EN|RU|UK
Темы дня: Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Происшествия, Общество
  601  11
Материалы по теме:
Все про:суд (21453) убийство (5138) Вербицкий (30) Апелляционный суд (207)

 Под Апелляционным судом Киева состоится митинг в поддержку наказания убийц Небесной сотни

вербицкий

Сегодня, 23 августа, возле здания Апелляционного суда в г. Киеве состоится митинг в поддержку наказания преступников, убивавших людей на Майдане, а также заседание по избранию меры пресечения для обвиняемого в похищении и убийстве Юрия Вербицкого.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в анонсе мероприятия, опубликованном в Facebook.

Так, начало митинга планируется в 12:30 возле Апелляционного суда г. Киева на Соломенской площади, 2а. В 13:20 - начало судебного заседания.

Организаторы приглашают всех неравнодушных сограждан под Апелляционный суд, чтобы напомнить судьям, следователям и всей стране, что зло должно быть наказано. Преступники, которые убивали, пытали, похищали на Майдане, должны понести уголовную ответственность.

Инициаторы митинга хотят добиться:

- быстрых, обоснованных и законных решений от украинских судов по делам Майдана;

- надлежащего управленческого внимания от первых лиц государства к расследованию преступлений против Майдана, ответственности Президента, Генерального прокурора, руководителей Нацполиции и СБУ за производительность следствия;

- добиться от парламента мер для законодательного и политического обеспечения быстрого и беспристрастного следствия и судопроизводства по делам Майдана.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Есть признаки того, что готовятся выпустить из СИЗО подозреваемого в организации похищения Вербицкого, - Игорь Луценко. ВИДЕО

В то же время организаторы отметили, что в настоящее время недовольны:

- "Черепашьими" темпами расследования; заказными судебными решениями, которые позволяют должникам массово бежать из-под домашнего ареста в Россию к Путину;

- покрывательством со стороны высших должностных лиц, которые выводят из-под удара виновников, в частности, экс-сотрудников МВД времен Майдана;

- недостаточным вниманием руководителей и правоохранительных ведомств в ходе расследования.

По окончании митинга, в 13:20 начнется заседание по избранию меры пресечения Александру Волкову, которого Управление спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины обвиняет в соучастии в похищении майдановцев Юрия Вербицкого и Игоря Луценко, вследствие чего Вербицкий погиб.

"Это критически важное судебное заседание. Недавно в этом уголовном производстве произошел серьезный прогресс - был арестован Александр Волков, человек, приближенный к одному из заказчиков похищения - Алексею Чеботареву ("Чеба"), уголовному авторитету, королю спиртовой отрасли при Януковиче. Волков, вероятно, соучастник похищения и очень ценный источник показаний. Но показания он не даст, если почувствует, что Чеботарев его отмажет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ГПУ ищет людей, которые были похищены во время Майдана. ВИДЕО

До этого Чеботареву, из-за его связи с правоохранительной системой, удавалось тормозить следствие, делать так, чтобы виноватыми выглядели только рядовые "спортсмены", которые нас похищали. Теперь у следствия есть реальный шанс выйти на заказчиков и организаторов", - сказано в сообщении.

Также организаторы акцентировали внимание на том, что сейчас есть четкие признаки того, что готовятся выпустить Волкова из СИЗО: "После этого он точно поверит во всемогущество Чебы, и не будет сотрудничать со следствием. А в худшем случае убежит, как убежал еще один обвиняемый по этому делу".

"Итак, есть риск, что сейчас убежит еще один свидетель, и дело загнется. Поэтому нужно сделать все, чтобы суд не принимал незаконные решения по заказу Чебы", - отмечается в сообщении.

Напомним, в январе 2014-го в период Евромайдана Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены неизвестными с территории Александровской больницы и вывезены за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался. Источник: /v451675


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Без митинга наказание не будет ...прошло более чем три года после майдана а воз и ныне там
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
судебная каста 99% судей из системы ЮДИ_ЯНУКОВИЧА.. абсолютно все судьи получили звание судьи через деньги-минимум 150.000$ /большинство судей-это семейные кланы.. пример?? судья керимова харьков аппеляционный суд-муж сдья керимов -тоже аппел суд сын-керимов -судья чугуевского суда но вроде как уже пакует вещи на аппел суд... судья лазюк харьков 2 га земли и дом в 1000 кв м в спальном районе харькова!!! -рекрационная зона пред коминтерновскогосуда буцкий домяра в 1500 кв м то же в спальном районе
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как от парламента добиться, если они постоянно на отдыхе? Только разогнать дармоедов и альфонсов и живущих за счёт мам и сестр 😀😀😀😀
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ivan Ihorovych
@IvanIhorovych

Популярність рішучих реформаторів зашкалює. Ще хтось сумнівається, що Охендовського не звільнять до наступних виборів?
Переглянути фото
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
эти точно не будут расследовать может много неприятного всплыть
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пока активисты пытаются "напомнить судьям, следователям и всей стране, что зло должно быть наказано", чинуши от Минюста потрошат карманы украинцев.
Под Апелляционным судом Киева состоится митинг в поддержку наказания убийц Небесной сотни - Цензор.НЕТ 5011

Зарплаты и премии, прямо скажем, впечатляют.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Под Апелляционным судом Киева состоится митинг в поддержку наказания убийц Небесной сотни
Спорим завтра выяснится что этот митинг лично путин проплатил?))) А если серьёзно, то всем уже и так ясно кто стрелял в людей. Если бы это были люди овоща, то дело уже давно бы раскрыли. А раз дело всячески затягивают и запутывают, то сразу видно что власти не нужен результат. Да и фотки интересные с майдана были, где парубий лично выводит снайперов из гостиницы.... Но тсссс... молчим. А то путин нападёт!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПод Апелляционным судом Киева состоится митинг в поддержку наказания убийц Небесной сотни
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти