиона шекелей (примерно 7 млн. гривен). В рамках досудебной сделки Мецгер признал себя виновным во взяточничестве и финансовых махинациях на 5 миллионов шекелей. В соответствии со сделкой, Мецгер должен был быть приговорен к трем с половиной годам тюрьмы, однако судья счел такое наказание чрезмерно мягким.

Короче, за взятки и финансовые махинации в этом году в Испании посадили мужа сестры короля, а в Израиле - главного раввина(!). В обоих случаях расследование проводила обыкновенная полиция. Без всяких СБУ, НАБУ, САП и т.д. И отправляли их на кичу обыкновенные суды, никакие не специально антикоррупционные.
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ВОТ ИМЕННО! Не спецсуды или спецорганы надо создавать а всю систему надо переделывать а следовательно надо ломать старую систему ЛОМАТЬ а не КРЫШИВАТЬ!!
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Буде те саме, що і з діамантовими прокурорами. Вся судова гілка влади має бути люстрована, і замінена.
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Я щось пропустив чи Хернященко-Шкурняк-Собаков з цього приводу ані пари з вуст?
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какой суд? петро брехун орден даст...он любит толстопузым хабарныкам ордена вручать!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБудника взяли на взятке с поличным, все задокументировано: посмотрим, как генерала доведут до суда, - журналист
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