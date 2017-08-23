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 Враг 30 раз нарушил перемирие в зоне АТО, применяя 152- и 122-мм артиллерию, 120-мм минометы и гранатометы, - штаб

военные военнослужащие ато воины воин муравский

В конце минувшего дня российско-оккупационные группировки активизировали обстрелы украинских позиций с использованием тяжелого вооружения в зоне АТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

Так, по данным штаба, на приморском направлении боевики дважды били из артиллерии калибром 122 миллиметра по опорным пунктам сил АТО на подступах к Талаковке и Водяному. А около 20 часов враг не прицельно выпустил не менее 6 снарядов калибром 152 миллиметра возле поселка Водяное - в район, где вообще нет украинских позиций. Кроме того, в конце дня под минометный огонь российских наемников дважды попали опорные пункты украинских сил вблизи Гнутово, а из гранатометов били по окрестностям Павлополя.

Напряженная обстановка продолжает сохранятся в Авдеевский промзоне, что на донецком направлении. Здесь с 19 часов и почти до полуночи бандиты вели огонь по украинским защитникам из 120-миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В ответ украинские бойцы накрывали противника плотным огнем. Также вечером и ночью боевики открывали огонь в районе Луганского, Троицкого, Зайцево и шахты Бутовка.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Обстрел Зайцево: дома мирных жителей на нескольких улицах поселка cгорели, - СЦКК. ФОТОрепортаж

На луганском направлении преступники из минометов и гранатометов били по опорным пунктам сил АТО в окрестностях Новоалександровки и Крымского. В результате обстрелов двое украинских защитников получили ранения.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 28 раз нарушили режим тишины", - сказано в сообщении.

Напомним, 21 августа российские наемники 30 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.

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Де воно те міфічне переміріє? Щось його ніхто не бачив, а про нього говорять щодня.
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Порушення перемир'я росією фіксуються постійно,а коли вони за це відповідатимуть?
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за кожне порушення режиму тиші встановити квоту на обслуговування договірних зобовязань у розмірі 300тис., моніторити перевищення, а при кожному повторному порушенні тиші скорочувати квоту на 50тис. Поставка товарів тільки після 100% оплати. І імпортозаміщення їм у допомогу
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пора новое перемирие запускать надо конфеты продать на 1 сентября
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Уже ни для кого не секрет, что АТ Операция(!) не имеет никакого отношения к освобождению Донбасса. Даже для иностранцев. Видно, "цензор" вообще с другой планеты:

Сегодня было семьдесят обстрелов,
Ну, а вчера, примерно двадцать два.
Агентство новостей поднаторело
Менять на цифры скользкие слова.
Сомнительные цифры узнавая,
Никто не различит и не поймет -
Для пропусков нужна передовая
И, что бы жил товарооборот.
Налажена сверхприбыльная тема -
Военно-полевой договорняк.
Война и деньги - четкая система.
Тут олигарх, а там народ-дурак.
Куда-то волны прут мобилизаций,
Хотя войны не объявлял никто.
Зато цветут и пахнут пачки акций,
Стрижет купоны странное АТО.
Все имена известные, как будто.
Да только вслух не высказать никак.
Приносит прибыль каждую минуту
Военно-полевой договорняк.
И власти успокоятся едва ли -
Со всех сторон огромные плюсы.
Всех дружно на три буковки послали,
Вдоль непонятно-серой полосы...(полностью стихотворение: военно-полевой договорняк )
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг 30 раз нарушил перемирие в зоне АТО, применяя 152- и 122-мм артиллерию, 120-мм минометы и гранатометы, - штаб
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