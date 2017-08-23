 За прошедшие сутки трое украинских воинов получили ранения, еще один - боевую травму, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"Трое наших военнослужащих были ранены, один получил боевую травму", - сказано в сообщении.
Отмечается, что один из них получил ранения в результате вражеского обстрела в районе Авдеевской промзоны, еще двое в окрестностях Новоалександровки и Крымского.
Напомним, 21 августа российские наемники 30 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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клаптик Української землі, за кожного вбитого Українця.
Будьте прокляті кацапи разом з нащадками !
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