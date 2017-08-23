 Оккупационное командование РФ расширило полномочия карательных органов "Л/ДНР", - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.
Так, по данным ведомства, на фоне продолжения экономического упадка, снижения уровня жизни населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей российским оккупационным командованием расширены полномочия так называемых "республиканских" карательных органов с целью недопущения проявлений проукраинских настроений накануне и в период празднования Дня Государственного флага и Дня Независимости Украины.
"Подлежат задержанию с последующим содержанием под стражей все лица, которые вызывают подозрение в нелояльности к оккупационному режиму. Для этого сотрудниками так называемых "министерств государственной безопасности" и "министерств внутренних дел" квазиобразований под контролем кураторов российской ФСБ, в скрытом режиме усилен контроль за общественными местами, городским транспортом, местами массового отдыха населения с целью предотвращение распространения украинской символики, возникновения стихийных собраний граждан или других проявлений неповиновения оккупационной власти", - сказано в сообщении.
Кроме того, в ГУР отметили, что оккупантами в населенных пунктах Новоазовск, Седово и Безымянном под видом проверки прописки местных жителей, регистрации автомобильного транспорта проводятся обыски частных домов с целью выявления проукраински настроенных лиц и признаков подготовки несанкционированных мероприятий.
Напомним, сегодня в Украине празднуется День Государственного флага. 23 августа 2004 года Президент Украины Л. Кучма подписал Указ № 987/2004 об установлении Дня Государственного флага Украины (День Державного Прапора України), который официально празднуется ежегодно 23 августа.
В последние годы к этому дню традиционно приурочено проведение комплекса торжественных и разъяснительно-просветительских мероприятий, посвященных истории Государственного флага и других государственных символов Украины, тематических конференций, круглых столов.
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