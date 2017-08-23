 ФБР подозревает, что Манафорт получил от промосковских украинских и российских клиентов от 80 до 100 млн долларов, - Miami Herald

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", к такому выводу пришли авторы расследования ФБР, пишет американское издание Miami Herald.
Источники, знакомые с данными расследования, сообщили, что следователи ФБР работают над подтверждением информации о том, что Манафорт и консалтинговые фирмы, которые он возглавлял, за десятилетие получил от 80 до 100 миллионов долларов от промосковских украинских и российских клиентов.
Источники также отмечают, что специальный советник ФБР Роберт Мюллер сосредоточился на изучении сложной финансовой картины Манафорта, пытаясь установить уклонялся ли он от выплаты налогов и участвовал ли в каких-либо схемах по отмыванию денег, а охота за его финансовыми отчетами через лабиринт оффшорных банковских счетов стала важным этапом расследования.
Ранее СМИ сообщали, что Манафорт тайно работал на российского миллиардера Олега Дерипаску, продвигая интересы Владимира Путина. Он предлагал противодействовать антироссийской оппозиции в постсоветских странах.
Также сообщалось, что Манафорт подал в минюст США документы, свидетельствующие о получении им от Партии регионов в 2012-2013 годах 17 млн долларов.
Ранее сообщалось, что 25 июля Пол Манафорт дал показания перед сенаторами о своей работе в Украине и встречи с российским адвокатом, на которой присутствовал также сын президента Дональд Трамп-младший. Манафорт стал руководителем кампании Трампа в июне 2016 года, но был вынужден уйти в отставку двумя месяцами позже на фоне сообщений о его деловых отношениях с экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Сам Манафорт отрицает, что получал 12,7 млн долларов из "черной бухгалтерии" партии Виктора Януковича.
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