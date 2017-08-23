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 ФБР подозревает, что Манафорт получил от промосковских украинских и российских клиентов от 80 до 100 млн долларов, - Miami Herald

манафорт

Экс-политтехнолог Партии регионов Пол Манафорт и его фирмы за десятилетие могли получить от 80 до 100 миллионов долларов от промосковских украинских и российских клиентов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", к такому выводу пришли авторы расследования ФБР, пишет американское издание Miami Herald.

Источники, знакомые с данными расследования, сообщили, что следователи ФБР работают над подтверждением информации о том, что Манафорт и консалтинговые фирмы, которые он возглавлял, за десятилетие получил от 80 до 100 миллионов долларов от промосковских украинских и российских клиентов.

Источники также отмечают, что специальный советник ФБР Роберт Мюллер сосредоточился на изучении сложной финансовой картины Манафорта, пытаясь установить уклонялся ли он от выплаты налогов и участвовал ли в каких-либо схемах по отмыванию денег, а охота за его финансовыми отчетами через лабиринт оффшорных банковских счетов стала важным этапом расследования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партия регионов заплатила Манафорту больше, чем официально задекларировала, - The New York Times

Ранее СМИ сообщали, что Манафорт тайно работал на российского миллиардера Олега Дерипаску, продвигая интересы Владимира Путина. Он предлагал противодействовать антироссийской оппозиции в постсоветских странах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У работавшего на ПР Манафорта ФБР искало иностранные банковские записи, - The New York Times

Также сообщалось, что Манафорт подал в минюст США документы, свидетельствующие о получении им от Партии регионов в 2012-2013 годах 17 млн ​​долларов.

Ранее сообщалось, что 25 июля Пол Манафорт дал показания перед сенаторами о своей работе в Украине и встречи с российским адвокатом, на которой присутствовал также сын президента Дональд Трамп-младший. Манафорт стал руководителем кампании Трампа в июне 2016 года, но был вынужден уйти в отставку двумя месяцами позже на фоне сообщений о его деловых отношениях с экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Сам Манафорт отрицает, что получал 12,7 млн долларов из "черной бухгалтерии" партии Виктора Януковича.
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Так получили чи ні?....................... Пора б вже і визначитись......... А то - "могли получити"...... Багато хто що міг.
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Был такой анекдот. Приходит сын юриста (не тот ) к отцу. -Папа, я выиграл дело, которое ты вёл 25 лет! -Ну и дурак. Я на этом деле дом построил и учёбу тебе и сестре оплатил.
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Михаил Самуэлевич Паниковский, который вообще не любил большого скопления честных людей в одном месте и опасливо присел на корточки… (с)
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Ні, не отримав. Чотири роки працював нв Янучара задарма.
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Спочатку доброго ранку та щасливого дня. Хоча три вихідних попереду - хіба не щастя?
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Масковія завжди діяла підкупом. Згадайте лише про 40 соболів.
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Если уплатил налоги, то хрен ему что сделают. А факт кеша не доказуем, хотя дураку понятно, что кеш там преувалировал. Я думаю, что сейчас Манафорт проклинает тот день и час, когда связался с нашими идиётами.
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Злые вы все однако. Чуть что , так сразу и взятка. А может у него официальная трудовая деятельность уникальна - решала международного уровня?
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Чтобы 100лямов кеша ему занести, это ж сколько русским дипломатам нужно было челноками работать?
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Возьмут за жору и в этом случае. Там есть такая фишка, как сопоставление уровня жизни с уровнем задекларированного дохода. Налоговая в США страшнее гестапо в Германии, когда ей правила социалистическая рабочая партия, под руководством любимого вождя.
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Точнее связался с донецкими пацанами и лично с хамом межигорским рыгоанальным !
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нужно доказать.иначе это просто пустой треп.это штаты а не басманный суд.вот если докажут то тогда Манафорт поедет доживать свою жизнь на "нары".не докажут-на канары.
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Консалтинг этого жулика ...можно только предположить что это лобби политики кремлевского карлика на международном уровне... :D бабло снял и всю работу провалил интересно он еще живой.
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Так можно случайно и в тюрьму попасть. Если вовремя в Россию не сбежать )
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а там глядишь и спонсоры президентской избирательной компании трамплина вылезут...с рожками кремлевскими....
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Не переживайте за этого кренделя. Ему уже фатерку в кадырграде выделили, персональную пенсию оформили и даже маньку захарову ангажировали для утех
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомФБР подозревает, что Манафорт получил от промосковских украинских и российских клиентов от 80 до 100 млн долларов, - Miami Herald
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