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 Пожар в апелляционном админсуде Харькова потушен, - ГСЧС

пожарная

Пожар в трехэтажном здании Харьковского апелляционного административного суда на площади 1 тыс. 800 м 2 по состоянию на 06:50 23 августа ликвидирован.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

"К ликвидации пожара привлекались 39 единиц техники и 133 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений ГСЧС Харьковского гарнизона. На месте происшествия работала оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области во главе с начальником Главного управления Александром Волобуевым",- говорится в сообщении.

Читайте: Пожар в Харьковском апелляционном административном суде локализован, - ГСЧС

Напомним, о пожаре по улице Семинарская, 46 в трехэтажном здании Харьковского апелляционного административного суда стало известно в 19:40 22 августа.
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Если на небе зажигаются звездьі (а судах трапляються пожежі), значит єто кому-то нужно.(с)
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на пожар в 120 га в житомирской области техники и то меньше было брошено
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПожар в апелляционном админсуде Харькова потушен, - ГСЧС
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