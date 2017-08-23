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 За прошедшие сутки трое украинских воинов получили ранения, еще один - боевую травму, - штаб АТО

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Вчера, 22 августа, в результате обстрела врагом позиций сил АТО трое украинских военнослужащих получили ранения, еще один - боевую травму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"Трое наших военнослужащих были ранены, один получил боевую травму", - сказано в сообщении.

Отмечается, что один из них получил ранения в результате вражеского обстрела в районе Авдеевской промзоны, еще двое в окрестностях Новоалександровки и Крымского.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Враг продолжает использовать тактику "выжженной земли" на приморском направлении, - штаб АТО. ФОТОрепортаж

Напомним, 21 августа российские наемники 30 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.


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Якнайшвидшого одужання нашим захисникам!
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Кстати, ты Ксения по всем параметрам своих постов на него похожа. Склонен предположить, что одно лицо.
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Всеїдно настане та година, і кацапи заляються своєю кровю за кожний
клаптик Української землі, за кожного вбитого Українця.
Будьте прокляті кацапи разом з нащадками !
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