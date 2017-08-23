 "Склоняем головы в память о тех, кто под нашим флагом отдал жизнь за Украину", - Порошенко

В Киеве на Софийской площади президент Украины Петр Порошенко торжественно поднял государственный флаг. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Дорогой украинский народ! Сегодня мы отмечаем день государственного флага. Высоко поднимаем вверх наш государственный флаг и склоняем головы в память о тех, кто под его небесно-золотым цветом отдал жизнь за Украину, за ее волю, за честь, славу, за народ. Нынешний год - время столетие начала украинской национальной революции прошлого столетия 1917 года. Наш сине-желтый флаг стал символом Украинской Народной Республики, впоследствии Западноукраинской Народной Республики. И именно под этим флагом здесь на Софийской площади 22 января 1919 года произошло историческое объединение обоих молодых государств в единую соборную страну", - сказал Порошенко, подняв флаг.
Также в мероприятии приняли участие председатель ВРУ Андрей Парубий, премьер-министр Владимир Гройсман, секретарь СНБО Александр Турчинов и другие высокопоставленные лица.
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Всеїдно настане та година, і кацапи заляються своєю кровю за кожний
клаптик Української землі, за кожного вбитого Українця.
Будьте прокляті кацапи разом з нащадками !
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Аби не даремно...
Низький уклін і вічна шана справжнім українським синам...
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Слава героям. Вечная память
Забрать Лавру у МП. Та сплошные сепары
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Украинцы гибнут за Родину, которую убивают изнутри корупционеры и оборотни - депутаты.
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І повинні ми це робити усіма доступними нам методами а не лише вологим прибиранням нашої оселі.
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он скорее шведский нежели типа украинский и этого нечего стыдится Мащепа решая вопрос с Карлом 12 о образовании НЕЗАВИСИМОГО государства Украина и получение военнно политического признания от Швеции и ее союхников получения финансовой помощи взял за основу будущего флага Украины флаг Швеции..и цвета желтый и синий.. и не надо делать вид что это исключительно украинское изобретение.. нет.. в 1709 году в битве под Полтавой Россия не побила Швецию и Карла 12-- а государство Украина утратило шанс явиться миру как государство украинцев и независимое от Московии и Петра 1....
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