Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
Так, по данным штаба, на приморском направлении боевики дважды били из артиллерии калибром 122 миллиметра по опорным пунктам сил АТО на подступах к Талаковке и Водяному. А около 20 часов враг не прицельно выпустил не менее 6 снарядов калибром 152 миллиметра возле поселка Водяное - в район, где вообще нет украинских позиций. Кроме того, в конце дня под минометный огонь российских наемников дважды попали опорные пункты украинских сил вблизи Гнутово, а из гранатометов били по окрестностям Павлополя.
Напряженная обстановка продолжает сохранятся в Авдеевский промзоне, что на донецком направлении. Здесь с 19 часов и почти до полуночи бандиты вели огонь по украинским защитникам из 120-миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В ответ украинские бойцы накрывали противника плотным огнем. Также вечером и ночью боевики открывали огонь в районе Луганского, Троицкого, Зайцево и шахты Бутовка.
На луганском направлении преступники из минометов и гранатометов били по опорным пунктам сил АТО в окрестностях Новоалександровки и Крымского. В результате обстрелов двое украинских защитников получили ранения.
"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 28 раз нарушили режим тишины", - сказано в сообщении.
Напомним, 21 августа российские наемники 30 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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Враг 30 раз нарушил перемирие в зоне АТО, применяя 152- и 122-мм артиллерию, 120-мм минометы и гранатометы, - штаб.
КОМУ ВЕРИТЬ?
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Сегодня было семьдесят обстрелов,
Ну, а вчера, примерно двадцать два.
Агентство новостей поднаторело
Менять на цифры скользкие слова.
Сомнительные цифры узнавая,
Никто не различит и не поймет -
Для пропусков нужна передовая
И, что бы жил товарооборот.
Налажена сверхприбыльная тема -
Военно-полевой договорняк.
Война и деньги - четкая система.
Тут олигарх, а там народ-дурак.
Куда-то волны прут мобилизаций,
Хотя войны не объявлял никто.
Зато цветут и пахнут пачки акций,
Стрижет купоны странное АТО.
Все имена известные, как будто.
Да только вслух не высказать никак.
Приносит прибыль каждую минуту
Военно-полевой договорняк.
И власти успокоятся едва ли -
Со всех сторон огромные плюсы.
Всех дружно на три буковки послали,
Вдоль непонятно-серой полосы...(полностью стихотворение: военно-полевой договорняк )
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