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 Политика Украины
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 "Склоняем головы в память о тех, кто под нашим флагом отдал жизнь за Украину", - Порошенко

порошенко

Порошенко торжественно поднял государственный флаг на Софийской площади.

В Киеве на Софийской площади президент Украины Петр Порошенко торжественно поднял государственный флаг. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"Дорогой украинский народ! Сегодня мы отмечаем день государственного флага. Высоко поднимаем вверх наш государственный флаг и склоняем головы в память о тех, кто под его небесно-золотым цветом отдал жизнь за Украину, за ее волю, за честь, славу, за народ. Нынешний год - время столетие начала украинской национальной революции прошлого столетия 1917 года. Наш сине-желтый флаг стал символом Украинской Народной Республики, впоследствии Западноукраинской Народной Республики. И именно под этим флагом здесь на Софийской площади 22 января 1919 года произошло историческое объединение обоих молодых государств в единую соборную страну", - сказал Порошенко, подняв флаг.

Также читайте: Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Днем Государственного флага: Это - символ несокрушимости духа и воли к победе

Также в мероприятии приняли участие председатель ВРУ Андрей Парубий, премьер-министр Владимир Гройсман, секретарь СНБО Александр Турчинов и другие высокопоставленные лица.
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Слава Україні !!! Смерть ворогам !!! Україна понад усе !!! Героям слава !!!
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Вічна Память, Вічна Слава усім полеглим за волю України

Всеїдно настане та година, і кацапи заляються своєю кровю за кожний
клаптик Української землі, за кожного вбитого Українця.
Будьте прокляті кацапи разом з нащадками !
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Скільки їх було...
Аби не даремно...
Низький уклін і вічна шана справжнім українським синам...
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хто не в силах війну почати - ніколи її не закінчить.
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....Под флагом, за Украину из-за самодурства Пороха, тупости Гелетея и Муженка.
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На стенах Михайловского комплекса висят фотографии убитых на войне - это целые полотнища . Оттуда смотрят на украинцев защитники Украины.
Слава героям. Вечная память
Забрать Лавру у МП. Та сплошные сепары
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ГАЗ уже по 16 грн. ну это не главное главное что он склоняет голову и делает страдальческое лицо. То что в стране избивают и убивают безнаказанно патриотов, а во власти сепаратисты он наверное не слышал. То что россии продают целые отрасли тоже не слышал. Кто понес ответственность за Иловайск? Ты не имеешь права меня ни с чем поздравлять, поздравляй пуйла с днем россии
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Память... , память..., оскверняют эту память, крысы тыловые.
Украинцы гибнут за Родину, которую убивают изнутри корупционеры и оборотни - депутаты.
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Порох - це смерть і пряма загроза народові України. Саме через нього гинуть люди і зменшується чисельність нашого народу. Люди, пока ми не розпочнемо рішучої боротьби з цією заразою, що має привести до повного його знищення, наша нація буде під загрозою знищення.
І повинні ми це робити усіма доступними нам методами а не лише вологим прибиранням нашої оселі.
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Вы склоняете головы только чтоб посмотреть сколько бабла в кошельке..
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ага про Мазепу и про шведов и Карла 12 чего Пеця не вспомнил Флаг Украины.. ха-ха а украинский ли это флаг и знает ли Порошенко как- кто и откуда этот флаг явил нам ?
он скорее шведский нежели типа украинский и этого нечего стыдится Мащепа решая вопрос с Карлом 12 о образовании НЕЗАВИСИМОГО государства Украина и получение военнно политического признания от Швеции и ее союхников получения финансовой помощи взял за основу будущего флага Украины флаг Швеции..и цвета желтый и синий.. и не надо делать вид что это исключительно украинское изобретение.. нет.. в 1709 году в битве под Полтавой Россия не побила Швецию и Карла 12-- а государство Украина утратило шанс явиться миру как государство украинцев и независимое от Московии и Петра 1....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Склоняем головы в память о тех, кто под нашим флагом отдал жизнь за Украину", - Порошенко
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