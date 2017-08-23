 Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Днем Государственного флага: Это - символ несокрушимости духа и воли к победе

"Наш Украинский Флаг - символ несокрушимости духа украинского народа и воли к победе. Верю, что крупнейшие наши победы во имя Украины еще впереди. И сине-желтый флаг будет поднят над Донецком, Луганском, Симферополем и Севастополем!", - написал Порошенко.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом говорится на страницах Президента премьер-министра в Facebook.Вместе с тем, в своем поздравлении Гройсман выразил пожелание, чтобы национальный флаг и дальше объединяет украинцев от востока до запада и с севера до юга"Поздравляю с Днем флага! Под этим знаменем украинцы утверждали стремление к независимости и соборности. Он символизирует красоту нашей природы, трудолюбие и свободолюбие народа. Под сине-желтым флагом наши бесстрашные воины защищают страну от агрессора. Пусть он и дальше объединяет украинцев от востока до запада и с севера до юга", - написал премьер-министр.Напомним, 23 августа 2004 года Президент Украины Л. Кучма подписал Указ № 987/2004 об установлении Дня Государственного флага Украины (День Державного Прапора України), который официально празднуется ежегодно 23 августа.В последние годы к этому дню традиционно приурочено проведение комплекса торжественных и разъяснительно-просветительских мероприятий, посвященных истории Государственного флага и других государственных символов Украины, тематических конференций, круглых столов.