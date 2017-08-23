 Пожар в апелляционном админсуде Харькова потушен, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
"К ликвидации пожара привлекались 39 единиц техники и 133 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений ГСЧС Харьковского гарнизона. На месте происшествия работала оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области во главе с начальником Главного управления Александром Волобуевым",- говорится в сообщении.
Напомним, о пожаре по улице Семинарская, 46 в трехэтажном здании Харьковского апелляционного административного суда стало известно в 19:40 22 августа.
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