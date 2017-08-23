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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (13607) флаг (779) Гройсман (3313)

 Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Днем Государственного флага: Это - символ несокрушимости духа и воли к победе

украина флаг

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили украинцев с Днем Государственного флага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на страницах Президента и премьер-министра в Facebook.

"Наш Украинский Флаг - символ несокрушимости духа украинского народа и воли к победе. Верю, что крупнейшие наши победы во имя Украины еще впереди. И сине-желтый флаг будет поднят над Донецком, Луганском, Симферополем и Севастополем!", - написал Порошенко.

Вместе с тем, в своем поздравлении Гройсман выразил пожелание, чтобы национальный флаг и дальше объединяет украинцев от востока до запада и с севера до юга

"Поздравляю с Днем флага! Под этим знаменем украинцы утверждали стремление к независимости и соборности. Он символизирует красоту нашей природы, трудолюбие и свободолюбие народа. Под сине-желтым флагом наши бесстрашные воины защищают страну от агрессора. Пусть он и дальше объединяет украинцев от востока до запада и с севера до юга", - написал премьер-министр.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: 27 лет назад над Киевом был поднят национальный сине-желтый флаг. ФОТО

Напомним, 23 августа 2004 года Президент Украины Л. Кучма подписал Указ № 987/2004 об установлении Дня Государственного флага Украины (День Державного Прапора України), который официально празднуется ежегодно 23 августа.

В последние годы к этому дню традиционно приурочено проведение комплекса торжественных и разъяснительно-просветительских мероприятий, посвященных истории Государственного флага и других государственных символов Украины, тематических конференций, круглых столов.


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Вывешивайте флаги Украины в окна, ставьте в машинах, нашим флагом нужно гордиться!
Слава Украине!...
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Героям слава !! Смерть ворогам !!! Україна понад усе !!!
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Поздравляю все Украинцев с Днем Небесно Золотого Флага Украины! С Праздником братья и сестры по духу! Слава Украине!
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Вітання з Днем Прапора Великої і незламної України!
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Та евреям поздравить с днём флага - символом несокрушимости духа - как два пальца об асфальт. А вот поздравить с европейскими условиями труда и зарплатой европейской, ну и пенсией - хрен, от этих эксплуататоров и создателей современного рабовладельческого строя, дождёшься.
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обычная тактика ольгинцев в новости где люди радуються и гордяться чем то прийти и срать
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Я и вижу, что ты не радуешься, а пришёл и насрал. Это провал.
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НЕ все сразу дорогой -- спешка нужна только в бане при ловле блох .Будут в Украине и европейские зарплаты -- мои дети простого пенсионера меня -- уже получают зарплаты , которые мне и не снились -- кто бы сказал мне 20 лет назад ,что на зарплату я могу купить не новую но вполне приличную машину --я бы плюнул ему в морду . А сегодня оказывается это можно в Украине простым людям .
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богоізбхгані кати привітали українців .....................ьля
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Так новина про День Прапора чи про черговий піар хід бариг?
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Крилатий вітер розвиває стяг - Блакить із золотом на нім переплелися, Наш прапор майорить неначе птах: Народ не вмер й нікому не скорився!,,,
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко и Гройсман поздравили украинцев с Днем Государственного флага: Это - символ несокрушимости духа и воли к победе
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