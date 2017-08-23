 Первый шаг к восстановлению территориальной целостности Украины - продолжительное прекращение огня на Донбассе, - Волкер

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер.
"Во время своего визита в Киев государственный секретарь США Рекс Тиллерсон декларировал основные цели Соединенных Штатов. Прежде всего, это восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, а еще гарантия безопасности всем гражданам безотносительно к их национальности или вероисповеданию. Первый шаг на этом пути - продолжительное прекращение огня", - сказал он.
Напомним, лидеры стран "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция) поддержали решение Трехсторонней контактной группы о введении перемирия перед началом учебного года.
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я не против прекращения огня, но почему не требовать сразу вывод рос. войск, техники и наемников с территории. это решит сразу вопрос и прекращения огня и возврат территорий.
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"Первый шаг к восстановлению территориальной целостности Украины - продолжительное 5376-ое прекращение огня на Донбассе, - Волкер"
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Я это к чему - склероз сам по себе штука мало приятная, но глядя на всех этих "лидеров", ещё и, сука, заразная походу...
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Або нi, не переймайся...
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всей политикой США рулит Пенс и Мэттис..
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готуйся Гомель...
і Вітебька ми не проминем)))
то буде Славна Україна -
нащадок Славної Русі!!!
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Международная правозащитная группа «Агора» обнародовала доклад «Россия под наблюдением - 2017: как чекистский режим выстраивает систему тотального контроля над гражданами», в котором эксперты рассказали о методах слежки за представителями оппозиции и журналистами.
Доклад, опубликованный изданием Republic, охватывает период с мая 2016-го по апрель 2017 года и является, по словам его составителей, в определенной степени продолжением опубликованного год назад аналогичного исследования, посвященного используемым чекистским режимом технологиям слежки.
Год назад эксперты писали, что за последние годы в России была создана т.н. «комплексная система контроля», нацеленная на гражданских активистов, независимых журналистов и представителей политической оппозиции.
В 2016-2107 годах продолжали поступать сообщения об усилении тотальной слежки за активистами. Взятый Кремлем курс на борьбу с анонимностью в интернете и новые законы свидетельствуют о том, что контроль над гражданскими активистами - только одна из преследуемых целей, отмечается в исследовании.
По мнению составителей доклада, чекисты намерены собрать полную информацию не только обо всех путинских рабах (то бишь россиянах) но и тех, кто проживает в стране временно.
В сферу интересов Лубянки также входят постоянно и временно проживающие за рубежом граждане, владельцы иностранной недвижимости, банковских счетов и компаний, футбольные фанаты и сотрудники правоохранительных органов.
Как отмечается в докладе, применяющаяся «под предлогом обеспечения общественной безопасности, противодействия экстремизму и терроризму» система включает в себя регистрацию по месту пребывания и жительства, контроль над перемещениями по стране и пересечением границы, прослушивание телефонных переговоров и перехват сообщений, наружное наблюдение, скрытое аудио- и видеонаблюдение, перехват электронной почты, сбор, анализ и систематизацию биометрической информации.
По данным «Агоры», чекисты используют и явно криминальные методы - например, взломы интернет-аккаунтов, нелегальную прослушку телефонов, наружное наблюдение и сбор информации о неблагонадежных гражданах и организациях.
Эксперты «Агоры» пришли к выводу, что ключевым моментом в создании системы слежки стал так называемый «пакет Яровой», хотя в условиях экономического кризиса у Кремля пока нет ресурсов для полной реализации чекистских «законов».
По разным оценкам, затраты на выстраивание системы электронной слежки могут составить от 130 млрд до 10 трлн рублей. Чекисты в своем рэкетирском стиле обязали операторов связи и интернет-сервисов самим потратиться на сбор и хранение трафика. Те в свою очередь уже начали поднимать цены на услуги. В конечном итоге, оплачивать тотальную слежку ФСБ за чекистскими рабами будут сами рабы.
Правозащитники указывают на полную бесконтрольность такого вмешательства в частную жизнь путинских рабов. В этой сфере отсутствует как гражданский, так и судебный контроль, поскольку суды выносят решения в интересах кремлевского режима. В результате каждый гражданин России подвергается постоянному риску произвольного доступа к информации о его частной жизни и персональным данным, возмущаются правозащитники.
Право на неприкосновенность частной жизни и принцип презумпции невиновности в таких условиях лишаются всякого смысла, а интенсивность вмешательства в жизнь граждан постоянно увеличивается, констатировали в «Агоре».
Эксперты напоминают о брехливом заявлении Путина, сделанном им в недавно вышедшем фильме американского режиссера Оливера Стоуна - о том, что кремлевский режим якобы не ведет слежку за гражданами. Прикинувшись дурачком, Путин «пояснил», что в России, в отличие от США, якобы нет такой технической возможности. Однако эксперты «Агоры» пришли к выводу, что все происходящее в последние годы свидетельствует об обратном - просто Кремль не хочет привлекать к этой стороне своей деятельности внимание.
Чекисты планомерно собирают информацию на своих рабов. В частности, активно внедряется система сбора биометрических данных о гражданах, процедуры дактилоскопии, видеонаблюдение. Кроме того, ФСБ ведёт регистрацию перемещений граждан и контроль над иностранцами. В мае были приняты поправки в УК России об «административном надзоре за лицами, отбывавшими наказания за экстремистские преступления и освобожденными из мест лишения свободы».
Существует и негласная форма такого контроля в виде постановки на т.н. «профилактический учет», говорится в докладе. Также ведется целый ряд разнообразных списков и баз данных на граждан и организации, считающиеся «неблагонадежными», отмечают правозащитники.
Как говорится в докладе, зачастую информация об определенных лицах, прежде всего оппозиционных активистах, сознательно передается силовым бандам, которые организует и контролирует ФСБ или государственным СМИ - для проведения акций устрашения и съемок пропагандистских сюжетов.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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После встречи в Минске спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента России, а по совместительству "смотрящего" за недореспубликами, Владислава Суркова в наших СМИ стала форсироваться тема о том, что судьба Донбасса решена, и российские оккупанты должны покинуть захваченные территории.
Причем, об этом говорят как сторонние эксперты, так и официальные лица, при этом располагая лишь собственными догадками, но никак не фактами.
Конечно, я тоже полагаю, что 24 августа в Киеве состоится не просто визит вежливости ястребов, но нечто большее. Однако, когда я слышу о добровольном выводе ВС РФ с территории Донбасса, то неволей диссонирую. И вот почему.
Приднестровье, Чечня, Южная Осетия, Абхазия… Назовите мне хоть один захваченный регион из которого Россия ушла добровольно за последние 25 лет. Верно. Ни одного.
Даже ПМР, находящееся на отдалении и не имеющее общей границы с РФ все эти годы находится под фактической оккупацией России.
Так же, если Путин готов сливать Донбасс, то возникает вопрос - а что он будет делать со всеми теми сотнями и даже тысячами единиц боевой техники и боеприпасов, которые были завезены на оккупированные территории за эти годы?
Выводить/вывозить? Верно, только непонятно почему процесс как раз обратный - на Донбасс продолжают свозить боеприпасы, ГСМ, ББМ и защитников русского мира!
Россия никогда добровольно не покинет захваченные территории и политические методы решения проблемы здесь не уместны.
Москва пока ещё способна не только содержать свою армию и финансировать недореспублики, но и обеспечивать операции за пределами своих границ - в Сирии, например.
Добровольного ухода с Донбасса не будет. Кремль находится не в настолько отчаянном положении, что бы демонстрировать всему миру свою слабость и уступчивость, ведь это будет сигнал и другим геополитическим хищникам, которые присматривают земельные участки с видом на Байкал.
А потому, без фантазий, трезво смотрим на вещи. Хотя, речь ведь шла в основном о добровольном уходе, а вот о бегстве с преданием ускорения калибром 203-мм не упоминалось… Перемирие же, да.
Злой одессит
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А перемирие , когда армии цивилизованной стороны конфликта запрещеют отвечать даже на шквальный огонь террористов , а террористы "так и быть" иногда уходят на перерыв чтобы пожрать и поспать ... - типа соблюдают .
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А в жизни всё просто устроено - кто хотел отобрать у тебя твою землю, где ты вырос и живешь, твою семью и детей - того надо уничтожить.
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Чищу автомат.
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Но если в этот раз не попаду - в следующий раз попаду.
Нажму курок два раза.
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Думаю, что бабы тамА перед Апладатварением не имеют привычки жрать боярышник. Это - так сказать - первый шаг
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Думаете ?!😕 возможно
А я думаю дело в очень хорошем образовании и высокой культуре на протяжении столетий.
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-Прекращение огня 2014г.
-Прекращение огня 2015г.
-Прекращение огня 2016г.
-Прекращение огня 2017г.
-Продолжение следует...
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Как нельзя кстати придется послание, которое сирийцы хотели нам передать: "Братья украинцы! Не сдавайтесь русским дикарям. Будущее зависит от вас самих, не надейтесь на международное сообщество."
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Сидіти в окопах і дивитися один на одного?
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