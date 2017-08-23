 С завтрашнего дня часть улицы Ярославов Вал в центре Киева станет пешеходной, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.
Этот эксперимент является частью совместного проекта по обновлению Ярославова Вала Киевской городской государственной администрации, ОО "Агенты перемен" и Аналитического центра CEDOS, при содействии первого заместителя председателя КГГА Геннадия Плиса.
Презентация нового пешеходного пространства и обсуждение инициативы состоится 24 августа в 20:00 на улице Ярославов Вал между улицами Стрелецкой и Ивана Франко.
Цель инициативы - снизить чрезмерную транспортную загруженность одной из самых красивых улиц Киева, уменьшить заторы в центральной части города, отдать предпочтение основным пользователям улицы - пешеходам.
"Для того, чтобы район стал действительно удобным, он должен быть упорядочен. И самое важное - разобраться с транспортом, организовать поток автомобилей и движение пассажиров так, чтобы каждая из этих групп имела свое пространство. Для этого мы собираемся активно сотрудничать с активистами и прислушиваться к общественности. Только разумное зонирование позволит нам почувствовать настоящую красоту древнего района, и это надо сделать", - подчеркнул Плис.
На перекрытой части Ярославова Вала для активизации местного сообщества на выходных пройдут воркшопы и образовательно-информационные события, связанные с жизнью улицы и современными подходами к городскому развитию. Также планируется проведение нескольких кинопоказов, организация детской программы.
Инициаторы эксперимента создали специальный сайт с ответами на часто задаваемые вопросы по перекрытию Ярославова Вала.
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В чем была необходимость там пешеходную зону на небольшом участке делать?
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Длина этого участка 40 метров.. в чем глубокий смысл этого покращення?
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Заставка представляет собой развивающийся 3d флаг Украины. Флаг выполнен в национальных цветах: желтый, голубой. В центральной части флага расположен герб: «трезубец»
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