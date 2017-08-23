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 С завтрашнего дня часть улицы Ярославов Вал в центре Киева станет пешеходной, - КГГА

улица

С 24 августа участок улицы Ярославов Вал между улицами Стрелецкой и Ивана Франко будет закрыта для движения автомобилей. Движение на части Ярославова Вала от ул. И. Франко к Владимирской, а также на ул. Золотоворотской станет двусторонним.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Этот эксперимент является частью совместного проекта по обновлению Ярославова Вала Киевской городской государственной администрации, ОО "Агенты перемен" и Аналитического центра CEDOS, при содействии первого заместителя председателя КГГА Геннадия Плиса.

Презентация нового пешеходного пространства и обсуждение инициативы состоится 24 августа в 20:00 на улице Ярославов Вал между улицами Стрелецкой и Ивана Франко.

Цель инициативы - снизить чрезмерную транспортную загруженность одной из самых красивых улиц Киева, уменьшить заторы в центральной части города, отдать предпочтение основным пользователям улицы - пешеходам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новая пешеходная зона появилась на Подоле в Киеве. СХЕМА

"Для того, чтобы район стал действительно удобным, он должен быть упорядочен. И самое важное - разобраться с транспортом, организовать поток автомобилей и движение пассажиров так, чтобы каждая из этих групп имела свое пространство. Для этого мы собираемся активно сотрудничать с активистами и прислушиваться к общественности. Только разумное зонирование позволит нам почувствовать настоящую красоту древнего района, и это надо сделать", - подчеркнул Плис.

На перекрытой части Ярославова Вала для активизации местного сообщества на выходных пройдут воркшопы и образовательно-информационные события, связанные с жизнью улицы и современными подходами к городскому развитию. Также планируется проведение нескольких кинопоказов, организация детской программы.

Инициаторы эксперимента создали специальный сайт с ответами на часто задаваемые вопросы по перекрытию Ярославова Вала.
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Караимская община Киева на Ярославовом Валу в 1896 году насчитывала 800 человек
С завтрашнего дня часть улицы Ярославов Вал в центре Киева станет пешеходной, - КГГА - Цензор.НЕТ 8853
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23 серпня відзначається День Державного Прапора України.

С завтрашнего дня часть улицы Ярославов Вал в центре Киева станет пешеходной, - КГГА - Цензор.НЕТ 3065
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там т при одностороннем движении не проехать было. теперь там будет просто большая Ж.
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Перекройте проспект победы - чего уж мелочиться.
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И обязательно воткните там с десяток светофоров, как на перекрёстке чеховский/бульварно-кудрявская/обсерваторная. Это очень поспособствует, чтобы все вокруг стало колом
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Умник, там сложный перекресток. Светофоры там должны были быть изначально. Или тебе в напряг минуту постоять, музычку в машине послушать?
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И каким макаром двустороннее движение на Золотоворотской разгрузит опу из-за перекрытия Ярославова вала??
В чем была необходимость там пешеходную зону на небольшом участке делать?
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По просьбе 5 звезд очного отеля. Сначала отель туда сунули . Теперь киевляне будут материться на большой Житомирской
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офигеть...все из-за какого-то сраного отеля???
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Да кому ты веришь)) Смешно, отель не причем. Он стоит дальше, там останется все как было
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А что тогда причем? Для чего еще нужно перекрывать 40 метров улицы как раз возле отеля?
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Смотрю , гостиница прикупила себе кусок улицы на фасаде.
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участок улицы Ярославов Вал между улицами Стрелецкой и Ивана Франко будет закрыта для движения автомобилей. Источник: https://censor.net.ua/n452719
Длина этого участка 40 метров.. в чем глубокий смысл этого покращення?
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Я нихрена не вижу ни глубокого смысла в этом "покращенні", ни в "обсуждении инициативы" постфактум.
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Выше Sophia-Maria Duglass пояснила...гостинница взятку дала кому нужно...
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Скачать заставку http://zastavkifree.ru/countries/ukra...

Заставка представляет собой развивающийся 3d флаг Украины. Флаг выполнен в национальных цветах: желтый, голубой. В центральной части флага расположен герб: «трезубец»
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