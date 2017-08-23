 Под Апелляционным судом Киева состоится митинг в поддержку наказания убийц Небесной сотни

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в анонсе мероприятия, опубликованном в Facebook.
Так, начало митинга планируется в 12:30 возле Апелляционного суда г. Киева на Соломенской площади, 2а. В 13:20 - начало судебного заседания.
Организаторы приглашают всех неравнодушных сограждан под Апелляционный суд, чтобы напомнить судьям, следователям и всей стране, что зло должно быть наказано. Преступники, которые убивали, пытали, похищали на Майдане, должны понести уголовную ответственность.
Инициаторы митинга хотят добиться:
- быстрых, обоснованных и законных решений от украинских судов по делам Майдана;
- надлежащего управленческого внимания от первых лиц государства к расследованию преступлений против Майдана, ответственности Президента, Генерального прокурора, руководителей Нацполиции и СБУ за производительность следствия;
- добиться от парламента мер для законодательного и политического обеспечения быстрого и беспристрастного следствия и судопроизводства по делам Майдана.
В то же время организаторы отметили, что в настоящее время недовольны:
- "Черепашьими" темпами расследования; заказными судебными решениями, которые позволяют должникам массово бежать из-под домашнего ареста в Россию к Путину;
- покрывательством со стороны высших должностных лиц, которые выводят из-под удара виновников, в частности, экс-сотрудников МВД времен Майдана;
- недостаточным вниманием руководителей и правоохранительных ведомств в ходе расследования.
По окончании митинга, в 13:20 начнется заседание по избранию меры пресечения Александру Волкову, которого Управление спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины обвиняет в соучастии в похищении майдановцев Юрия Вербицкого и Игоря Луценко, вследствие чего Вербицкий погиб.
"Это критически важное судебное заседание. Недавно в этом уголовном производстве произошел серьезный прогресс - был арестован Александр Волков, человек, приближенный к одному из заказчиков похищения - Алексею Чеботареву ("Чеба"), уголовному авторитету, королю спиртовой отрасли при Януковиче. Волков, вероятно, соучастник похищения и очень ценный источник показаний. Но показания он не даст, если почувствует, что Чеботарев его отмажет.
До этого Чеботареву, из-за его связи с правоохранительной системой, удавалось тормозить следствие, делать так, чтобы виноватыми выглядели только рядовые "спортсмены", которые нас похищали. Теперь у следствия есть реальный шанс выйти на заказчиков и организаторов", - сказано в сообщении.
Также организаторы акцентировали внимание на том, что сейчас есть четкие признаки того, что готовятся выпустить Волкова из СИЗО: "После этого он точно поверит во всемогущество Чебы, и не будет сотрудничать со следствием. А в худшем случае убежит, как убежал еще один обвиняемый по этому делу".
"Итак, есть риск, что сейчас убежит еще один свидетель, и дело загнется. Поэтому нужно сделать все, чтобы суд не принимал незаконные решения по заказу Чебы", - отмечается в сообщении.
Напомним, в январе 2014-го в период Евромайдана Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены неизвестными с территории Александровской больницы и вывезены за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался. Источник: /v451675
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@IvanIhorovych
Популярність рішучих реформаторів зашкалює. Ще хтось сумнівається, що Охендовського не звільнять до наступних виборів?
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Зарплаты и премии, прямо скажем, впечатляют.
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Спорим завтра выяснится что этот митинг лично путин проплатил?))) А если серьёзно, то всем уже и так ясно кто стрелял в людей. Если бы это были люди овоща, то дело уже давно бы раскрыли. А раз дело всячески затягивают и запутывают, то сразу видно что власти не нужен результат. Да и фотки интересные с майдана были, где парубий лично выводит снайперов из гостиницы.... Но тсссс... молчим. А то путин нападёт!
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