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 Политика Украины
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Все про:территориальная целостность (123) Донбасс (15828) боевые действия (1194) Волкер Курт (55)

 Первый шаг к восстановлению территориальной целостности Украины - продолжительное прекращение огня на Донбассе, - Волкер

волкер

Продолжительное прекращение огня на Донбассе должно стать первым шагом к восстановлению суверенитета Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер.

"Во время своего визита в Киев государственный секретарь США Рекс Тиллерсон декларировал основные цели Соединенных Штатов. Прежде всего, это восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, а еще гарантия безопасности всем гражданам безотносительно к их национальности или вероисповеданию. Первый шаг на этом пути - продолжительное прекращение огня", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Российский президент отказывается от публичной поддержки перемирия", - Порошенко

Напомним, лидеры стран "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция) поддержали решение Трехсторонней контактной группы о введении перемирия перед началом учебного года.


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ах... єть домовився(( і що сидіти чекати коли пуйловський прєзєнт прилетить?
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прекращения огня не будет никогда, пока существуют пуйловские оккупанты на Донбассе.
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і насправді це - в наших інтересах... кацапів треба чавити, доки не здохнуть!!!
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насколько знаю, в абхазии, осетии, приднестровье и в крыму длительное время никакого огня нет. и ни одного продвижения в фактическим возврате этих территорий рашкой странам, которым они принадлежат юридически.
я не против прекращения огня, но почему не требовать сразу вывод рос. войск, техники и наемников с территории. это решит сразу вопрос и прекращения огня и возврат территорий.
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як не критично я до твоїх постів не ставився би, але тут ти правий!!! понад те, я прагну "руїни" кацапів))) і ТАК ВОНО І БУДЕ))))
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Исправлено:
"Первый шаг к восстановлению территориальной целостности Украины - продолжительное 5376-ое прекращение огня на Донбассе, - Волкер"
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"У попа была собака"...
Я это к чему - склероз сам по себе штука мало приятная, но глядя на всех этих "лидеров", ещё и, сука, заразная походу...
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сам себе і лайкнув, чи що? бо просто "брєд" написав... моє ставлення - ніякого миру з казламордими!!! ПОВІК!! бо жопа нам з тим "міром"... отак
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Ну то перечитай ще раз, може дойде...
Або нi, не переймайся...
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і не буду))) було б ще через нікчему мені перейматися)))
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Во всей этой истории радует только одно - что США в лице Волкера самостоятельно вступили в игру на стороне Украины и при этом показывая что они "плевали с большой колокольни на лидеров-импотентов нормандской четверки" которые по сути были на подтанцовке у Куйла..
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ну ни чмо , а слабак который хотел отойти от дел по тихому...демократы такие все...
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кацапы они еще не определились, но для большенства американцев он уже почти никто!
всей политикой США рулит Пенс и Мэттис..
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История учит,что США всегда действуют сугубо в своих интересах,а не на чей-либо стороне.Так что не факт,что то,что будет предлагать нам Волкер полностью соответствует НАШИМ целям и интересам.
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Сколько этих высказываний о первоочередном прекращении огня от разных лиц больших и малых прозвучало, а толку?
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готуйсь Бобруйськ,

готуйся Гомель...
і Вітебька ми не проминем)))
то буде Славна Україна -
нащадок Славної Русі!!!
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О как ! Это получается БУДЕТ ПЕРВЫЙ ШАГ к восстановлению территориальной целостности Украины ! Т.е. то что куча городов от террористов освобождена в боях это не в счет !
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Пока есть россия, то будут нарушения территориальной целостности Украины.
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А к восстановлению гривны шаги будут? А то уголь никак не приедет из Америки - воды горячей нет и отопления может не быть зимой. А тарифы зверские. Вон уже в Киевраде очередной тариф выдумали на страхование многоэтажек. Они выдумывают быстрее чем народ успевает разобраться в предыдущих новых тарифах. Эти злые времена будут вспоминать как самые непутёвые реформы в Украине.
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так гривна же как раз укрепляется, на курс то посмотри, купи бойлер - будет гарячая вода круглосуточно, в чем проблема то ?
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А что смотреть? Явно не 8 . То есть никаких улучшений за три года реформ. А зачем ТЭЦ, которые впали в ступор? Не знаю что они там делают но похоже что они тупо остановились и ждут американского угля.
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не по 8, но и зарплаты не по 1500, а гривна реально укрепляется, следи за курсом, далась тебе та ТЭЦ , бойлер купи и не скули
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Август, вот и укрепляется. У Украины отрицательное внешнеторговое сальдо, потому скоро опять падать начнет. Пока новый кредит не поступит. Пока кредит будут пилить-будет опять укрепляться. Толку с того.
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проблема в том, что лерка может и вернуться
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Яка вже може бути "цілісність" там де пролилась кров?!
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Так.Україна і росія ще не скоро примиряться,а можливо і найкраще аби ніколи.
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ЗРЕЛЫЙ ЧЕКИЗМ. В России установлена тотальная слежка за путинскими рабами.
Международная правозащитная группа «Агора» обнародовала доклад «Россия под наблюдением - 2017: как чекистский режим выстраивает систему тотального контроля над гражданами», в котором эксперты рассказали о методах слежки за представителями оппозиции и журналистами.
Доклад, опубликованный изданием Republic, охватывает период с мая 2016-го по апрель 2017 года и является, по словам его составителей, в определенной степени продолжением опубликованного год назад аналогичного исследования, посвященного используемым чекистским режимом технологиям слежки.
Год назад эксперты писали, что за последние годы в России была создана т.н. «комплексная система контроля», нацеленная на гражданских активистов, независимых журналистов и представителей политической оппозиции.
В 2016-2107 годах продолжали поступать сообщения об усилении тотальной слежки за активистами. Взятый Кремлем курс на борьбу с анонимностью в интернете и новые законы свидетельствуют о том, что контроль над гражданскими активистами - только одна из преследуемых целей, отмечается в исследовании.
По мнению составителей доклада, чекисты намерены собрать полную информацию не только обо всех путинских рабах (то бишь россиянах) но и тех, кто проживает в стране временно.
В сферу интересов Лубянки также входят постоянно и временно проживающие за рубежом граждане, владельцы иностранной недвижимости, банковских счетов и компаний, футбольные фанаты и сотрудники правоохранительных органов.
Как отмечается в докладе, применяющаяся «под предлогом обеспечения общественной безопасности, противодействия экстремизму и терроризму» система включает в себя регистрацию по месту пребывания и жительства, контроль над перемещениями по стране и пересечением границы, прослушивание телефонных переговоров и перехват сообщений, наружное наблюдение, скрытое аудио- и видеонаблюдение, перехват электронной почты, сбор, анализ и систематизацию биометрической информации.
По данным «Агоры», чекисты используют и явно криминальные методы - например, взломы интернет-аккаунтов, нелегальную прослушку телефонов, наружное наблюдение и сбор информации о неблагонадежных гражданах и организациях.
Эксперты «Агоры» пришли к выводу, что ключевым моментом в создании системы слежки стал так называемый «пакет Яровой», хотя в условиях экономического кризиса у Кремля пока нет ресурсов для полной реализации чекистских «законов».
По разным оценкам, затраты на выстраивание системы электронной слежки могут составить от 130 млрд до 10 трлн рублей. Чекисты в своем рэкетирском стиле обязали операторов связи и интернет-сервисов самим потратиться на сбор и хранение трафика. Те в свою очередь уже начали поднимать цены на услуги. В конечном итоге, оплачивать тотальную слежку ФСБ за чекистскими рабами будут сами рабы.
Правозащитники указывают на полную бесконтрольность такого вмешательства в частную жизнь путинских рабов. В этой сфере отсутствует как гражданский, так и судебный контроль, поскольку суды выносят решения в интересах кремлевского режима. В результате каждый гражданин России подвергается постоянному риску произвольного доступа к информации о его частной жизни и персональным данным, возмущаются правозащитники.
Право на неприкосновенность частной жизни и принцип презумпции невиновности в таких условиях лишаются всякого смысла, а интенсивность вмешательства в жизнь граждан постоянно увеличивается, констатировали в «Агоре».
Эксперты напоминают о брехливом заявлении Путина, сделанном им в недавно вышедшем фильме американского режиссера Оливера Стоуна - о том, что кремлевский режим якобы не ведет слежку за гражданами. Прикинувшись дурачком, Путин «пояснил», что в России, в отличие от США, якобы нет такой технической возможности. Однако эксперты «Агоры» пришли к выводу, что все происходящее в последние годы свидетельствует об обратном - просто Кремль не хочет привлекать к этой стороне своей деятельности внимание.
Чекисты планомерно собирают информацию на своих рабов. В частности, активно внедряется система сбора биометрических данных о гражданах, процедуры дактилоскопии, видеонаблюдение. Кроме того, ФСБ ведёт регистрацию перемещений граждан и контроль над иностранцами. В мае были приняты поправки в УК России об «административном надзоре за лицами, отбывавшими наказания за экстремистские преступления и освобожденными из мест лишения свободы».
Существует и негласная форма такого контроля в виде постановки на т.н. «профилактический учет», говорится в докладе. Также ведется целый ряд разнообразных списков и баз данных на граждан и организации, считающиеся «неблагонадежными», отмечают правозащитники.
Как говорится в докладе, зачастую информация об определенных лицах, прежде всего оппозиционных активистах, сознательно передается силовым бандам, которые организует и контролирует ФСБ или государственным СМИ - для проведения акций устрашения и съемок пропагандистских сюжетов.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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Нейтрализовывать спецслужбы России. Вот как.
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Вывод войск РФ с Донбасса: миф или реальность?


После встречи в Минске спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента России, а по совместительству "смотрящего" за недореспубликами, Владислава Суркова в наших СМИ стала форсироваться тема о том, что судьба Донбасса решена, и российские оккупанты должны покинуть захваченные территории.

Причем, об этом говорят как сторонние эксперты, так и официальные лица, при этом располагая лишь собственными догадками, но никак не фактами.

Конечно, я тоже полагаю, что 24 августа в Киеве состоится не просто визит вежливости ястребов, но нечто большее. Однако, когда я слышу о добровольном выводе ВС РФ с территории Донбасса, то неволей диссонирую. И вот почему.

Приднестровье, Чечня, Южная Осетия, Абхазия… Назовите мне хоть один захваченный регион из которого Россия ушла добровольно за последние 25 лет. Верно. Ни одного.

Даже ПМР, находящееся на отдалении и не имеющее общей границы с РФ все эти годы находится под фактической оккупацией России.

Так же, если Путин готов сливать Донбасс, то возникает вопрос - а что он будет делать со всеми теми сотнями и даже тысячами единиц боевой техники и боеприпасов, которые были завезены на оккупированные территории за эти годы?

Выводить/вывозить? Верно, только непонятно почему процесс как раз обратный - на Донбасс продолжают свозить боеприпасы, ГСМ, ББМ и защитников русского мира!

Россия никогда добровольно не покинет захваченные территории и политические методы решения проблемы здесь не уместны.

Москва пока ещё способна не только содержать свою армию и финансировать недореспублики, но и обеспечивать операции за пределами своих границ - в Сирии, например.

Добровольного ухода с Донбасса не будет. Кремль находится не в настолько отчаянном положении, что бы демонстрировать всему миру свою слабость и уступчивость, ведь это будет сигнал и другим геополитическим хищникам, которые присматривают земельные участки с видом на Байкал.

А потому, без фантазий, трезво смотрим на вещи. Хотя, речь ведь шла в основном о добровольном уходе, а вот о бегстве с преданием ускорения калибром 203-мм не упоминалось… Перемирие же, да.

Злой одессит
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"Назовите мне хоть один захваченный регион из которого Россия ушла добровольно за последние 25 лет" - за 25 років не назву. Але назву за 30 останніх - НДР, Польща, Чехія, Словаччина, Румунія, Болгарія, Литва, Латвія, Єстонія, Угорщина... Можуть, можуть кацапи піти "добровільно". Але для цього потрібно дуже сильно на них надавити - щоб гноєм бризнуло.
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Единственным "первым шагом" в данном вопросе может быть только первый инсульт Хуйла ... желательно летальный . И это может оказаться самым бескровным шагом ... Остальное это непрерывная медленно тлеющая война и кровь, кровь , кровь ...

А перемирие , когда армии цивилизованной стороны конфликта запрещеют отвечать даже на шквальный огонь террористов , а террористы "так и быть" иногда уходят на перерыв чтобы пожрать и поспать ... - типа соблюдают .
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инсульт можно ускорить термобарикой по месту очередной вылазки пуйла.
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Ага, пусть декларируют.
А в жизни всё просто устроено - кто хотел отобрать у тебя твою землю, где ты вырос и живешь, твою семью и детей - того надо уничтожить.
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Да только "Форт" - он сериями не стреляет.
Но если в этот раз не попаду - в следующий раз попаду.
Нажму курок два раза.
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Надо вводить миротворческую миссию. Тогда и будет прекращение огня. А потом территории передадут под контроль Украины
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Что-то этот Волкер пургу несет. Видать, заразился малость дебилизмом от кацапов, с которыми вел переговоры. Каким боком временное прекращение огня к восстановлению территориальной целостности Украины? Территориальная целостность восстановится тогда, когда последний кацапский орк уйдет в Московию, а Украина будет полностью контролировать свою границу.
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Волкер,-титан мысли,мудрец,прям открыл нам глаза на сокровенное,а то мы это и не знали.....
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Для вован_непутЕн
Думаю, что бабы тамА перед Апладатварением не имеют привычки жрать боярышник. Это - так сказать - первый шаг
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Думаете ?!😕 возможно
А я думаю дело в очень хорошем образовании и высокой культуре на протяжении столетий.
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биологически здоровая наследственность - основа для развития образованной и вісококультурной индивидуальности
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Минское соглашение, первый пункт:
-Прекращение огня 2014г.
-Прекращение огня 2015г.
-Прекращение огня 2016г.

-Прекращение огня 2017г.

-Продолжение следует...
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Только биологически здоровой наследственности недостаточно. Посмотрите на спортсменов . Умные лица не у всех ☺
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Американцы всегда находят единственно верное решение. После того, как перепробуют все остальные. - Winston Churchill
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Хе-хе. Відкрив Америку. Це ми і без нього знаємо.
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25.08.13 "Кремль начал широкомасштабную войну по уничтожению украинской государственности", - экс-глава МИД Источник: http://censor.net.ua/n251350
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Не факт, что намерения США совпадают с нашими. Им нужно окончание конфликта и сирийского, и нашего, возможно ценой нашего поражения в войне.
Как нельзя кстати придется послание, которое сирийцы хотели нам передать: "Братья украинцы! Не сдавайтесь русским дикарям. Будущее зависит от вас самих, не надейтесь на международное сообщество."


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це як можна вигнати окупанта коли ти не стріляєш і воно також?
Сидіти в окопах і дивитися один на одного?
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на осень 17-го в Рашке предрекают гражданскую войну.Причем в основном это сами мордорасты.Я вот только никак не могу понять как это должно произойти и почему и главное в каком месте?????
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Первый шаг к восстановлению территориальной целостности Украины - убрать всех.кто нарушил территориальную целостность Украины в Минске и разогнать минский сходняк.как такой ,которому была поставленна цель от куйла лишение территориальной целостностиУкраины, руками подельников куйла в Европе-немцев.французов.итальянцев ,которые нагнули(а может и не особенно и гнули)рошена..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПервый шаг к восстановлению территориальной целостности Украины - продолжительное прекращение огня на Донбассе, - Волкер
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