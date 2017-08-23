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 Оккупационное командование РФ расширило полномочия карательных органов "Л/ДНР", - ГУР

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Российское оккупационное командование расширило полномочия так называемых "республиканских" карательных органов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.

Так, по данным ведомства, на фоне продолжения экономического упадка, снижения уровня жизни населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей российским оккупационным командованием расширены полномочия так называемых "республиканских" карательных органов с целью недопущения проявлений проукраинских настроений накануне и в период празднования Дня Государственного флага и Дня Независимости Украины.

"Подлежат задержанию с последующим содержанием под стражей все лица, которые вызывают подозрение в нелояльности к оккупационному режиму. Для этого сотрудниками так называемых "министерств государственной безопасности" и "министерств внутренних дел" квазиобразований под контролем кураторов российской ФСБ, в скрытом режиме усилен контроль за общественными местами, городским транспортом, местами массового отдыха населения с целью предотвращение распространения украинской символики, возникновения стихийных собраний граждан или других проявлений неповиновения оккупационной власти", - сказано в сообщении.

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Кроме того, в ГУР отметили, что оккупантами в населенных пунктах Новоазовск, Седово и Безымянном под видом проверки прописки местных жителей, регистрации автомобильного транспорта проводятся обыски частных домов с целью выявления проукраински настроенных лиц и признаков подготовки несанкционированных мероприятий.

Напомним, сегодня в Украине празднуется День Государственного флага. 23 августа 2004 года Президент Украины Л. Кучма подписал Указ № 987/2004 об установлении Дня Государственного флага Украины (День Державного Прапора України), который официально празднуется ежегодно 23 августа.

В последние годы к этому дню традиционно приурочено проведение комплекса торжественных и разъяснительно-просветительских мероприятий, посвященных истории Государственного флага и других государственных символов Украины, тематических конференций, круглых столов.

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У рузкого Гестапо в Лугандоне будет больше возможностей наотжимать на бухло!
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Там из бухты в перескоп не ведётся наблюдение?
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Так, усіх хто хоть чим нибудь прояве украінство, до буцигарні, тут всі мокселі.
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